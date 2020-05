Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fe46775d-a083-4389-8797-eaab01d1726f","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag.zhvg","description":"A világjárvány miatt egyre inkább előtérbe került, hogy egyszer használatos csomagolások és műanyagok is jelentik az egészségünk zálogát. Az EU-ban ehhez képest közeleg az egyszer használatos műanyagokra vonatkozó tiltás, a helyettesítők azonban jóval drágábbak. De még nagyobb gond, hogy nincs elég belőlük. ","shortLead":"A világjárvány miatt egyre inkább előtérbe került, hogy egyszer használatos csomagolások és műanyagok is jelentik...","id":"20200510_Visszaveti_a_muanyagmentesseget_a_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fe46775d-a083-4389-8797-eaab01d1726f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"623929dd-a2d0-4ebb-a92e-d90f53a5443b","keywords":null,"link":"/zhvg/20200510_Visszaveti_a_muanyagmentesseget_a_koronavirus","timestamp":"2020. május. 10. 10:30","title":"Örökre búcsút mondhatunk a műanyagmentességnek a világjárvány miatt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42c3dd30-4ec2-4aa2-9168-22a82f992eb8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Péntektől mind az elnökön, mind az alelnökön naponta végeznek vírustesztet.","shortLead":"Péntektől mind az elnökön, mind az alelnökön naponta végeznek vírustesztet.","id":"20200509_Koronavirusos_az_amerikai_alelnok_szovivoje","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=42c3dd30-4ec2-4aa2-9168-22a82f992eb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19662d4e-d79f-4093-affb-d2e262184bb8","keywords":null,"link":"/vilag/20200509_Koronavirusos_az_amerikai_alelnok_szovivoje","timestamp":"2020. május. 09. 08:57","title":"Koronavírusos az amerikai alelnök szóvivője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f36dbdc9-cd0d-402e-b2ff-49c62bedf9bd","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök szerint több terhelő dokumentumot fognak bemutatni Barack Obamával és a Joe Bidennel kapcsolatban.","shortLead":"Az amerikai elnök szerint több terhelő dokumentumot fognak bemutatni Barack Obamával és a Joe Bidennel kapcsolatban.","id":"20200508_Trump_szerint_gyorsan_talpra_all_az_amerikai_gazdasag_a_jarvany_utan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f36dbdc9-cd0d-402e-b2ff-49c62bedf9bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6df977d5-4c2a-4a05-977b-354f5087c758","keywords":null,"link":"/vilag/20200508_Trump_szerint_gyorsan_talpra_all_az_amerikai_gazdasag_a_jarvany_utan","timestamp":"2020. május. 08. 19:35","title":"Trump szerint gyorsan talpra áll az amerikai gazdaság a járvány után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7adfccf1-8d07-4cae-8661-568fcfa15bd2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Kaspersky friss jelentése szerint négyből három otthonról dolgozó munkavállaló (73%) még semmilyen konkrét kiberbiztonsági útmutatást vagy képzést nem kapott munkaadójától azzal kapcsolatban, hogy miként védheti meg magát a kockázatoktól. Hogy szükség lenne rá, azt jól mutatja, hogy az elmúlt hetekben negyedik dolgozó (27%) kapott a koronavírus-járvánnyal kapcsolatos adathalász e-mailt. A Kaspersky szerint az ilyen jellegű kockázatok elkerülése érdekében fontos, hogy a szervezetek oktatásban részesítsék dolgozóikat a kiberbiztonság témájában.","shortLead":"A Kaspersky friss jelentése szerint négyből három otthonról dolgozó munkavállaló (73%) még semmilyen konkrét...","id":"20200509_kaspersky_tavmunka_kiberbiztonsag_felmeres","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7adfccf1-8d07-4cae-8661-568fcfa15bd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cbcc3bf-22fa-4240-a7a7-2a8cf0e0e1a1","keywords":null,"link":"/tudomany/20200509_kaspersky_tavmunka_kiberbiztonsag_felmeres","timestamp":"2020. május. 09. 08:03","title":"Az otthonról dolgozók védelemre várnak: a munkavállalók 73%-a nem kapott biztonsági útmutatást a távmunkához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f885f0a-08e6-47fa-a1d0-784474ada11d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Olaszország lazított a szigorításokon, az emberek pedig ismét autóba ültek, és célba vették a junk food állomásokat. ","shortLead":"Olaszország lazított a szigorításokon, az emberek pedig ismét autóba ültek, és célba vették a junk food állomásokat. ","id":"20200508_Itt_a_bizonyitek_hogy_a_vilag_nem_lesz_jobb_hely_a_jarvany_utan_hosszu_tomott_sorok_az_olasz_McDriveoknal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5f885f0a-08e6-47fa-a1d0-784474ada11d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f532e0e-705e-4ecd-a983-73efc4df4017","keywords":null,"link":"/elet/20200508_Itt_a_bizonyitek_hogy_a_vilag_nem_lesz_jobb_hely_a_jarvany_utan_hosszu_tomott_sorok_az_olasz_McDriveoknal","timestamp":"2020. május. 08. 12:23","title":"Itt a bizonyíték, hogy a világ nem lesz jobb hely a járvány után: hosszú, tömött sorok az olasz McDrive-oknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Fegyveres rablás miatt is elítélték, de megszökött.","shortLead":"Fegyveres rablás miatt is elítélték, de megszökött.","id":"20200508_Nemetorszagban_fogtak_el_egy_szazmillios_budapesti_ekszerrablas_elkovetojet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59d62940-91db-4cc3-92d5-ec25749a7f41","keywords":null,"link":"/itthon/20200508_Nemetorszagban_fogtak_el_egy_szazmillios_budapesti_ekszerrablas_elkovetojet","timestamp":"2020. május. 08. 14:32","title":"Németországban fogták el egy százmilliós budapesti ékszerrablás elkövetőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbd352a2-a0c0-466e-a595-a161c1d59706","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az aktív fertőzöttek száma is nőtt. Szinte az összes új beteget Budapesten, Pest és Fejér megyében találták.","shortLead":"Az aktív fertőzöttek száma is nőtt. Szinte az összes új beteget Budapesten, Pest és Fejér megyében találták.","id":"20200510_50_uj_fertozott_8_koronavirusos_beteg_elhunyt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cbd352a2-a0c0-466e-a595-a161c1d59706&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7498c81-e975-4a59-bcda-8384ffef8b7f","keywords":null,"link":"/itthon/20200510_50_uj_fertozott_8_koronavirusos_beteg_elhunyt","timestamp":"2020. május. 10. 07:13","title":"50 új fertőzött, 8 koronavírusos beteg elhunyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a2abbb3-2681-4c0a-8be2-d3a798e4e766","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szinte forrt a víz, ahogy egy delfin a halraj közé csapott.","shortLead":"Szinte forrt a víz, ahogy egy delfin a halraj közé csapott.","id":"20200508_delfin_szardinia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9a2abbb3-2681-4c0a-8be2-d3a798e4e766&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f81df2a7-a77d-4abf-8cd4-489441105d72","keywords":null,"link":"/elet/20200508_delfin_szardinia","timestamp":"2020. május. 08. 17:51","title":"Egészen a kikötőig kijöttek a vadászó delfinek Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]