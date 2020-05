Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b04f7e0c-c15d-4e42-8fb3-e193301a985b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A \"Valaki útravált...\" - Az úton levő és kiútkereső Ady Endre című kötet eddig nem látott részletességgel mutatja be az ismerősen is ismeretlen poéta „műhelyét” és kapcsolatrendszerét.","shortLead":"A \"Valaki útravált...\" - Az úton levő és kiútkereső Ady Endre című kötet eddig nem látott részletességgel mutatja be...","id":"202019_konyv__testkozeli_ady_valaki_utra_valt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b04f7e0c-c15d-4e42-8fb3-e193301a985b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c01230cd-2286-499e-8eef-20c74e53f031","keywords":null,"link":"/360/202019_konyv__testkozeli_ady_valaki_utra_valt","timestamp":"2020. május. 10. 15:15","title":"Ady Endre testközelből - Feltárul a költő magánélete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"725a284d-ce71-4f0c-a921-3ecd5cfcfb49","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A mai nemzetközi helyzettel is foglalkozik az USA, valamint több közép- és kelet-európai állam külügyminisztere által kiadott győzelem napi közlemény. A Szijjártó Péter magyar külügyminiszter által is jegyzett dokumentum címzettje Oroszország.","shortLead":"A mai nemzetközi helyzettel is foglalkozik az USA, valamint több közép- és kelet-európai állam külügyminisztere által...","id":"20200509_Aktualis_uzenetet_hordoz_az_USA_es_a_kozepeuropai_orszagok_gyozelem_napi_kozlemenye","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=725a284d-ce71-4f0c-a921-3ecd5cfcfb49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d24abaa-ceab-4be6-82c0-e0ee583ba8ac","keywords":null,"link":"/itthon/20200509_Aktualis_uzenetet_hordoz_az_USA_es_a_kozepeuropai_orszagok_gyozelem_napi_kozlemenye","timestamp":"2020. május. 09. 16:53","title":"Aktuális üzenetet hordoz az USA és a közép-európai országok győzelem napi közleménye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"875b8bc5-2d5d-4882-8ee5-c59674f53f79","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"Teljes erővel dübörög az Obama-nosztalgia a Netflix új dokumentumfilmjében. De egyértelmű az is, hogy minden inspiráló üzenetnek a rasszizmus mocsarából kell kiverekednie magát.","shortLead":"Teljes erővel dübörög az Obama-nosztalgia a Netflix új dokumentumfilmjében. De egyértelmű az is, hogy minden inspiráló...","id":"20200509_Michelle_Obama_meghozza_a_kedvunket_az_elethez","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=875b8bc5-2d5d-4882-8ee5-c59674f53f79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23e74962-7659-4508-8737-db8f7f7c8240","keywords":null,"link":"/elet/20200509_Michelle_Obama_meghozza_a_kedvunket_az_elethez","timestamp":"2020. május. 08. 20:00","title":"Michelle Obama meghozza a kedvünket az élethez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92559525-5061-4ecd-a977-bd0502011afc","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Jupiteréhez hasonló felhőöveket fedeztek fel a legközelebbi barna törpén. A felfedezés technikája is érdekes: a tudósok sok fényévnyi távolságból is meg tudják mondani, hogy útja során miken haladt át a fény.","shortLead":"A Jupiteréhez hasonló felhőöveket fedeztek fel a legközelebbi barna törpén. A felfedezés technikája is érdekes...","id":"20200509_jupiter_szaturnusz_felhoovek_luhman_16a_legkozelebbi_barna_torpe","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=92559525-5061-4ecd-a977-bd0502011afc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4754dd9-42fa-4d01-9675-fd8b0c78f8f3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200509_jupiter_szaturnusz_felhoovek_luhman_16a_legkozelebbi_barna_torpe","timestamp":"2020. május. 09. 12:03","title":"A Jupiteréhez hasonló felhőöveket fedeztek fel egy barna törpén, nem semmi, hogy milyen módszerrel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"673592a0-954d-4dde-9fb1-c610834954a6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"57-120 ezer forintot kapnak azok, akik DK-s vezetésű kerületben élnek, és elvesztették az állásukat.","shortLead":"57-120 ezer forintot kapnak azok, akik DK-s vezetésű kerületben élnek, és elvesztették az állásukat.","id":"20200510_dk_munkanelkuli_tamogatas_jarvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=673592a0-954d-4dde-9fb1-c610834954a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdc39bf8-e8bb-476b-901e-2516047a1241","keywords":null,"link":"/itthon/20200510_dk_munkanelkuli_tamogatas_jarvany","timestamp":"2020. május. 10. 14:39","title":"Rendkívüli támogatást adnak a munkájukat elveszítő embereknek a DK-s vezetésű kerületekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67e587b4-916f-4124-bb7f-1801b5a36685","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Azt írták a honlapjukon, hogy a cég vagyoni biztosítása teljes mértékben fedezi az utasoknak visszajáró összegeket.","shortLead":"Azt írták a honlapjukon, hogy a cég vagyoni biztosítása teljes mértékben fedezi az utasoknak visszajáró összegeket.","id":"20200509_Bezar_a_Robinson_Tours_utazasi_iroda","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=67e587b4-916f-4124-bb7f-1801b5a36685&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70934daa-5696-42aa-b0d2-2cf864fb0907","keywords":null,"link":"/kkv/20200509_Bezar_a_Robinson_Tours_utazasi_iroda","timestamp":"2020. május. 09. 12:29","title":"Bezár a Robinson Tours utazási iroda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"044f4b3f-eea7-480d-ad88-4595b395f8ac","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Moszkvában elmaradt a május 9-ei győzelmi napi díszszemle, míg a szomszédos Fehéroroszországban – dacolva a koronavírus-járvánnyal – több ezer katona vonult fel, hogy megemlékezzen a második világháborúban Németország ellen aratott győzelem 75. évfordulójáról.","shortLead":"Moszkvában elmaradt a május 9-ei győzelmi napi díszszemle, míg a szomszédos Fehéroroszországban – dacolva...","id":"20200509_Gyozelem_napja__csend_Moszkvaban_diszszemle_Minszkben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=044f4b3f-eea7-480d-ad88-4595b395f8ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48c378e1-c736-409c-b867-88bfac14255d","keywords":null,"link":"/vilag/20200509_Gyozelem_napja__csend_Moszkvaban_diszszemle_Minszkben","timestamp":"2020. május. 09. 14:51","title":"Győzelem napja – csend Moszkvában, díszszemle Minszkben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dea73b29-a732-435b-8284-8e073e29dabe","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20200510_Uj_maszkban_pozol_Orban_Viktor_a_mentok_napjan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dea73b29-a732-435b-8284-8e073e29dabe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c230d28-4ca7-47bb-8aaa-bb7a677dcee2","keywords":null,"link":"/itthon/20200510_Uj_maszkban_pozol_Orban_Viktor_a_mentok_napjan","timestamp":"2020. május. 10. 09:43","title":"Különleges maszkban pózol Orbán Viktor a mentők napján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]