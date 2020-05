Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Hárman megsérültek az étterem dolgozói közül, ketten életveszélyes állapotban vannak.

","shortLead":"Hárman megsérültek az étterem dolgozói közül, ketten életveszélyes állapotban vannak.\r

","id":"20200507_Ket_ferfi_lovoldozott_egy_oklahamai_McDonaldsban_mert_kint_kellett_enniuk_a_koronavirus_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b83231c3-11c5-4589-b079-5a4f71078611&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea206571-97a8-4c37-960b-29ce62de6508","keywords":null,"link":"/vilag/20200507_Ket_ferfi_lovoldozott_egy_oklahamai_McDonaldsban_mert_kint_kellett_enniuk_a_koronavirus_miatt","timestamp":"2020. május. 07. 07:44","title":"Két férfi lövöldözött egy oklahomai McDonald'sban, mert kint kellett enniük a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7c014fb-c1e6-489c-b339-37421d5382f8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A beruházás felelőse Sára Botond lesz.","shortLead":"A beruházás felelőse Sára Botond lesz.","id":"20200507_kozlekedesi_muzeum_kiemelt_jelentosegu_beruhazas_sara_botond","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a7c014fb-c1e6-489c-b339-37421d5382f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac89b3da-04e5-4d52-9e54-b48d0b71505e","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200507_kozlekedesi_muzeum_kiemelt_jelentosegu_beruhazas_sara_botond","timestamp":"2020. május. 07. 11:20","title":"Nemzetgazdaságilag kiemelt jelentőségű lett az új Közlekedési Múzeum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb3ec764-fdd1-4bcc-9aad-efeb37acfa4f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rövidebb válaszokat igénylő feladatok után következnek a kifejtősek.","shortLead":"A rövidebb válaszokat igénylő feladatok után következnek a kifejtősek.","id":"20200506_tortenelem_erettsegi_esszefeladatok_diakok_oktatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fb3ec764-fdd1-4bcc-9aad-efeb37acfa4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d9dbbc9-763b-4684-994a-facdc028fd0c","keywords":null,"link":"/itthon/20200506_tortenelem_erettsegi_esszefeladatok_diakok_oktatas","timestamp":"2020. május. 06. 10:33","title":"A kereszténység születése és a II. világháború a történelemérettségi esszéfeladatai között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35251d1b-b92b-4b57-90a4-a3be631ca4d7","c_author":"Balla Györgyi","category":"kkv","description":"Több száz emberről van szó, akikre a külügy tájékoztatása szerint a beruházás mielőbbi befejezése miatt van szükség. ","shortLead":"Több száz emberről van szó, akikre a külügy tájékoztatása szerint a beruházás mielőbbi befejezése miatt van szükség. ","id":"20200506_Az_InterContinentalban_laknak_a_godi_Samsunggyar_munkasai","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=35251d1b-b92b-4b57-90a4-a3be631ca4d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"905cb745-f441-41f5-a293-bc15eec2efbc","keywords":null,"link":"/kkv/20200506_Az_InterContinentalban_laknak_a_godi_Samsunggyar_munkasai","timestamp":"2020. május. 06. 17:50","title":"Az InterContinentalban laknak a gödi Samsung-gyár munkásai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61bdb518-1ec9-4a71-a669-31a26eae25cb","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Egy új tanulmány szerint leginkább a munkanélküliekre és a diploma nélküliekre rakódtak plusz kilók Franciaországban, a megkérdezettek közel fele többet is veszekedik otthon, mint korábban.\r

","shortLead":"Egy új tanulmány szerint leginkább a munkanélküliekre és a diploma nélküliekre rakódtak plusz kilók Franciaországban...","id":"20200506_Francia_karanten_25_kilo_","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=61bdb518-1ec9-4a71-a669-31a26eae25cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9021bf92-4d9b-415a-8d29-1d45fefe8f0a","keywords":null,"link":"/elet/20200506_Francia_karanten_25_kilo_","timestamp":"2020. május. 06. 15:17","title":"Átlagosan 2,5 kilót szedtek fel a franciák a karantén alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fff47501-b19a-4935-9784-e6a6c9c9b608","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Coop igazgatósági elnöke szerint át kellene tervezni az életkor szerinti vásárlási idősávokat. ","shortLead":"A Coop igazgatósági elnöke szerint át kellene tervezni az életkor szerinti vásárlási idősávokat. ","id":"20200507_coop_bolt_kistelepules_fizetes_koronavirus_vasarlas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fff47501-b19a-4935-9784-e6a6c9c9b608&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1adcd272-2fae-43c3-9cca-312ebc4459e0","keywords":null,"link":"/kkv/20200507_coop_bolt_kistelepules_fizetes_koronavirus_vasarlas","timestamp":"2020. május. 07. 12:20","title":"Sok falusi bolt már kritikus szinten van a Coop-vezér szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f83cc036-4380-4c3d-8ad4-3ff66f24e1ed","c_author":"","category":"itthon","description":"Mi visz rá egy újságírót, hogy 10 médiában eltöltött év után elhagyja a pályát és új szakmát tanuljon? Zsolt azután iratkozott be egy programozóképzésre, hogy kirúgták a Hír Tv-től. Erről az időszakról szól a Kényszerpálya című dokumentumfilm, amit először a hvg.hu-n láthatnak. \r

\r

","shortLead":"Mi visz rá egy újságírót, hogy 10 médiában eltöltött év után elhagyja a pályát és új szakmát tanuljon? Zsolt azután...","id":"20200506_Kenyszerpalya_teljes_film","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f83cc036-4380-4c3d-8ad4-3ff66f24e1ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2084249-e636-4f76-88d5-420a7b83c997","keywords":null,"link":"/itthon/20200506_Kenyszerpalya_teljes_film","timestamp":"2020. május. 06. 18:15","title":"\"Olyan szakmát kerestem, ahol az számít, te mit tudsz\" ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee77750b-9a93-4151-a613-2c9f8fa50049","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nemzeti régiókról szóló kezdeményezést támogató online és papír alapú aláírások száma együtt már meghaladja az egymilliót. De csak három országból érkezett elég aláírás, ez pedig kevés a sikerhez.","shortLead":"A nemzeti régiókról szóló kezdeményezést támogató online és papír alapú aláírások száma együtt már meghaladja...","id":"20200507_szekely_kezdemenyezes_egymillio_alairas_eu","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ee77750b-9a93-4151-a613-2c9f8fa50049&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8318476-83ef-4664-96f4-ec81559eb0d9","keywords":null,"link":"/itthon/20200507_szekely_kezdemenyezes_egymillio_alairas_eu","timestamp":"2020. május. 07. 05:35","title":"Valószínűleg összegyűlik a székely kezdeményezés egymillió aláírása, de ez is kevés lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]