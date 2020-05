Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e9ba5fcb-7823-4b26-a6e4-30a0a76b69fd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A néhány hónapon belül hivatalosan is leleplezendő villany-SUV 150-306 lóerős motorokkal készül majd.\r

","shortLead":"A néhány hónapon belül hivatalosan is leleplezendő villany-SUV 150-306 lóerős motorokkal készül majd.\r

","id":"20200513_fotok_ilyen_lehet_a_skoda_elso_elektromos_szabadidoautoja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e9ba5fcb-7823-4b26-a6e4-30a0a76b69fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e76eb4c4-d1a9-4450-971f-b0f73af6d90d","keywords":null,"link":"/cegauto/20200513_fotok_ilyen_lehet_a_skoda_elso_elektromos_szabadidoautoja","timestamp":"2020. május. 13. 09:21","title":"Ilyen lehet a Skoda első elektromos szabadidő-autója, az Enyaq","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a3eca6c-8a1d-4f87-bd8c-c8eeaf3305da","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Gui Khury végre tudott összpontosítani. Meg is lett az eredménye.","shortLead":"Gui Khury végre tudott összpontosítani. Meg is lett az eredménye.","id":"20200511_Annyit_gyakorolt_a_karantenban_hogy_tortenelmet_irt_egy_11_eves_brazil_gordeszkas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8a3eca6c-8a1d-4f87-bd8c-c8eeaf3305da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23e10dbe-84c0-4fbf-bb68-02eaaf0d4977","keywords":null,"link":"/elet/20200511_Annyit_gyakorolt_a_karantenban_hogy_tortenelmet_irt_egy_11_eves_brazil_gordeszkas","timestamp":"2020. május. 11. 16:06","title":"Annyit gyakorolt a karanténban, hogy történelmet írt egy 11 éves brazil gördeszkás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"505e2e49-5aff-4a52-a6ba-d98a11b71d53","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Nem lesz kötelező az örökbefogadó tanfolyam, gyorsabb lesz az eljárás és az ismerkedés idejére tíz nap fizetett szabadság jár, áll a törvényjavaslatban. ","shortLead":"Nem lesz kötelező az örökbefogadó tanfolyam, gyorsabb lesz az eljárás és az ismerkedés idejére tíz nap fizetett...","id":"20200513_orokbefogadas_szulok_korkulonbseg_Emmi_torvenyjavaslat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=505e2e49-5aff-4a52-a6ba-d98a11b71d53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"013e0fe9-00da-486e-b434-b3d59b04421f","keywords":null,"link":"/itthon/20200513_orokbefogadas_szulok_korkulonbseg_Emmi_torvenyjavaslat","timestamp":"2020. május. 13. 13:33","title":"Ötven évre emelné az örökbefogadók és a gyermek közötti maximális korkülönbséget az Emmi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63ca734e-8132-499f-a150-7be41e486661","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai nyugdíjalap megjelent volna a kínai tőzsdén, az elnök közbelépett.\r

","shortLead":"Az amerikai nyugdíjalap megjelent volna a kínai tőzsdén, az elnök közbelépett.\r

","id":"20200513_Trump_ujabb_szankcioja_Kina_ellen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=63ca734e-8132-499f-a150-7be41e486661&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc08beb9-cb6e-49f6-bac4-07caf5d967ae","keywords":null,"link":"/vilag/20200513_Trump_ujabb_szankcioja_Kina_ellen","timestamp":"2020. május. 13. 06:05","title":"Trump újabb szankciója Kína ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"406bfc3f-1c1f-41ea-9c31-d454e38b71fc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfit rémhírterjesztés megalapozott gyanúja miatt vitték be, posztjában többek között arról írt, hogy a diktátorok mind elbuktak eddig.","shortLead":"A férfit rémhírterjesztés megalapozott gyanúja miatt vitték be, posztjában többek között arról írt, hogy a diktátorok...","id":"20200512_Reggel_hatkor_mentek_a_rendorok_a_64_eves_szerencsi_facebookozoert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=406bfc3f-1c1f-41ea-9c31-d454e38b71fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23d38fe5-0c1a-4505-991c-a29c29704613","keywords":null,"link":"/itthon/20200512_Reggel_hatkor_mentek_a_rendorok_a_64_eves_szerencsi_facebookozoert","timestamp":"2020. május. 12. 20:17","title":"Reggel hatkor vitték el a rendőrök a 64 éves szerencsi facebookozót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f53aff0-34a1-448c-b4f5-af7b01ed2234","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Még a lassú, óvatos nyitás is elképzelhetetlen védőeszközök nélkül. Jelenleg az arcmaszk és a kesztyű a legelterjedtebb, de egyre gyakrabban látni a mindennapokban is műanyag arcpajzsokat.","shortLead":"Még a lassú, óvatos nyitás is elképzelhetetlen védőeszközök nélkül. Jelenleg az arcmaszk és a kesztyű...","id":"20200512_koronavirus_arcmaszk_vagy_arcpajzs_hatekony_vedekezes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6f53aff0-34a1-448c-b4f5-af7b01ed2234&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed337af9-cb9c-4102-923b-d7139ad18e4e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200512_koronavirus_arcmaszk_vagy_arcpajzs_hatekony_vedekezes","timestamp":"2020. május. 12. 08:03","title":"Felejtsük el a maszkot, az arcpajzs jobban véd a koronavírus ellen?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1901a694-4a58-47a2-bd45-a376193eff9c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nyolc év után újragondolják az Erzsébet-táborok szabályait.","shortLead":"Nyolc év után újragondolják az Erzsébet-táborok szabályait.","id":"20200513_Erzsebet_tabor_torveny_semjen_kasler","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1901a694-4a58-47a2-bd45-a376193eff9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddc7c391-e5b3-4969-b590-d12993895b10","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200513_Erzsebet_tabor_torveny_semjen_kasler","timestamp":"2020. május. 13. 11:08","title":"Új törvény jön az Erzsébet-táborokról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16e266b3-c74f-4200-b1f6-0605dfb1850a","c_author":"Vándor Éva","category":"kultura","description":"A Diane védelmében című sorozatnál kevés aktuálisabb tükröt találunk, amely a tévések eszközeivel tűpontosan képes megmutatni az amerikai valóság abszurditását.\r

","shortLead":"A Diane védelmében című sorozatnál kevés aktuálisabb tükröt találunk, amely a tévések eszközeivel tűpontosan képes...","id":"20200511_Ha_meg_akarja_erteni_mennyire_abszurd_korban_elunk_nezze_meg_ezeket_az_ugyvedeket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=16e266b3-c74f-4200-b1f6-0605dfb1850a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aecc7fa7-046b-4801-9e55-faa5dde3ef78","keywords":null,"link":"/kultura/20200511_Ha_meg_akarja_erteni_mennyire_abszurd_korban_elunk_nezze_meg_ezeket_az_ugyvedeket","timestamp":"2020. május. 11. 20:00","title":"Nézze meg ezeket az ügyvédeket, ha meg akarja érteni, milyen abszurd korban élünk!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]