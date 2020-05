Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"885e2790-f921-4b02-bbec-5de4c9811cfa","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A megkérdezettek közül a 24-26 éves korosztály a legborúlátóbb, náluk 55 százalék gondolja azt, hogy nehezebb lesz munkát találni a koronavírus miatt.","shortLead":"A megkérdezettek közül a 24-26 éves korosztály a legborúlátóbb, náluk 55 százalék gondolja azt, hogy nehezebb lesz...","id":"20200513_budapest_videk_munka_kirugas_fiatalok_koronavirus_jarvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=885e2790-f921-4b02-bbec-5de4c9811cfa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88d3fb8d-ea53-4c96-a924-b0b36cd35ad8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200513_budapest_videk_munka_kirugas_fiatalok_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. május. 13. 14:42","title":"Több fiatal vesztette el a munkáját Budapesten, mint vidéken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdf40170-7613-4b20-b03a-e9a572e5ab92","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Stabilan és alacsonyan tartjuk az új fertőzöttek számát – mondta Müller Cecília. Az operatív törzs keddi tájékoztatója.","shortLead":"Stabilan és alacsonyan tartjuk az új fertőzöttek számát – mondta Müller Cecília. Az operatív törzs keddi tájékoztatója.","id":"20200512_Koronavirus_egy_40_eves_beteget_is_le_tudtak_venni_a_lelegeztetogeprol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fdf40170-7613-4b20-b03a-e9a572e5ab92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1c5ca8e-d408-46e3-842b-6af5a9ccacc2","keywords":null,"link":"/itthon/20200512_Koronavirus_egy_40_eves_beteget_is_le_tudtak_venni_a_lelegeztetogeprol","timestamp":"2020. május. 12. 11:31","title":"Koronavírus: egy 40 éves beteget is le tudtak venni a lélegeztetőgépről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f311a13f-96eb-4b58-b0ed-482849c2a561","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Hold szénkibocsátására utaló bizonyítékokat találtak japán kutatók, az eredmények kétségbe vonják az égitest születésének eddigi teóriáját.","shortLead":"A Hold szénkibocsátására utaló bizonyítékokat találtak japán kutatók, az eredmények kétségbe vonják az égitest...","id":"20200512_hold_szuletese_szenkibocsatas_bizonyitekok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f311a13f-96eb-4b58-b0ed-482849c2a561&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a48cc8f-d37d-4a87-8749-1d1f67b13936","keywords":null,"link":"/tudomany/20200512_hold_szuletese_szenkibocsatas_bizonyitekok","timestamp":"2020. május. 12. 11:03","title":"Bizonyítékot találtak, valami nem stimmel a Hold keletkezésének elméletével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58406fcb-ef5d-4ca6-8c1f-ffd45f110249","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fél év alatt már másodszor rabolták ki ugyanazt a bankot Pécsen.","shortLead":"Fél év alatt már másodszor rabolták ki ugyanazt a bankot Pécsen.","id":"20200512_rablas_takarekszovetkezet_pecs","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=58406fcb-ef5d-4ca6-8c1f-ffd45f110249&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfff45b3-d1d5-43e1-ad21-1e9e10af10d7","keywords":null,"link":"/itthon/20200512_rablas_takarekszovetkezet_pecs","timestamp":"2020. május. 12. 18:26","title":"Kirabolt egy szájmaszkos férfi egy takarékszövetkezetet Pécsen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c9c5927-00ed-42f8-996c-66de5b4f538b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Sok, a közlekedéshez kötődő törvényt írnak át egy nagy javaslattal.","shortLead":"Sok, a közlekedéshez kötődő törvényt írnak át egy nagy javaslattal.","id":"20200513_Inflaciokoveto_utdij_buntetlen_eloelet_taxisokrol_kozlekedes_torveny","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5c9c5927-00ed-42f8-996c-66de5b4f538b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d7cfe89-da1e-4761-ac9b-1fd4adee85d6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200513_Inflaciokoveto_utdij_buntetlen_eloelet_taxisokrol_kozlekedes_torveny","timestamp":"2020. május. 13. 12:32","title":"Inflációkövető útdíjról és büntetlen előéletű taxisokról készített a kormány törvényjavaslatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bdb44b5-9520-4b92-90c5-c7c0d8d70500","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ez nem rövidtávfutás, hanem egy hosszú hónapokig tartó maraton – int Alessandro Vespignani tudományos jövőmondó, aki az ezredforduló tájékán megteremtette a modern járványok modellezésének eszköztárát. Most azt mondja, nem vagyunk túl a nehezén.","shortLead":"Ez nem rövidtávfutás, hanem egy hosszú hónapokig tartó maraton – int Alessandro Vespignani tudományos jövőmondó, aki...","id":"20200513_alessandro_vespignani_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1bdb44b5-9520-4b92-90c5-c7c0d8d70500&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39af8d23-5307-4f70-9a86-78b9caf3c68f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200513_alessandro_vespignani_koronavirus","timestamp":"2020. május. 13. 19:33","title":"Min dolgozik \"a koronavírus bestsellerírója\"?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f345947-a2d8-437e-844d-7783ea0cd075","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szerinte az időben meghozott kormányzati intézkedéseknek és a lakosság fegyelmezettségének köszönhető, hogy a koronavírus nem szabadult el.","shortLead":"Szerinte az időben meghozott kormányzati intézkedéseknek és a lakosság fegyelmezettségének köszönhető...","id":"20200513_Koronavirus_az_Operativ_Torzs_szerdai_tajekoztatoja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5f345947-a2d8-437e-844d-7783ea0cd075&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90afe6d0-f375-457c-927d-9b0decab21e7","keywords":null,"link":"/itthon/20200513_Koronavirus_az_Operativ_Torzs_szerdai_tajekoztatoja","timestamp":"2020. május. 13. 11:21","title":"Müller Cecília: Közös sikerünk, hogy a vírust féken tudtuk tartani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfb9e5fb-fb65-4386-a8bb-ce8ddec65fd4","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"John Shepherd-Barron nevét nem sokan ismerik, találmányát viszont majdnem mindenki. Ha mindennap nem is, de valószínűleg ön is sokszor találkozik vele, amikor pénzt vesz fel.","shortLead":"John Shepherd-Barron nevét nem sokan ismerik, találmányát viszont majdnem mindenki. Ha mindennap nem is, de...","id":"20200513_atm_bankautomata_penzfelvetel_john_shepherd_barron","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cfb9e5fb-fb65-4386-a8bb-ce8ddec65fd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5dd5639d-a3e6-4f4c-9be1-91ed21979d01","keywords":null,"link":"/tudomany/20200513_atm_bankautomata_penzfelvetel_john_shepherd_barron","timestamp":"2020. május. 13. 13:03","title":"10 éve halt meg az ember, aki nélkül nem születhetett volna meg a bankautomata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]