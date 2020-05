Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a18e5059-3611-4627-b2a6-21001079c04f","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Kellemetlen pillanatokat okozott az Orbán-kormánynak két Facebook-felhasználó rendőri előállítása. Mégsem valószínű, hogy véletlen rendszerhibáról lenne szó: ahhoz nagyon is hatékonyan hallgattatja el a hatalom a kritikusait és fegyelmezi Zuckerberg birodalmát – írja e heti számában a HVG.","shortLead":"Kellemetlen pillanatokat okozott az Orbán-kormánynak két Facebook-felhasználó rendőri előállítása. Mégsem valószínű...","id":"20200520_remhirterjesztes_eljaras_varga_brusszel_koronavirus_jarvany_orban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a18e5059-3611-4627-b2a6-21001079c04f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1cf364c-7958-46e9-8874-8b06e0e29dd2","keywords":null,"link":"/itthon/20200520_remhirterjesztes_eljaras_varga_brusszel_koronavirus_jarvany_orban","timestamp":"2020. május. 20. 18:01","title":"A Facebookon osztotta meg kételyeit a koronavírustesztjéről, kopogtattak nála a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"659a5469-71c5-4790-b173-85e91853a055","c_author":"Jakab Péter","category":"itthon","description":"Sem a járványok, sem a populista diktatúrák kora nem múlt el. ","shortLead":"Sem a járványok, sem a populista diktatúrák kora nem múlt el. ","id":"20200519_Jakab_Peter_A_csalhatatlansag_a_csaszarok_betegsege","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=659a5469-71c5-4790-b173-85e91853a055&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb2ddee1-21d2-451f-81a6-9eb592d93346","keywords":null,"link":"/itthon/20200519_Jakab_Peter_A_csalhatatlansag_a_csaszarok_betegsege","timestamp":"2020. május. 19. 14:50","title":"Jakab Péter: A csalhatatlanság a császárok betegsége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66fc0a9b-18dd-4469-9ce9-486f2db93c7e","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Mire használják az európai bírák a szolgálati autójukat? – tette fel a kérdést a testület.","shortLead":"Mire használják az európai bírák a szolgálati autójukat? – tette fel a kérdést a testület.","id":"20200520_Nem_csak_a_nemetek_az_EP_is_tamadja_az_Europai_Birosagot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=66fc0a9b-18dd-4469-9ce9-486f2db93c7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64869704-011b-49b8-9a14-235f7c5cfa3b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200520_Nem_csak_a_nemetek_az_EP_is_tamadja_az_Europai_Birosagot","timestamp":"2020. május. 20. 17:15","title":"Nem csak a németek, az EP is támadja az Európai Bíróságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21e2a63f-5741-4de8-96da-cc3b672d66a1","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Eddig 11 ember hallgattak ki gyanúsítottként, hat személyt letartóztattak.\r

","shortLead":"Eddig 11 ember hallgattak ki gyanúsítottként, hat személyt letartóztattak.\r

","id":"20200520_Kormanyhivatal_idosotthon_gondozott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=21e2a63f-5741-4de8-96da-cc3b672d66a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"132d0868-f28c-489c-a7af-ab241fc279c1","keywords":null,"link":"/itthon/20200520_Kormanyhivatal_idosotthon_gondozott","timestamp":"2020. május. 20. 15:27","title":"Kormányhivatali dolgozók és idősotthonok vezetői fosztottak ki gondozottakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2461c35b-b1a3-400f-a4ee-7dcd9f9d0bc7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A pénzt a gazdaságvédelmi alapból adják.","shortLead":"A pénzt a gazdaságvédelmi alapból adják.","id":"20200519_365_milliard_forintot_ad_a_kormany_hataron_tuli_gazdasagfejlesztesre","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2461c35b-b1a3-400f-a4ee-7dcd9f9d0bc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f919fe5b-493d-4ca4-b28c-373010655824","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200519_365_milliard_forintot_ad_a_kormany_hataron_tuli_gazdasagfejlesztesre","timestamp":"2020. május. 19. 09:21","title":"36,5 milliárd forintot ad a kormány a határon túli gazdaságfejlesztésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50df5c3a-7c6d-4151-8880-40d40402742d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Nemzetközi Űrállomásra (ISS) induló SpaceX-űrhajó kedves gesztussal fokozza az érettségizők és diplomát szerzők örömét.","shortLead":"A Nemzetközi Űrállomásra (ISS) induló SpaceX-űrhajó kedves gesztussal fokozza az érettségizők és diplomát szerzők...","id":"20200519_vegzosok_diploma_erettsegi_spacex_crew_dragon_nemzetkozi_urallomas_iss","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=50df5c3a-7c6d-4151-8880-40d40402742d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca2a5674-2be4-4983-89cd-df71a8fe037b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200519_vegzosok_diploma_erettsegi_spacex_crew_dragon_nemzetkozi_urallomas_iss","timestamp":"2020. május. 19. 10:33","title":"Végzősök, figyelem: most bárki fotójat magával viszi a SpaceX a Nemzetközi Űrállomásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e63abe05-c581-47b3-829e-95efbaca572d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Itt a megoldás azoknak, akik a Rolls-Royce riválisnak szánt Aurus Senat hasmagasságát túl szerénynek találják.","shortLead":"Itt a megoldás azoknak, akik a Rolls-Royce riválisnak szánt Aurus Senat hasmagasságát túl szerénynek találják.","id":"20200520_sportterepjaro_keszult_a_putyinfele_orosz_luxusautobol_aurus_senat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e63abe05-c581-47b3-829e-95efbaca572d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18956f62-b144-40db-9f0a-e6f14123c840","keywords":null,"link":"/cegauto/20200520_sportterepjaro_keszult_a_putyinfele_orosz_luxusautobol_aurus_senat","timestamp":"2020. május. 20. 09:21","title":"Sportterepjáró készült a Putyin-féle orosz luxusautóból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75febdee-fdc1-40bc-a0a0-1d3c5505df6a","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag","description":"Kezdetben szorgalmazta a magyar kormány az egyszer használatos műanyagokat tiltó törvényt, az EU erre vonatkozó intézkedési javaslatát mégsem támogatta. Majd beterjesztették a törvényjavaslatot, sőt, tovább is mentek, mint amit az EU tiltana, ám kedden váratlanul visszavonták. Még az is lehet, hogy végül velünk maradnak a nejlonzacskók, ugyanis ez a kormány saját vállalása és az EU-s tiltás erre nem vonatkozik. ","shortLead":"Kezdetben szorgalmazta a magyar kormány az egyszer használatos műanyagokat tiltó törvényt, az EU erre vonatkozó...","id":"20200520_egyszer_hasznalatos_muanyag_nejlonzacsko_greenpeace_muanyagszennyezes_eu","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=75febdee-fdc1-40bc-a0a0-1d3c5505df6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc606580-d66f-4ed5-9572-416ba1e4d2c1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200520_egyszer_hasznalatos_muanyag_nejlonzacsko_greenpeace_muanyagszennyezes_eu","timestamp":"2020. május. 20. 17:00","title":"Most akkor mit akar a kormány a nejlonzacskókkal?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]