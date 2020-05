Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"35a6126e-95a9-4e34-8b06-d4b8e3049f0b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két autó ütközött össze szombaton este a XVIII. kerületi Nagykőrösi út és a Szentlőrinci út kereszteződésében.\r

\r

","shortLead":"Két autó ütközött össze szombaton este a XVIII. kerületi Nagykőrösi út és a Szentlőrinci út kereszteződésében.\r

\r

","id":"20200509_A_tuzoltok_szabaditottak_ki_a_beszorult_sofort","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=35a6126e-95a9-4e34-8b06-d4b8e3049f0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34e00297-5046-4ae5-a900-2fc52b98f261","keywords":null,"link":"/itthon/20200509_A_tuzoltok_szabaditottak_ki_a_beszorult_sofort","timestamp":"2020. május. 09. 20:27","title":"A tűzoltók szabadították ki a beszorult sofőrt a XVIII. kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8665df9e-48bd-44b9-b77a-5816f6b8cafc","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A Duma Aktuált is megihlette az Operatív Törzs napi sajtótájékoztatóján adagolt rendőri zsargon. Klasszikus mese egy kicsi másképp, Hadházi László tolmácsolásában. ","shortLead":"A Duma Aktuált is megihlette az Operatív Törzs napi sajtótájékoztatóján adagolt rendőri zsargon. Klasszikus mese...","id":"20200508_Hadhazi_fotorzs_mesel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8665df9e-48bd-44b9-b77a-5816f6b8cafc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9be1f07-6e4f-4ca6-a43a-9d0c8bd89956","keywords":null,"link":"/360/20200508_Hadhazi_fotorzs_mesel","timestamp":"2020. május. 09. 17:30","title":"Hadházi főtörzs mesél: H. Fehérke kiskorú állampolgár és a hét zömök fizikai munkás ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9044e3b9-1527-4077-b916-3575d3f572be","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ismét átírta a kormány a költségvetést: főleg a kormányzati kommunikációra, a gyerektáborokra és az Eximbankra mehet több pénz.","shortLead":"Ismét átírta a kormány a költségvetést: főleg a kormányzati kommunikációra, a gyerektáborokra és az Eximbankra mehet...","id":"20200509_72_milliardot_csoportositott_at_a_kormany_a_koltsegvetesben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9044e3b9-1527-4077-b916-3575d3f572be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8283761-fc25-4a18-91ed-11dd0baae37d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200509_72_milliardot_csoportositott_at_a_kormany_a_koltsegvetesben","timestamp":"2020. május. 09. 14:12","title":"72 milliárdot csoportosított át a kormány a költségvetésben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe44c914-4acd-4159-9e84-7130a63609f5","c_author":"Ónody Gomperz Tamás","category":"360","description":"Miért nincs már járvány, és miért volt eddig? Azért, mert mi így éreztük, és Orbán engedelmeskedik. Napóleon is így működött, csak neki ehhez még korona kellett és hadsereg.","shortLead":"Miért nincs már járvány, és miért volt eddig? Azért, mert mi így éreztük, és Orbán engedelmeskedik. Napóleon is...","id":"20200510_A_mi_demokratikus_zsarnokunk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fe44c914-4acd-4159-9e84-7130a63609f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ba5df46-90d7-459c-87a0-87f94d782704","keywords":null,"link":"/360/20200510_A_mi_demokratikus_zsarnokunk","timestamp":"2020. május. 10. 10:22","title":"Ónody Gomperz: A mi demokratikus zsarnokunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca06fb87-dfc8-4a4e-8a8c-9bb7dd87a484","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Vonat gázolt el egy embert Monornál szombat délután, a baleset miatt estig 20-30 perccel hosszabb menetidőre kell számítani Üllő és Monor irányába - közölte a Mávinform. A rendőrség tájékoztatása szerint az elgázolt férfi meghalt.\r

\r

","shortLead":"Vonat gázolt el egy embert Monornál szombat délután, a baleset miatt estig 20-30 perccel hosszabb menetidőre kell...","id":"20200509_Halalos_vonatgazolas_tortent_Monornal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ca06fb87-dfc8-4a4e-8a8c-9bb7dd87a484&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db0f8af5-21b6-4a67-9f69-e0512378e468","keywords":null,"link":"/itthon/20200509_Halalos_vonatgazolas_tortent_Monornal","timestamp":"2020. május. 09. 18:38","title":"Halálos vonatgázolás történt Monornál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"338b75f1-c9e6-4819-9f83-1a1bbc55d74d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Körülbelül 10 fokkal lehűl a levegő a jövő héten, a hét közepén helyenként tíz fok lesz a maximum hőmérséklet az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzése szerint. ","shortLead":"Körülbelül 10 fokkal lehűl a levegő a jövő héten, a hét közepén helyenként tíz fok lesz a maximum hőmérséklet...","id":"20200510_Tiz_fokos_lehules_jon_hetfotol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=338b75f1-c9e6-4819-9f83-1a1bbc55d74d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9eba8d3e-250f-4ede-a6ab-6139ccc388bc","keywords":null,"link":"/itthon/20200510_Tiz_fokos_lehules_jon_hetfotol","timestamp":"2020. május. 10. 16:20","title":"Tíz fok is lehet a jövő héten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b86809ee-2e6f-46ca-8421-6b5f1c2f6611","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Ezrek tüntettek Németországban a koronavírus miatt életbe léptetett korlátozások ellen szombaton.","shortLead":"Ezrek tüntettek Németországban a koronavírus miatt életbe léptetett korlátozások ellen szombaton.","id":"20200509_A_kijarasi_korlatozasok_ellen_tuntettek_tobb_nemet_varosban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b86809ee-2e6f-46ca-8421-6b5f1c2f6611&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49fad8aa-579f-4110-bc24-27c3e3fd5e5d","keywords":null,"link":"/elet/20200509_A_kijarasi_korlatozasok_ellen_tuntettek_tobb_nemet_varosban","timestamp":"2020. május. 09. 21:09","title":"A kijárási korlátozások ellen tüntettek több német városban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"017462c4-5cf2-4713-bde5-8c42a3c40507","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Országos Mentőszolgálat Szóvivője, Győrfi Pál szállította Orbán Viktor miniszterelnököt a józsefvárosi mentőállomáshoz, az út közbeni kedélyes beszélgetésből derült ki mindez. ","shortLead":"Az Országos Mentőszolgálat Szóvivője, Győrfi Pál szállította Orbán Viktor miniszterelnököt a józsefvárosi...","id":"20200510_Orban_a_jarasi_bajnoksagig_jutott_az_elsosegelynyujto_versenyen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=017462c4-5cf2-4713-bde5-8c42a3c40507&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e58fd90f-aecd-4538-9b75-60dbbedf5b85","keywords":null,"link":"/itthon/20200510_Orban_a_jarasi_bajnoksagig_jutott_az_elsosegelynyujto_versenyen","timestamp":"2020. május. 10. 14:02","title":"Orbán a járási bajnokságig jutott az elsősegélynyújtó versenyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]