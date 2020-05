Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"03c83ede-9029-4428-869a-ca9e2e729e05","c_author":"HVG","category":"360","description":"Beszálltak a szegmens egyik jelentős cégébe, hogy ügyfélkörüknek minél szélesebb termékválasztékot kínálhassanak.\r

","shortLead":"Beszálltak a szegmens egyik jelentős cégébe, hogy ügyfélkörüknek minél szélesebb termékválasztékot kínálhassanak.\r

","id":"202019_hunbankbiztositas_meszaroses_vida","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=03c83ede-9029-4428-869a-ca9e2e729e05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"966e898a-d2a9-4a9b-918f-65a34ce88a3a","keywords":null,"link":"/360/202019_hunbankbiztositas_meszaroses_vida","timestamp":"2020. május. 10. 16:45","title":"Nagyban terít a biztosítási piacon társult Mészáros Lőrinc és Vida József","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ff164af-a5b2-4849-a32f-57f07cccf491","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több százezer új követőt gyűjtött be a kormányzati és a miniszterelnöki Facebook-oldal, mióta sokszor oda kerülnek fel a járvánnyal kapcsolatos információk.","shortLead":"Több százezer új követőt gyűjtött be a kormányzati és a miniszterelnöki Facebook-oldal, mióta sokszor oda kerülnek fel...","id":"20200510_Orban_Viktor_es_a_kormany_Facebookoldalara_is_tomegesen_erkeznek_a_kovetok_a_jarvany_kezdete_ota","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3ff164af-a5b2-4849-a32f-57f07cccf491&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6464fc9f-ce9a-423e-8796-c4e97beca3e0","keywords":null,"link":"/itthon/20200510_Orban_Viktor_es_a_kormany_Facebookoldalara_is_tomegesen_erkeznek_a_kovetok_a_jarvany_kezdete_ota","timestamp":"2020. május. 10. 13:05","title":"Orbán Viktor és a kormány Facebook-oldalára is tömegesen érkeznek a követők a járvány kezdete óta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ezen a héten a következő számokkal lehetett nyerni: 30, 57, 58, 61, 86.","shortLead":"Ezen a héten a következő számokkal lehetett nyerni: 30, 57, 58, 61, 86.","id":"20200509_Ismet_kihuztak_az_otoslotto_szamait","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e3fda48-37df-4df6-8123-81bb1e42bff5","keywords":null,"link":"/elet/20200509_Ismet_kihuztak_az_otoslotto_szamait","timestamp":"2020. május. 09. 19:52","title":"Ismét kihúzták az ötöslottó számait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35a6126e-95a9-4e34-8b06-d4b8e3049f0b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két autó ütközött össze szombaton este a XVIII. kerületi Nagykőrösi út és a Szentlőrinci út kereszteződésében.\r

\r

","shortLead":"Két autó ütközött össze szombaton este a XVIII. kerületi Nagykőrösi út és a Szentlőrinci út kereszteződésében.\r

\r

","id":"20200509_A_tuzoltok_szabaditottak_ki_a_beszorult_sofort","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=35a6126e-95a9-4e34-8b06-d4b8e3049f0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34e00297-5046-4ae5-a900-2fc52b98f261","keywords":null,"link":"/itthon/20200509_A_tuzoltok_szabaditottak_ki_a_beszorult_sofort","timestamp":"2020. május. 09. 20:27","title":"A tűzoltók szabadították ki a beszorult sofőrt a XVIII. kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15bfaf11-b7de-4d1f-9b75-1fdedb733f96","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Enyhítettek a németek a járvány miatti szigorú intézkedéseken, nőtt is a fertőzöttség mutatója.","shortLead":"Enyhítettek a németek a járvány miatti szigorú intézkedéseken, nőtt is a fertőzöttség mutatója.","id":"20200510_Gyorsult_a_koronavirus_terjedese_Nemetorszagban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=15bfaf11-b7de-4d1f-9b75-1fdedb733f96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfe36949-da67-4195-a845-c2fcc3725448","keywords":null,"link":"/vilag/20200510_Gyorsult_a_koronavirus_terjedese_Nemetorszagban","timestamp":"2020. május. 10. 15:30","title":"Gyorsult a koronavírus terjedése Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbb73203-1820-4794-9ad4-9af887f9d404","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A dombóvári nyomozók három férfit hallgattak ki csoportosan, felfegyverkezve elkövetett garázdaság bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt. A szurkálót a rendőrök őrizetbe is vették.","shortLead":"A dombóvári nyomozók három férfit hallgattak ki csoportosan, felfegyverkezve elkövetett garázdaság bűntett...","id":"20200509_Kessel_es_gereblyevel_harcoltak_Dombovaron","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dbb73203-1820-4794-9ad4-9af887f9d404&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ec1d099-55bf-477b-9fe4-256131bcf476","keywords":null,"link":"/itthon/20200509_Kessel_es_gereblyevel_harcoltak_Dombovaron","timestamp":"2020. május. 09. 17:20","title":"Késsel és gereblyével harcoltak Dombóváron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5b7c99d-06df-473b-8145-ab475dd44af9","c_author":"Németh András","category":"360","description":"A szakértők szerint nagyon valószínű, hogy még a Covid–19-járványnak véget vető vakcina vagy gyógyszer megjelenése előtt megérkezik az eddig csaknem négymillió embert megfertőző SARS-CoV–2 vírus második hulláma. ","shortLead":"A szakértők szerint nagyon valószínű, hogy még a Covid–19-járványnak véget vető vakcina vagy gyógyszer megjelenése...","id":"202019__a_jarvany_masodik_hullama__parhuzamok__spanyolnatha__tortenelmi_lecke","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f5b7c99d-06df-473b-8145-ab475dd44af9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c170607-baa4-4d3d-8c18-dcc7cbd8f2e6","keywords":null,"link":"/360/202019__a_jarvany_masodik_hullama__parhuzamok__spanyolnatha__tortenelmi_lecke","timestamp":"2020. május. 10. 08:15","title":"Mikor jöhet a járvány második hulláma? Enyhébb vagy rosszabb lehet, mint az első?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67174869-f6f5-48d4-8d14-c54037b1df81","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy halfeldolgozó üzem lett a koronavírus ghánai gócpontja, a vizsgálat szerint egyetlen fertőzötten is dolgozó ember adta át a vírust mindenki másnak.","shortLead":"Egy halfeldolgozó üzem lett a koronavírus ghánai gócpontja, a vizsgálat szerint egyetlen fertőzötten is dolgozó ember...","id":"20200511_ghana_koronavirus_halfeldolgozo_jarvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=67174869-f6f5-48d4-8d14-c54037b1df81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9888e2b-9acd-4d48-8dc8-17dd85357501","keywords":null,"link":"/kkv/20200511_ghana_koronavirus_halfeldolgozo_jarvany","timestamp":"2020. május. 11. 06:18","title":"533 kollégáját fertőzte meg egy koronavírusos munkás egy ghánai halfeldolgozóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]