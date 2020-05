Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e0366fd7-cf93-4ee5-bb43-179165b29ac7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az alábbi tanácsokat megfogadva nagyban csökkenthető annak esélye, hogy egy fontos (online) megbeszélés előtt támadjon kínos, de nem feltétlenül technikai probléma.","shortLead":"Az alábbi tanácsokat megfogadva nagyban csökkenthető annak esélye, hogy egy fontos (online) megbeszélés előtt támadjon...","id":"20200512_kaspersky_videokonferencia_videochat_elokeszuletek_home_office_tippek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e0366fd7-cf93-4ee5-bb43-179165b29ac7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c3ad0b7-3e74-41d5-a04f-fd0dab396e17","keywords":null,"link":"/tudomany/20200512_kaspersky_videokonferencia_videochat_elokeszuletek_home_office_tippek","timestamp":"2020. május. 12. 12:03","title":"5 tipp, hogy ne legyen ciki a videós beszélgetés a kollégákkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71ac1b78-b894-4b10-9ea1-fe0b3abe3e06","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A külsős vezető stylist havonta nettó 3,74 millió forintot tesz zsebre az MTVA-tól.","shortLead":"A külsős vezető stylist havonta nettó 3,74 millió forintot tesz zsebre az MTVA-tól.","id":"20200511_350_millioba_kerul_hogy_a_kozmediasok_jol_mutassanak_a_kepernyon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=71ac1b78-b894-4b10-9ea1-fe0b3abe3e06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c13268da-cf76-4d40-a575-aa66b24b8e86","keywords":null,"link":"/kkv/20200511_350_millioba_kerul_hogy_a_kozmediasok_jol_mutassanak_a_kepernyon","timestamp":"2020. május. 11. 14:05","title":"350 millióba kerül, hogy a közmédiások jól mutassanak a képernyőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"071761be-037a-4de4-92f5-2076936347ff","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A legfrissebb Audi izomkombit 1010 lóerőre tuningolták.","shortLead":"A legfrissebb Audi izomkombit 1010 lóerőre tuningolták.","id":"20200511_Egy_Bugatti_Veyron_ereje_van_ebben_az_uj_Audi_RS6ban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=071761be-037a-4de4-92f5-2076936347ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b32a1c0-3786-441f-9455-c8525f212e59","keywords":null,"link":"/cegauto/20200511_Egy_Bugatti_Veyron_ereje_van_ebben_az_uj_Audi_RS6ban","timestamp":"2020. május. 11. 12:31","title":"Egy Bugatti Veyron ereje van ebben az új Audi RS6-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c0da647-1be8-4cef-8186-2a70849b9075","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A 49 éves gyanúsítottat a tetthelytől nem messze vették őrizetbe.\r

","shortLead":"A 49 éves gyanúsítottat a tetthelytől nem messze vették őrizetbe.\r

","id":"20200512_Homofob_gyilkossag_Ausztralia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9c0da647-1be8-4cef-8186-2a70849b9075&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14900050-5684-4757-9151-d000d2a9fdb0","keywords":null,"link":"/vilag/20200512_Homofob_gyilkossag_Ausztralia","timestamp":"2020. május. 12. 10:54","title":"Harminckét évvel ezelőtti homofób gyilkosság gyanúsítottját tartóztatták le Ausztráliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f36dbdc9-cd0d-402e-b2ff-49c62bedf9bd","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök éppen egy Kínában született újságíróhoz intézte szavait.","shortLead":"Az amerikai elnök éppen egy Kínában született újságíróhoz intézte szavait.","id":"20200512_Trump_szerint_Kinat_kellene_megkerdezni_miert_van_ennyi_halott_az_USAban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f36dbdc9-cd0d-402e-b2ff-49c62bedf9bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b83e05eb-a54b-4c2c-b6da-db664eebc6bb","keywords":null,"link":"/vilag/20200512_Trump_szerint_Kinat_kellene_megkerdezni_miert_van_ennyi_halott_az_USAban","timestamp":"2020. május. 12. 07:57","title":"Trump szerint Kínát kellene megkérdezni, miért van ennyi halott az USA-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"808edd05-9499-41de-85d8-420a6a03d04b","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A tej és a tojás is többe kerül.","shortLead":"A tej és a tojás is többe kerül.","id":"20200512_dragulas_gyumolcs_ksh","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=808edd05-9499-41de-85d8-420a6a03d04b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bbe6e9e-5d18-4dff-92d4-5cdc9beeb0e1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200512_dragulas_gyumolcs_ksh","timestamp":"2020. május. 12. 12:23","title":"Rég nem látott ütemben drágultak a gyümölcsök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"311d44a4-65d2-4618-99d6-9bb3e7feb9db","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az olasz kormány hamarosan dönthet a korlátozások enyhítéséről.\r

","shortLead":"Az olasz kormány hamarosan dönthet a korlátozások enyhítéséről.\r

","id":"20200511_Tobb_mint_ket_honapja_nem_volt_ilyen_keves_uj_eset_Olaszorszagban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=311d44a4-65d2-4618-99d6-9bb3e7feb9db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a6d59d3-f37f-4af9-99cc-91c85283029c","keywords":null,"link":"/vilag/20200511_Tobb_mint_ket_honapja_nem_volt_ilyen_keves_uj_eset_Olaszorszagban","timestamp":"2020. május. 11. 20:15","title":"Több mint két hónapja nem volt ilyen kevés új eset Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73879991-1847-4f56-81f7-d2350bcfb234","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A budapesti újranyitáshoz szükséges információk miatt még múlt csütörtökön írt a főpolgármester a Miniszterelnökséget vezető miniszternek. Levele azóta sem jutott el az operatív törzshöz, de a kérdések csak egyre gyűlnek.","shortLead":"A budapesti újranyitáshoz szükséges információk miatt még múlt csütörtökön írt a főpolgármester a Miniszterelnökséget...","id":"20200511_karacsony_gergely_muller_cecilia_koronavirus_kerdesek_operativ_torzs","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=73879991-1847-4f56-81f7-d2350bcfb234&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce95da08-9fdc-4add-84cd-ad197c9de747","keywords":null,"link":"/itthon/20200511_karacsony_gergely_muller_cecilia_koronavirus_kerdesek_operativ_torzs","timestamp":"2020. május. 11. 13:38","title":"Karácsony már arra is kíváncsi, miért kell Budapestre hozni a koronavírusos betegeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]