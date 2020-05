Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2adf81d0-f444-4771-ad4d-47e509492a2e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Libri irodalmi díj történetének ötödik évében rendhagyó módon online jelentik be és adják át a kitüntetéseket.","shortLead":"A Libri irodalmi díj történetének ötödik évében rendhagyó módon online jelentik be és adják át a kitüntetéseket.","id":"20200511_Jarvanybiztos_dijatadora_keszul_a_Libri","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2adf81d0-f444-4771-ad4d-47e509492a2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df061531-24a4-4613-a78b-cdff358bb4a4","keywords":null,"link":"/kultura/20200511_Jarvanybiztos_dijatadora_keszul_a_Libri","timestamp":"2020. május. 11. 11:27","title":"Járványbiztos díjátadóra készül a Libri","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c2c827a-77c2-407d-a5e7-313b6c1eddaa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ez már a negyedik ilyen esemény volt, amit a képviselők a Clark Ádám térre szerveztek, hogy Orbán Viktor kormányfő is hallja a dudaszót.","shortLead":"Ez már a negyedik ilyen esemény volt, amit a képviselők a Clark Ádám térre szerveztek, hogy Orbán Viktor kormányfő is...","id":"20200511_clark_adam_ter_hadhazy_akos_szel_bernadett_dudalas_tuntetes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2c2c827a-77c2-407d-a5e7-313b6c1eddaa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3941d5b-70e1-4318-978a-a394287f6a06","keywords":null,"link":"/itthon/20200511_clark_adam_ter_hadhazy_akos_szel_bernadett_dudalas_tuntetes","timestamp":"2020. május. 11. 19:11","title":"A demonstráló Hadházyékat büntető rendőr válasz helyett a sajtóosztályt ajánlotta a képviselőnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0919c58f-3f9c-49a0-917b-050323ae2b6e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az országban már több mint 5,6 millió tesztet végeztek el.","shortLead":"Az országban már több mint 5,6 millió tesztet végeztek el.","id":"20200511_koronavirus_jarvany_fertozes_oroszorszag_halalos_aldozatok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0919c58f-3f9c-49a0-917b-050323ae2b6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b49285db-e769-4612-9da1-aa27ba78c97a","keywords":null,"link":"/vilag/20200511_koronavirus_jarvany_fertozes_oroszorszag_halalos_aldozatok","timestamp":"2020. május. 11. 11:43","title":"Naponta 10 ezernél is többen fertőződnek meg Oroszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73879991-1847-4f56-81f7-d2350bcfb234","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A budapesti újranyitáshoz szükséges információk miatt még múlt csütörtökön írt a főpolgármester a Miniszterelnökséget vezető miniszternek. Levele azóta sem jutott el az operatív törzshöz, de a kérdések csak egyre gyűlnek.","shortLead":"A budapesti újranyitáshoz szükséges információk miatt még múlt csütörtökön írt a főpolgármester a Miniszterelnökséget...","id":"20200511_karacsony_gergely_muller_cecilia_koronavirus_kerdesek_operativ_torzs","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=73879991-1847-4f56-81f7-d2350bcfb234&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce95da08-9fdc-4add-84cd-ad197c9de747","keywords":null,"link":"/itthon/20200511_karacsony_gergely_muller_cecilia_koronavirus_kerdesek_operativ_torzs","timestamp":"2020. május. 11. 13:38","title":"Karácsony már arra is kíváncsi, miért kell Budapestre hozni a koronavírusos betegeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f493a996-ba6b-4bf9-97e2-7f721b93f736","c_author":"Lindner András, Horváth Zoltán","category":"360","description":"Bokros Lajos annak idején ugyanarra volt a legbüszkébb, mint Surányi György: a piacról és a pénzről írt közös könyvükre. A HVG 1990 júniusában, tőzsdeelnöki kinevezése után készített vele portréinterjút, ezt közöljük most újra, változtatás nélkül. /// Sorozatunk a modern Magyarország meghatározó évének meghatározó szereplőiről szól.\r

","shortLead":"Bokros Lajos annak idején ugyanarra volt a legbüszkébb, mint Surányi György: a piacról és a pénzről írt közös...","id":"20200511_Rendszervaltok30__Bokros_Lajos_hvg_1990_junius_30_hvgportre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f493a996-ba6b-4bf9-97e2-7f721b93f736&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b679b18d-851f-4ac3-b051-8e6b3e81bde4","keywords":null,"link":"/360/20200511_Rendszervaltok30__Bokros_Lajos_hvg_1990_junius_30_hvgportre","timestamp":"2020. május. 11. 17:30","title":"Rendszerváltók30 – Bokros Lajos: A társadalmi vagyon 20%-át az állampolgároknak lehetne juttatni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f4721e4-06ba-4031-93a2-8a4accca30ea","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Gyorsítják az óvintézkedések feloldását. A régióknak péntekig kell kidolgozni a presszókban, éttermekben, kozmetikai szalonokban, fodrászatokban és strandokon betartandó biztonsági előírásokat.","shortLead":"Gyorsítják az óvintézkedések feloldását. A régióknak péntekig kell kidolgozni a presszókban, éttermekben, kozmetikai...","id":"20200512_koronavirus_jarvany_olaszorszag_ovintezkedes_feloldasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1f4721e4-06ba-4031-93a2-8a4accca30ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d019bac4-7a25-496f-9aa3-f74d454d7607","keywords":null,"link":"/vilag/20200512_koronavirus_jarvany_olaszorszag_ovintezkedes_feloldasa","timestamp":"2020. május. 12. 05:44","title":"Majdnem mindent újranyitnak Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83619dec-46cc-4504-a5e6-4f25de539839","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Javában tart az állatkertben a tavaszi bébibumm. ","shortLead":"Javában tart az állatkertben a tavaszi bébibumm. ","id":"20200512_Poni_szuletett_a_debreceni_allatkertben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=83619dec-46cc-4504-a5e6-4f25de539839&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7f8b182-f2d6-41f0-b691-61280afe879e","keywords":null,"link":"/elet/20200512_Poni_szuletett_a_debreceni_allatkertben","timestamp":"2020. május. 12. 12:19","title":"Póni született a debreceni állatkertben, ön is segíthet elnevezni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5737c922-8a36-4b36-911f-072739a03d50","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az újdonság nemcsak a RAV4-nél, hanem még a Land Cruisernél is hosszabb.","shortLead":"Az újdonság nemcsak a RAV4-nél, hanem még a Land Cruisernél is hosszabb.","id":"20200512_hatalmas_7_szemelyes_hibrid_divatterepjarot_hoz_europaba_a_toyota","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5737c922-8a36-4b36-911f-072739a03d50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfbc1864-e404-4065-8d33-d9adbde0762f","keywords":null,"link":"/cegauto/20200512_hatalmas_7_szemelyes_hibrid_divatterepjarot_hoz_europaba_a_toyota","timestamp":"2020. május. 12. 07:59","title":"Hatalmas, 7 személyes hibrid divatterepjárót hoz Európába a Toyota","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]