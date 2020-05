Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3a67c6f6-f35b-4182-85b4-62e419101b93","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A korábbinál sokkal több gyümölcsöt és zöldséget fogyaszt a világ, amely egy most készült felmérés szerint a koronavírus egyik (pozitív) hatása. Kevesebbet is pazarlunk.","shortLead":"A korábbinál sokkal több gyümölcsöt és zöldséget fogyaszt a világ, amely egy most készült felmérés szerint...","id":"20200514_koronavirus_taplalkozas_egeszseges_eletmod_gyumolcs_zoldseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3a67c6f6-f35b-4182-85b4-62e419101b93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41c4d9c6-3548-45ad-b8fa-dab850f71f05","keywords":null,"link":"/tudomany/20200514_koronavirus_taplalkozas_egeszseges_eletmod_gyumolcs_zoldseg","timestamp":"2020. május. 14. 08:33","title":"A koronavírus miatt egészségesebben étkezik a világ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5cb0d47-2112-4b10-be47-d407c1087970","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Rák esetében ez akár halálhoz is vezethet.","shortLead":"Rák esetében ez akár halálhoz is vezethet.","id":"20200515_mutet_jarvany_rak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e5cb0d47-2112-4b10-be47-d407c1087970&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd31fc13-c859-4bbe-90b4-4fc9f6d8ef59","keywords":null,"link":"/elet/20200515_mutet_jarvany_rak","timestamp":"2020. május. 15. 06:43","title":"28 millió műtét halasztódhat vagy maradhat el a világban járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d40142e7-4c6f-4e5e-a15b-5936e719bf8f","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A polgármester szerint \"fájdalmas, de szükséges\" döntésről van szó.\r

