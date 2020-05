Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"002ecc37-83cd-4a2a-965e-8a4fd9051e92","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A csütörtöki adatok szerint újabb 39 magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést - közülük 18-an Zala megyeiek. Hatalmas vagyonok mozdulhatnak meg idehaza közpénzek felhasználásával és a veszélyhelyzet ürügyén anélkül, hogy arról a nyilvánosság értesülne. Percről percre a járványhelyzetről.","shortLead":"A csütörtöki adatok szerint újabb 39 magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést - közülük 18-an Zala...","id":"20200514_fertozott_fertozes_koronavirus_magyarorszag_percrol_percre_majus_14","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=002ecc37-83cd-4a2a-965e-8a4fd9051e92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed52ee1b-afcd-49ac-8aed-fc3e12c52b75","keywords":null,"link":"/itthon/20200514_fertozott_fertozes_koronavirus_magyarorszag_percrol_percre_majus_14","timestamp":"2020. május. 14. 07:36","title":"Több az új fertőzött vidéken, mint Budapesten - járványhírek percről percre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b40de17f-9624-45d1-a0b5-d249dbdd9157","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"Hatalmas vagyonok mozdulhatnak meg idehaza közpénzek felhasználásával és a veszélyhelyzet ürügyén anélkül, hogy arról a nyilvánosság értesülne. A helyezkedés már megindult.","shortLead":"Hatalmas vagyonok mozdulhatnak meg idehaza közpénzek felhasználásával és a veszélyhelyzet ürügyén anélkül, hogy arról...","id":"202020__cegfelvasarlas_titokban__akoronavirus_romjain__soprogetok__apro_apropo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b40de17f-9624-45d1-a0b5-d249dbdd9157&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e20bb2a-7bd9-4929-8d35-6f43d8da8f98","keywords":null,"link":"/360/202020__cegfelvasarlas_titokban__akoronavirus_romjain__soprogetok__apro_apropo","timestamp":"2020. május. 14. 07:00","title":"A járvány örve alatt titokban felpöröghet az \"oligarchaetetés\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c517c932-76bf-4aad-9b49-ebd325f2700f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A VírusRadar alkalmazás segítségével kideríthető, ki került igazolt koronavírus-fertőzött közelébe.\r

","shortLead":"A VírusRadar alkalmazás segítségével kideríthető, ki került igazolt koronavírus-fertőzött közelébe.\r

","id":"20200513_koronavirus_jarvany_fertozes_kontakt_applikacio_virusradar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c517c932-76bf-4aad-9b49-ebd325f2700f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9427ce53-9f15-4d1e-9580-beedae5ae86b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200513_koronavirus_jarvany_fertozes_kontakt_applikacio_virusradar","timestamp":"2020. május. 13. 18:50","title":"Már letölthető a magyar kontaktkövető alkalmazás, a VírusRadar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28a8858c-57da-4763-9369-fe94a86585c7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A génszerkesztést tanulmányozó tudósok és biokémikusok olyan megoldás után kutatnak, amely csírájában fojtaná el annak lehetőségét, hogy valakit koronavírus fertőzzön meg a jövőben.","shortLead":"A génszerkesztést tanulmányozó tudósok és biokémikusok olyan megoldás után kutatnak, amely csírájában fojtaná el annak...","id":"20200512_genszerkesztes_crispr_eljaras_genetikai_ollo_koronavirus_fertozo_betegsegek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=28a8858c-57da-4763-9369-fe94a86585c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1017df1-e138-4ead-815a-82ac623ec819","keywords":null,"link":"/tudomany/20200512_genszerkesztes_crispr_eljaras_genetikai_ollo_koronavirus_fertozo_betegsegek","timestamp":"2020. május. 12. 16:12","title":"Bevetnék a génmódosítást a koronavírus ellen, hogy a jövőben senki ne fertőződjön meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e59515b3-a1a3-4bd0-b612-70c817881167","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az USS Nevada Pearl Harbornál és Okinavánál is komoly szerepet kapott. 1948-ban süllyedt el, de a roncsaira most, hosszú kutatás után sikerült csak rábukkanni.","shortLead":"Az USS Nevada Pearl Harbornál és Okinavánál is komoly szerepet kapott. 1948-ban süllyedt el, de a roncsaira most...","id":"20200514_uss_nevada_hadihajo_roncs_hajoroncs_csendes_ocean_pearl_harbor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e59515b3-a1a3-4bd0-b612-70c817881167&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01c0ae9a-9087-48d5-a468-56c2019af648","keywords":null,"link":"/tudomany/20200514_uss_nevada_hadihajo_roncs_hajoroncs_csendes_ocean_pearl_harbor","timestamp":"2020. május. 14. 09:33","title":"4700 méter mélyen bukkantak rá egy legendás hajóroncsra a Csendes-óceánon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57fecf23-3bc8-424e-a084-12a43c78bcd3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A svéd játékos limitált szériás Ferrarijával korzózott Stockholmban, de a hírek szerint a kocsi nem volt forgalomba helyezve. ","shortLead":"A svéd játékos limitált szériás Ferrarijával korzózott Stockholmban, de a hírek szerint a kocsi nem volt forgalomba...","id":"20200513_Brutalis_Ferrarijaval_kocsikazott_Zlatan_Ibrahimovics_komoly_birsagot_kaphat_erte","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=57fecf23-3bc8-424e-a084-12a43c78bcd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6b18fe9-9414-4285-8cbb-327acbac2856","keywords":null,"link":"/cegauto/20200513_Brutalis_Ferrarijaval_kocsikazott_Zlatan_Ibrahimovics_komoly_birsagot_kaphat_erte","timestamp":"2020. május. 13. 12:57","title":"Brutális Ferrarijával kocsikázott Zlatan Ibrahimovics, bírságot kaphat érte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8300229-e3d4-4b0f-ad7e-c6444828ee6d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kabinet nemrég 1,67 milliárd pluszt adott a rendezvényre.","shortLead":"A kabinet nemrég 1,67 milliárd pluszt adott a rendezvényre.","id":"20200513_A_kormany_szerint_az_elet_ujrainditasahoz_szukseg_van_a_milliardokba_kerulo_vadaszati_kiallitas_megrendezese","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c8300229-e3d4-4b0f-ad7e-c6444828ee6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c061567a-21e7-4728-812b-ba354e000014","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200513_A_kormany_szerint_az_elet_ujrainditasahoz_szukseg_van_a_milliardokba_kerulo_vadaszati_kiallitas_megrendezese","timestamp":"2020. május. 13. 12:11","title":"A kormány szerint az élet újraindításához szükség van a milliárdokba kerülő vadászati kiállítás megrendezésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a57b4415-fa8e-4fcf-af27-ae43dde82d4b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az osztrák főváros mind a 950 ezer háztartása kap a 25-50 eurós kuponokból – jelentette be a főpolgármester.\r

","shortLead":"Az osztrák főváros mind a 950 ezer háztartása kap a 25-50 eurós kuponokból – jelentette be a főpolgármester.\r

","id":"20200513_koronavirus_jarvany_ujranyitas_ausztria_becs_kupon_vendeglatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a57b4415-fa8e-4fcf-af27-ae43dde82d4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23f017c4-817e-4b94-a895-f1c298f80d2b","keywords":null,"link":"/kkv/20200513_koronavirus_jarvany_ujranyitas_ausztria_becs_kupon_vendeglatas","timestamp":"2020. május. 13. 17:39","title":"Bécsben mindenki kap kupont, amit vendéglőkben vásárolhat le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]