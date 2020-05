Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e22b1324-a1ed-476c-bd47-db3da63ffa1e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A brit légitársaság szerint elsősorban e-mail-címeket és az utazással kapcsolatos információkat lopták el a hackerek, de több mint kétezer utas esetében a bankkártyaadatok is illetéktelen kezekbe kerültek.","shortLead":"A brit légitársaság szerint elsősorban e-mail-címeket és az utazással kapcsolatos információkat lopták el a hackerek...","id":"20200519_easyjet_hackertamadas_felhasznaloi_adatok_adatszivargas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e22b1324-a1ed-476c-bd47-db3da63ffa1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36ee17a8-099a-479f-bacb-c5cc62b7146c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200519_easyjet_hackertamadas_felhasznaloi_adatok_adatszivargas","timestamp":"2020. május. 19. 15:10","title":"Megtámadták az EasyJetet, 9 millió utas adatai szivárogtak ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45c68489-ad91-4db0-94a0-3bbf177072e8","c_author":"Kovács Gábor, Tóth Richárd","category":"gazdasag","description":"A járvány ürügyén és leple alatt a kormány komoly megszorításokat vezetett be az amúgy is nehéz helyzetben lévő települési önkormányzatokra. Még nem világos, hogy csak tovább akarják növelni a függőségüket, és politikai okból kellemetlen helyzetbe akarják hozni az ellenzék bástyáit, vagy pedig valami komolyabb átalakítást készítenek elő.","shortLead":"A járvány ürügyén és leple alatt a kormány komoly megszorításokat vezetett be az amúgy is nehéz helyzetben lévő...","id":"20200519_onkormanyzatok_gazdalkodas_koronavirus_gazdasagi_kovetkezmenyei","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=45c68489-ad91-4db0-94a0-3bbf177072e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3204d30-c81f-474a-955c-bc0021cda73a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200519_onkormanyzatok_gazdalkodas_koronavirus_gazdasagi_kovetkezmenyei","timestamp":"2020. május. 19. 06:30","title":"A póráz már rövid, a kormány most fojtó nyakörvet ad az önkormányzatokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee2dd2e4-980e-42aa-9cf2-135d717b90a3","c_author":"Lindner András, Horváth Zoltán","category":"360","description":"Világpolgár, világcégek vezetője, világhírű tudósok, politikusok és művészek közt forgott, 1948 után a rendszerváltáskor egykori hazájában is aktivizálta magát. Alexander Brodyval, Bródy Sándor unokájával a HVG 1989 márciusában készített portréinterjút. Ezt közöljük most újra, változtatás nélkül. /// Sorozatunk a modern Magyarország meghatározó évének meghatározó szereplőiről szól.\r

","shortLead":"Világpolgár, világcégek vezetője, világhírű tudósok, politikusok és művészek közt forgott, 1948 után...","id":"20200518_Rendszervaltok30__Alexander_Brody_hvgportre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ee2dd2e4-980e-42aa-9cf2-135d717b90a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e7bfe20-1b96-4c17-84eb-c27dd8d1d23f","keywords":null,"link":"/360/20200518_Rendszervaltok30__Alexander_Brody_hvgportre","timestamp":"2020. május. 18. 18:30","title":"Rendszerváltók30 – Alexander Brody: Férfinak csak nővel szabad nyelvet tanulnia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dfac61fc-c501-49a6-82d7-1b2771a428f1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 81 centiméteres rugóúttal rendelkező újdonságnak semmilyen terep sem jelenthet akadályt. ","shortLead":"A 81 centiméteres rugóúttal rendelkező újdonságnak semmilyen terep sem jelenthet akadályt. ","id":"20200519_91_liter_nem_a_fogyasztasa_a_loketterfogata_az_uj_amerikai_terepjaronak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dfac61fc-c501-49a6-82d7-1b2771a428f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0af02c3-d60b-469d-95aa-63a7863da33b","keywords":null,"link":"/cegauto/20200519_91_liter_nem_a_fogyasztasa_a_loketterfogata_az_uj_amerikai_terepjaronak","timestamp":"2020. május. 19. 11:21","title":"Nem a fogyasztása, a lökettérfogata 9,1 liter az új amerikai terepjárónak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3efa86d-f79e-4b99-a65e-f707a293f91c","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A tűzoltóautó éppen egy káresethez vonult ki.","shortLead":"A tűzoltóautó éppen egy káresethez vonult ki.","id":"20200519_Megserult_negy_tuzolto_Hajduboszormenynel_mentohelikopter_a_helyszinen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c3efa86d-f79e-4b99-a65e-f707a293f91c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a6aa156-6eae-4ebf-95ea-68fca8b02c15","keywords":null,"link":"/cegauto/20200519_Megserult_negy_tuzolto_Hajduboszormenynel_mentohelikopter_a_helyszinen","timestamp":"2020. május. 19. 17:56","title":"Megsérült négy tűzoltó Hajdúböszörménynél, mentőhelikopter a helyszínen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2f513e2-6de4-4655-ac09-d81cd648b534","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"„Mindenben, amivel foglalkozom, tetten érhető, amit a sakkon keresztül tanultam” – mondja a sakknagymester és sakkolimpikon, feleség, édesanya és sok minden más. Különleges múltjának és jelenének szakaszait együtt tekintettük át. És a jövőbe is bepillantottunk.","shortLead":"„Mindenben, amivel foglalkozom, tetten érhető, amit a sakkon keresztül tanultam” – mondja a sakknagymester és...","id":"20200519_Polgar_Judit_Folyamatos_flowban_keresed_a_megoldast","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b2f513e2-6de4-4655-ac09-d81cd648b534&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93818c51-8ec4-4ee2-877f-3b734cb8d1eb","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200519_Polgar_Judit_Folyamatos_flowban_keresed_a_megoldast","timestamp":"2020. május. 19. 12:15","title":"Polgár Judit: „Folyamatos flow-ban keresed a megoldást”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc4de68b-fee4-45b2-939e-978eaeccd5b5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Napokon belül minden felhasználó megkapja a mobilos Google alkalmazás frissítését, amelyben már benne van a sötét mód.","shortLead":"Napokon belül minden felhasználó megkapja a mobilos Google alkalmazás frissítését, amelyben már benne van a sötét mód.","id":"20200519_google_kereso_sotet_mod_android_ios","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fc4de68b-fee4-45b2-939e-978eaeccd5b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"579462b4-04c8-4e21-bf72-4c857afb6238","keywords":null,"link":"/tudomany/20200519_google_kereso_sotet_mod_android_ios","timestamp":"2020. május. 19. 16:10","title":"Végre itt a frissítés a Google mobilos keresőjéhez, segít növelni az üzemidőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90e70123-c52b-40b5-9187-ba36e2fa6883","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hónapokon belül piacra dobnák a különleges arcmaszkot, ami átszámítva pár száz forintért terveznek árulni.","shortLead":"Hónapokon belül piacra dobnák a különleges arcmaszkot, ami átszámítva pár száz forintért terveznek árulni.","id":"20200519_koronavirus_nyithato_maszk_etterem","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=90e70123-c52b-40b5-9187-ba36e2fa6883&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc7181eb-3ef4-4f2b-852b-dacada2b92a6","keywords":null,"link":"/tudomany/20200519_koronavirus_nyithato_maszk_etterem","timestamp":"2020. május. 19. 12:23","title":"Nyitható maszkot fejlesztettek ki, amit étteremben sem kell levenni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]