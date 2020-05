Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"25095eac-74d5-41dd-b16c-fdb116d63e24","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nagyon lassan csökken New York államban a halálesetek száma. ","shortLead":"Nagyon lassan csökken New York államban a halálesetek száma. ","id":"20200507_egyesult_allamok_jarvany_covid_19","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=25095eac-74d5-41dd-b16c-fdb116d63e24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"956bdd3e-be7d-40fd-931b-4fd1a3175c56","keywords":null,"link":"/vilag/20200507_egyesult_allamok_jarvany_covid_19","timestamp":"2020. május. 07. 21:47","title":"Már 73 ezren haltak meg az Egyesült Államokban a járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c8ede56-bc41-4a4a-83de-05c2022940e7","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"Már várják az ajánlatokat a Paks II. kerítésen kívüli építményeinek, köztük több mint háromezer lakóegység tervezésére és a tervek ellenőrzésére. Pakson konténerváros épül, Kalocsán laktanyát építenek át a több mint 10 ezer munkásnak. Az Országgyűlés eközben a középpontban Pakssal kijelölte a közép-dunai kiemelt fejlesztési térséget, ahova egy nem hivatalos minisztériumi prezentáció szerint uniós támogatásokat akarnak koncentrálni.","shortLead":"Már várják az ajánlatokat a Paks II. kerítésen kívüli építményeinek, köztük több mint háromezer lakóegység tervezésére...","id":"20200507_Elkezdodott_a_Paks_II_kontenervarosanak_teto_ala_hozasa_73_milliardert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8c8ede56-bc41-4a4a-83de-05c2022940e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d20a21c2-f210-4c8c-8b38-b7cb1e27ed26","keywords":null,"link":"/kkv/20200507_Elkezdodott_a_Paks_II_kontenervarosanak_teto_ala_hozasa_73_milliardert","timestamp":"2020. május. 08. 14:15","title":"Hétmilliárd forintból kezdik tető alá hozni Paks II. konténervárosát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7f4189d-60e0-41a4-ba85-34c79fa00f21","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Összesen 97-en estek ki a munkából a Szent Borbála Kórházban, ahol gőzerővel folyik a munkatársak és a betegek szűrése .","shortLead":"Összesen 97-en estek ki a munkából a Szent Borbála Kórházban, ahol gőzerővel folyik a munkatársak és a betegek szűrése .","id":"20200507_tatabanyai_korhaz_fertozott_egeszsegugyi_dolgozo_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e7f4189d-60e0-41a4-ba85-34c79fa00f21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec4452b1-b643-4525-84f7-9edcafe1c00a","keywords":null,"link":"/itthon/20200507_tatabanyai_korhaz_fertozott_egeszsegugyi_dolgozo_koronavirus","timestamp":"2020. május. 07. 17:59","title":"46 fertőzött dolgozó van a tatabányai kórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3789abbd-1c42-4d34-826b-8032eb5dd1e6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A film koncepciója talány.","shortLead":"A film koncepciója talány.","id":"20200507_reklamvideo_reklam_csiki_sor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3789abbd-1c42-4d34-826b-8032eb5dd1e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0721b98f-7c68-4e90-9c23-dc1e0f037c13","keywords":null,"link":"/elet/20200507_reklamvideo_reklam_csiki_sor","timestamp":"2020. május. 07. 14:45","title":"Szexista reklámvideót készített a Csíki Sör a saját alkalmazottairól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26770093-4845-44dd-806b-c288b084a19b","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Május 18-án újranyitják a látogatók előtt az athéni Akropoliszt és az összes görögországi régészeti műemléket, a múzeumok azonban csak június 15-től nyithatják meg kapuikat.\r

","shortLead":"Május 18-án újranyitják a látogatók előtt az athéni Akropoliszt és az összes görögországi régészeti műemléket...","id":"20200508_Ujranyit_az_atheni_Akropoliszt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=26770093-4845-44dd-806b-c288b084a19b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea04e975-a687-487d-bb44-15b2b896efdc","keywords":null,"link":"/elet/20200508_Ujranyit_az_atheni_Akropoliszt","timestamp":"2020. május. 08. 08:28","title":"Újranyit az athéni Akropolisz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"326e4367-bbbd-4902-a950-794e79b13fd6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A koronavírusnak az Egyesült Államokban van a legtöbb halálos áldozata.","shortLead":"A koronavírusnak az Egyesült Államokban van a legtöbb halálos áldozata.","id":"20200509_Kozeliti_a_negymilliot_a_fertozottek_szama_a_vilagon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=326e4367-bbbd-4902-a950-794e79b13fd6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02a10eea-4bc4-490a-9bb4-faa332db45a5","keywords":null,"link":"/vilag/20200509_Kozeliti_a_negymilliot_a_fertozottek_szama_a_vilagon","timestamp":"2020. május. 09. 08:20","title":"Közelíti a négymilliót a fertőzöttek száma a világon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f65ba07e-bac1-47b5-ba28-a4953274b3c4","c_author":"Révész Sándor","category":"360","description":"1920. május elsején otthon maradhattak, de nem gyűlésezhettek a munkások, aztán megérkezett a békeszerződés tervezete. Hamar kiderült, hogy az szemernyit sem változhat. A politikusok és az újságok többsége halálos ítéletről, igazságtalanságról beszélt, realistább hangok alig hallatszottak. Centenáriumi cikksorozatunk 3. része.\r

","shortLead":"1920. május elsején otthon maradhattak, de nem gyűlésezhettek a munkások, aztán megérkezett a békeszerződés tervezete...","id":"20200507_trianon_1920_majus_bekeszerzodes_tervezet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f65ba07e-bac1-47b5-ba28-a4953274b3c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51385365-602c-4997-814e-81adaad6c57e","keywords":null,"link":"/360/20200507_trianon_1920_majus_bekeszerzodes_tervezet","timestamp":"2020. május. 07. 11:30","title":"Egy hónappal Trianon előtt fel sem merült, hogy csak \"részben\" lesz igazságtalan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34f5bd83-3a9a-470f-940b-f2b59b0b6816","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A másfél hónapja munka nélküli művészek 150–300 ezer forintot kaphatnak egy alkalommal, ezért több, akár vidéki fellépést is vállalniuk kell, felvételt kell készíteniük, utóbbi jogdíjaitól pedig elbúcsúzhatnak.","shortLead":"A másfél hónapja munka nélküli művészek 150–300 ezer forintot kaphatnak egy alkalommal, ezért több, akár vidéki...","id":"202019__muveszeti_tamogatas__munkaalapuan__trianoni_forgatokonyv__kuncog_akrajcar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=34f5bd83-3a9a-470f-940b-f2b59b0b6816&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5c82372-d317-4cf7-97ae-675cf44e16c9","keywords":null,"link":"/360/202019__muveszeti_tamogatas__munkaalapuan__trianoni_forgatokonyv__kuncog_akrajcar","timestamp":"2020. május. 08. 10:30","title":"Úgy kapnak segítséget a művészek, hogy igazából a kormánynak jó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]