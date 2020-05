Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d5ad1362-f4d4-4bb5-8867-ec661c4256c1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az áruházláncnak a koronavírus-járvány miatt lényegében az összes üzletét be kellett zárnia.","shortLead":"Az áruházláncnak a koronavírus-járvány miatt lényegében az összes üzletét be kellett zárnia.","id":"20200507_Csodbe_ment_a_Neiman_Marcus_luxusaruhazlanc","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d5ad1362-f4d4-4bb5-8867-ec661c4256c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92494419-99fd-4407-9324-195fdc31a13e","keywords":null,"link":"/kkv/20200507_Csodbe_ment_a_Neiman_Marcus_luxusaruhazlanc","timestamp":"2020. május. 07. 19:08","title":"Csődöt jelentett egy amerikai luxusáruházlánc a koronajárvány nyomán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a54f53f-c158-4a82-83dc-e93bf44e6bcb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Most mondanánk, hogy veszélyes dolog a rocksztárélet, de Brian May valójában kertészkedés közben szenvedett sérülést. ","shortLead":"Most mondanánk, hogy veszélyes dolog a rocksztárélet, de Brian May valójában kertészkedés közben szenvedett sérülést. ","id":"20200508_Korhazba_kerult_a_Queen_gitarosa_elszakitotta_a_farizmat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2a54f53f-c158-4a82-83dc-e93bf44e6bcb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86919aa0-0022-4ded-baad-e2ce231ddcc8","keywords":null,"link":"/elet/20200508_Korhazba_kerult_a_Queen_gitarosa_elszakitotta_a_farizmat","timestamp":"2020. május. 08. 10:48","title":"Kórházba került a Queen gitárosa: elszakította a farizmát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"607cafc0-6d23-43f1-8a87-13c1d7819400","c_author":"Samsung","category":"brandchannel","description":"A világjárvány miatt jelentősen felértékelődött az otthoni szórakoztató-elektronikai gépparkunk, hiszen a mostani helyzetben ez jelenti a kulcsot a tanuláshoz, a kikapcsolódáshoz, de a barátainkkal, családtagjainkkal való „találkozáshoz” is. Lássuk, milyen lehetőségek közül válogathatunk.\r

","shortLead":"A világjárvány miatt jelentősen felértékelődött az otthoni szórakoztató-elektronikai gépparkunk, hiszen a mostani...","id":"samsungbch_20200508_karanten_koronavirus_jarvany_otthon_szorakozas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=607cafc0-6d23-43f1-8a87-13c1d7819400&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1166e54a-0486-4438-8cb9-1223a784bd96","keywords":null,"link":"/brandchannel/samsungbch_20200508_karanten_koronavirus_jarvany_otthon_szorakozas","timestamp":"2020. május. 08. 07:30","title":"Így szórakozzunk a négy fal között! - Tippek, karantén idejére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Samsung Electronics Magyar Zrt.","c_partnerlogo":"2c0ec50a-f6ed-4bd1-95d8-7983a8d77fc7","c_partnertag":"Samsung"},{"available":true,"c_guid":"70bac08a-1db7-4b81-89b5-1598f3bb74d8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Úgy tűnik, rehabilitálták a Zoom alkalmazást New Yorkban, és az ottani iskolák újra használhatják a távoktatás során. Kérdés persze, hogy mennyire örülhet most a fejlesztő.","shortLead":"Úgy tűnik, rehabilitálták a Zoom alkalmazást New Yorkban, és az ottani iskolák újra használhatják a távoktatás során...","id":"20200507_zoom_new_yorki_iskolak_titalom_feloldasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=70bac08a-1db7-4b81-89b5-1598f3bb74d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"245db201-8f3f-4e99-a468-43603505e655","keywords":null,"link":"/tudomany/20200507_zoom_new_yorki_iskolak_titalom_feloldasa","timestamp":"2020. május. 07. 15:03","title":"Zöld utat kapott a Zoom, újra használhatják a New York-i iskolák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fff47501-b19a-4935-9784-e6a6c9c9b608","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Coop igazgatósági elnöke szerint át kellene tervezni az életkor szerinti vásárlási idősávokat. ","shortLead":"A Coop igazgatósági elnöke szerint át kellene tervezni az életkor szerinti vásárlási idősávokat. ","id":"20200507_coop_bolt_kistelepules_fizetes_koronavirus_vasarlas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fff47501-b19a-4935-9784-e6a6c9c9b608&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1adcd272-2fae-43c3-9cca-312ebc4459e0","keywords":null,"link":"/kkv/20200507_coop_bolt_kistelepules_fizetes_koronavirus_vasarlas","timestamp":"2020. május. 07. 12:20","title":"Sok falusi bolt már kritikus szinten van a Coop-vezér szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5e656f4-9f31-415e-bc0e-a6724086378c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Tisztességtelen gyakorlatnak minősül, ha az életbiztosítási szerződésben az szerepel, hogy a halálesetet 8 napon belül írásban kell jelenteni, és a halottvizsgálati bizonyítványon kívül más dokumentumokat is be kell szerezni.","shortLead":"Tisztességtelen gyakorlatnak minősül, ha az életbiztosítási szerződésben az szerepel, hogy a halálesetet 8 napon belül...","id":"20200507_birosag_biztosito_halal_eletbiztositas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b5e656f4-9f31-415e-bc0e-a6724086378c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e470f21-62ba-45ab-8a16-4b4b364fd501","keywords":null,"link":"/kkv/20200507_birosag_biztosito_halal_eletbiztositas","timestamp":"2020. május. 07. 09:39","title":"Törvényellenes, ha a biztosító 8 napos határidővel kéri a halálról szóló papírokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5eb62d30-5968-47e2-ba0e-29919e25e892","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Meg egy MotoGP-pályát, amelyen már három év múlva versenyt rendezének.","shortLead":"Meg egy MotoGP-pályát, amelyen már három év múlva versenyt rendezének.","id":"20200506_forma1_motogp_versenyzo_autosport_palkovics_laszlo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5eb62d30-5968-47e2-ba0e-29919e25e892&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c9384ca-6cac-497d-8ab7-4e61ea58bc93","keywords":null,"link":"/sport/20200506_forma1_motogp_versenyzo_autosport_palkovics_laszlo","timestamp":"2020. május. 06. 15:41","title":"Magyar F1-es pilótát, MotoGP-versenyzőt akar az állam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8e43383-a8d0-4bed-b967-48693e91eb38","c_author":"Lindner András, Horváth Zoltán","category":"360","description":"Amikor ez az interjú készült, még \"csak\" az MDF első számú külügyi szakértője volt, nem sokkal később a rendszerváltás utáni első magyar kormány külügyminisztere lett a történész, MDF-alapító Jeszenszky Géza. A HVG 1990 májusában készített vele portréinterjút, ezt közöljük most újra, változtatás nélkül. /// Sorozatunk a modern Magyarország meghatározó évének meghatározó szereplőiről szól.","shortLead":"Amikor ez az interjú készült, még \"csak\" az MDF első számú külügyi szakértője volt, nem sokkal később a rendszerváltás...","id":"20200507_Rendszervaltok30__Jeszenszky_Geza_1990_HVGportre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d8e43383-a8d0-4bed-b967-48693e91eb38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"745bf18e-e96e-4ea5-911a-9d7a03ce1692","keywords":null,"link":"/360/20200507_Rendszervaltok30__Jeszenszky_Geza_1990_HVGportre","timestamp":"2020. május. 07. 17:20","title":"Rendszerváltók30 - Jeszenszky Géza: Nem nekem való a szónoklás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]