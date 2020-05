Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f29bdf25-16f1-4dd4-b2d7-a389b61934bd","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az eddigi ismeretek szerint a Földhöz legközelebbi fekete lyukat fedezték fel a déli égbolton az Európai Déli Obszervatórium (ESO) kutatói.","shortLead":"Az eddigi ismeretek szerint a Földhöz legközelebbi fekete lyukat fedezték fel a déli égbolton az Európai Déli...","id":"20200506_legkozelebbi_fekete_lyuk_eso_hr_6819","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f29bdf25-16f1-4dd4-b2d7-a389b61934bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"359bdf0c-39a3-4a9d-9ebe-2917eb507c27","keywords":null,"link":"/tudomany/20200506_legkozelebbi_fekete_lyuk_eso_hr_6819","timestamp":"2020. május. 06. 22:10","title":"\"Láthatatlan gravitációs szörnyeteg\": sosem találtak még a Földhöz ennyire közel fekete lyukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a181496-0e07-4e53-a42c-cb2934774958","c_author":"Czeglédi Fanni - Vándor Éva","category":"elet","description":"Még megfelelő fizikai védőfelszereléssel is nehezen sikerül ellátni az egészségügyi dolgozókat, pedig már most, a járvány közepén fontos lenne, hogy a mentális egészségük védelmével is foglalkozzanak.","shortLead":"Még megfelelő fizikai védőfelszereléssel is nehezen sikerül ellátni az egészségügyi dolgozókat, pedig már most...","id":"20200507_A_koronavirus_mentalisan_is_benyujthatja_a_szamlat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9a181496-0e07-4e53-a42c-cb2934774958&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"636363df-0b86-4e2a-bd42-0db4d4f6d02d","keywords":null,"link":"/elet/20200507_A_koronavirus_mentalisan_is_benyujthatja_a_szamlat","timestamp":"2020. május. 07. 13:30","title":"A koronavírus mentálisan is benyújthatja a számlát a frontvonalban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Társuk, egy 25 éves nő esetében bűnügyi felügyeletet rendeltek el.","shortLead":"Társuk, egy 25 éves nő esetében bűnügyi felügyeletet rendeltek el.","id":"20200507_letartoztatas_a_28as_villamos_keses_tamadas_gyilkossag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e888e0e-231d-4519-bbab-c403bd765729","keywords":null,"link":"/itthon/20200507_letartoztatas_a_28as_villamos_keses_tamadas_gyilkossag","timestamp":"2020. május. 07. 14:32","title":"Egyelőre börtönben maradnak a 28-as villamoson történt gyilkosság gyanúsítottjai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb66fd72-453c-44bb-b166-e13a5c50a450","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"A szokottnál is kétségbeesettebb hívások, szaporodó új jelentkezők, folyamatosan csörgő telefonok – a kijárási korlátozások bevezetése óta kivétel nélkül hasonló jelenségekről számoltak be a bántalmazott nőknek létrehozott magyarországi segélyvonalak munkatársai. Bár teljes kijárási tilalom nincs, a vidék pedig ki is nyitott, a koronavírus-járvány Magyarországon a szokásosnál is nehezebb helyzetbe hozta a segítségre szoruló áldozatokat. Az Isztambuli Egyezmény ratifikálását viszont éppen a veszélyhelyzet alatt utasította el az Országgyűlés. ","shortLead":"A szokottnál is kétségbeesettebb hívások, szaporodó új jelentkezők, folyamatosan csörgő telefonok – a kijárási...","id":"20200506_karanten_bantalmazas_kapcsolati_eroszak_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eb66fd72-453c-44bb-b166-e13a5c50a450&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9567dd9f-7926-4283-9e47-5002cd7e40ad","keywords":null,"link":"/itthon/20200506_karanten_bantalmazas_kapcsolati_eroszak_koronavirus","timestamp":"2020. május. 06. 11:10","title":"Családi erőszak karanténban: veszélyes emelkedésre figyelmeztetnek a szakértők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"995e9fe6-fd4c-4efe-8474-ce347a224835","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20200506_Kamikaze_mokus_zsaru__tipizaltak_a_tavoktato_tanarokat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=995e9fe6-fd4c-4efe-8474-ce347a224835&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04052bde-4459-4720-9b63-700580826f49","keywords":null,"link":"/elet/20200506_Kamikaze_mokus_zsaru__tipizaltak_a_tavoktato_tanarokat","timestamp":"2020. május. 06. 12:05","title":"Kamikáze, mókus, zsaru – tipizálták a távoktató tanárokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53baac75-0dde-422b-bf5f-506559f90d1f","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kultura","description":"Eddig is sokoldalúságáról ismertük meg a művészt, de most kapálni is láthatjuk.","shortLead":"Eddig is sokoldalúságáról ismertük meg a művészt, de most kapálni is láthatjuk.","id":"20200507_A_77_eves_Mick_Jagger_a_rozsait_metszi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=53baac75-0dde-422b-bf5f-506559f90d1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81bb78d8-cc6b-4c95-bbe4-e2a53b2b71b3","keywords":null,"link":"/kultura/20200507_A_77_eves_Mick_Jagger_a_rozsait_metszi","timestamp":"2020. május. 07. 15:31","title":"A 77 éves Mick Jagger a rózsáit metszi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c6dda26-f6cd-4ad8-8510-870846de7f8b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Amióta havi bontásban közzéteszik a számokat, soha nem volt még ekkora visszaesés az iparunkban.","shortLead":"Amióta havi bontásban közzéteszik a számokat, soha nem volt még ekkora visszaesés az iparunkban.","id":"20200507_ipar_marcius_ksh_zuhanas_termeles_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9c6dda26-f6cd-4ad8-8510-870846de7f8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6e7a90c-b8ff-4a3a-877d-9713475b9c73","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200507_ipar_marcius_ksh_zuhanas_termeles_koronavirus","timestamp":"2020. május. 07. 10:13","title":"Tíz százalékkal zuhant a magyar ipar márciusban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb5e74ac-ffe9-41aa-ac58-ab409333de4a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Rendszeresen vizsgálja az egyik német kutatólaboratórium, hogy mi a helyzet az androidos világ biztonsági frissítéseivel, ezek tempójával, elterjedtségével. Jó hír, hogy az idő múlásával egyre jobb a helyzet.","shortLead":"Rendszeresen vizsgálja az egyik német kutatólaboratórium, hogy mi a helyzet az androidos világ biztonsági...","id":"20200507_security_research_labs_androidos_gyartok_biztonsagi_frissitesek_patch","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eb5e74ac-ffe9-41aa-ac58-ab409333de4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2da8ea6-1cab-4a7b-998d-9967a9cb5c75","keywords":null,"link":"/tudomany/20200507_security_research_labs_androidos_gyartok_biztonsagi_frissitesek_patch","timestamp":"2020. május. 07. 08:03","title":"Melyik androidos gyártó milyen gyorsan küldi ki a frissítéseket?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]