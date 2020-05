Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c5ab2c15-98bc-4cd2-a89b-0a595de7f3a0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A karaktere képernyőn marad, de egy másik színész veszi át a helyét. ","shortLead":"A karaktere képernyőn marad, de egy másik színész veszi át a helyét. ","id":"20200512_Lecsereli_a_TV2_Fenyo_Ivant_a_Mintaapakban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c5ab2c15-98bc-4cd2-a89b-0a595de7f3a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ab10278-456c-4c47-a5cb-daeecd385618","keywords":null,"link":"/kultura/20200512_Lecsereli_a_TV2_Fenyo_Ivant_a_Mintaapakban","timestamp":"2020. május. 12. 09:28","title":"Lecseréli a TV2 Fenyő Ivánt a Mintaapákban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93447cdd-6303-48cb-b2c1-596b108f2f05","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Eredetileg márciusra tervezték a Jóbarátok-reuniont.



","shortLead":"Eredetileg márciusra tervezték a Jóbarátok-reuniont.



","id":"20200512_Az_uj_Jobaratok_is_csuszik_a_jarvany_miatt_de_mar_van_kituzott_idopont_a_forgatasra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=93447cdd-6303-48cb-b2c1-596b108f2f05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a638935-4026-4c0c-8baa-ad2d17e59bc9","keywords":null,"link":"/kultura/20200512_Az_uj_Jobaratok_is_csuszik_a_jarvany_miatt_de_mar_van_kituzott_idopont_a_forgatasra","timestamp":"2020. május. 12. 11:04","title":"Az új Jóbarátok is csúszik a járvány miatt, de már van kitűzött időpont a forgatásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f433b0b-abe7-4496-b00a-74d47347eca4","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Közösen kér állami segítséget a német, a francia és az olasz iparszövetség.","shortLead":"Közösen kér állami segítséget a német, a francia és az olasz iparszövetség.","id":"20200512_koltsegvetes_Europai_Unio_javaslat_szakszervezet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6f433b0b-abe7-4496-b00a-74d47347eca4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65421865-958f-441b-9544-45a2ed188f42","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200512_koltsegvetes_Europai_Unio_javaslat_szakszervezet","timestamp":"2020. május. 12. 11:22","title":"Iparszövetségek: A gazdagabb tagállamok húzhatnák ki a csávából a szegényebbeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"932d0b20-a5b9-4cde-923e-95c1ea1f2d8f","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"A sokáig stabil állomány öt esztendő alatt nagyot zsugorodott.\r

","shortLead":"A sokáig stabil állomány öt esztendő alatt nagyot zsugorodott.\r

","id":"20200512_feher_golya_allomany_magya_madartani_egyesulet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=932d0b20-a5b9-4cde-923e-95c1ea1f2d8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc22e873-d778-44ce-a3dc-950d4e4fd511","keywords":null,"link":"/zhvg/20200512_feher_golya_allomany_magya_madartani_egyesulet","timestamp":"2020. május. 12. 11:17","title":"Néhány év alatt eltűnt a fehér gólyák negyede Magyarországról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf70ddc3-ec95-4fda-b790-6d2357f30be1","c_author":"HVG360","category":"kultura","description":"Egy héten keresztül futott a hvg360-on a Karanténversek-sorozat hét kiváló költő műveivel. Garaczi László, Kiss Judit Ágnes, Nádasdy Ádám, Pajor Tamás, Parti Nagy Lajos, Peer Krisztián és Závada Péter strófáival még különzárva is kicsit együtt élhettük meg ezt a különleges helyzetet. Aki lemaradt róla, most pótolhatja, ebből a szemelvénygyűjteményből utat talál a művekhez.","shortLead":"Egy héten keresztül futott a hvg360-on a Karanténversek-sorozat hét kiváló költő műveivel. Garaczi László, Kiss Judit...","id":"20200512_Karantenversek_a_hvg360on_Ertekrendunk_slicce_es_ir_szodas_kenyer","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cf70ddc3-ec95-4fda-b790-6d2357f30be1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21ccf3b9-9e94-416f-99d3-a2f5308e34fb","keywords":null,"link":"/kultura/20200512_Karantenversek_a_hvg360on_Ertekrendunk_slicce_es_ir_szodas_kenyer","timestamp":"2020. május. 12. 15:10","title":"Karanténversek a hvg360-on – Értékrendünk slicce és ír szódás kenyér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43edcc9f-5d8d-4c17-a34c-640bcc7b6e7d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az első F1-es autók napra pontosan 70 évvel ezelőtt rajtoltak el először az első silverstone-i futamon.","shortLead":"Az első F1-es autók napra pontosan 70 évvel ezelőtt rajtoltak el először az első silverstone-i futamon.","id":"20200513_70_eves_forma1_elso_futam_1950_silverstone_giuseppe_farina_alfa_romeo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=43edcc9f-5d8d-4c17-a34c-640bcc7b6e7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8db8424c-148b-420c-bc1c-36924ba705a2","keywords":null,"link":"/cegauto/20200513_70_eves_forma1_elso_futam_1950_silverstone_giuseppe_farina_alfa_romeo","timestamp":"2020. május. 13. 13:15","title":"Ma 70 éves a Forma–1","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e80d299a-400d-4c68-8fef-a00f569546ef","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két új mutáció bukkant fel a koronavírusból. Magyarországon 430-ra emelkedett az áldozatok száma.","shortLead":"Két új mutáció bukkant fel a koronavírusból. Magyarországon 430-ra emelkedett az áldozatok száma.","id":"20200513_Ket_uj_mutacio_bukkant_fel_a_koronavirusbol__Jarvanyhirek_percrol_percre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e80d299a-400d-4c68-8fef-a00f569546ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15af2247-f373-4b1c-a884-0e7309797349","keywords":null,"link":"/itthon/20200513_Ket_uj_mutacio_bukkant_fel_a_koronavirusbol__Jarvanyhirek_percrol_percre","timestamp":"2020. május. 13. 07:25","title":"Járványhírek percről percre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13fa6530-b126-4e84-b542-c210a07f402b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Rogán szerint nem azt a házat fotózták le, ahol lakik.","shortLead":"Rogán szerint nem azt a házat fotózták le, ahol lakik.","id":"20200513_berlet_rogan_antal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=13fa6530-b126-4e84-b542-c210a07f402b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5260ca4-9180-4445-a7b1-c1818812474c","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200513_berlet_rogan_antal","timestamp":"2020. május. 13. 13:39","title":"Rogán azt mondja, albérletben lakik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]