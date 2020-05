Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a5786c7f-cc4e-4781-84c9-96cc202535be","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"II. Erzsébet brit uralkodó soron kívül tünteti ki a százéves veteránt.","shortLead":"II. Erzsébet brit uralkodó soron kívül tünteti ki a százéves veteránt.","id":"20200520_tom_moore_adomanygyujtes_veteran_ii_erzsebet_lovagga_ut","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a5786c7f-cc4e-4781-84c9-96cc202535be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37d7b0a1-242c-4958-b837-732a967f177a","keywords":null,"link":"/vilag/20200520_tom_moore_adomanygyujtes_veteran_ii_erzsebet_lovagga_ut","timestamp":"2020. május. 20. 10:28","title":"Lovaggá ütik Tom századost, aki 13 milliárd forintot gyűjtött a brit egészségügynek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03c83ede-9029-4428-869a-ca9e2e729e05","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"Utolsó, ámde a legnehezebb fázisába lépett a kormány szívügyének tűnő nagybank létrehozásának valóra váltása, de kérdéses, vajon végig tudják-e ezt vinni a következő választásokig.","shortLead":"Utolsó, ámde a legnehezebb fázisába lépett a kormány szívügyének tűnő nagybank létrehozásának valóra váltása, de...","id":"20200520_Egyutt_az_MKB_es_a_Takarek_de_lesze_harmadik_Nagybankok_holdingja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=03c83ede-9029-4428-869a-ca9e2e729e05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68836144-2572-4191-a106-479002dd3bef","keywords":null,"link":"/360/20200520_Egyutt_az_MKB_es_a_Takarek_de_lesze_harmadik_Nagybankok_holdingja","timestamp":"2020. május. 20. 11:00","title":"Mégiscsak épül az OTP vetélytársának szánt kormányközeli megabank","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd29ba69-b534-4396-9fca-cea8cc6553ba","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az adriás szexpartiról készült képek ügyében öt gyanúsított is van, a hűtlen kezelés gyanúja miatt indított eljárásokban még egy sem.","shortLead":"Az adriás szexpartiról készült képek ügyében öt gyanúsított is van, a hűtlen kezelés gyanúja miatt indított...","id":"20200518_tanu_kihallgattas_Borkai_Zsolt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dd29ba69-b534-4396-9fca-cea8cc6553ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfb1578f-66b7-4554-95b3-063f66f66a6a","keywords":null,"link":"/itthon/20200518_tanu_kihallgattas_Borkai_Zsolt","timestamp":"2020. május. 18. 13:34","title":"Csak tanúként hallgatták ki eddig Borkai Zsoltot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2439674a-9eb5-4e44-87ef-7d8253bf532e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem egyedi esett, hogy egy vállalat prominens személyisége a konkurencia eszközét használja. Persze ilyenkor nem árt ügyesen reagálni a „lebukásra”.","shortLead":"Nem egyedi esett, hogy egy vállalat prominens személyisége a konkurencia eszközét használja. Persze ilyenkor nem árt...","id":"20200518_lei_jun_xiaomi_vezer_iphone_twitter","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2439674a-9eb5-4e44-87ef-7d8253bf532e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec1e5476-f64c-4bbc-b8ff-d55fb50b98a3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200518_lei_jun_xiaomi_vezer_iphone_twitter","timestamp":"2020. május. 18. 12:33","title":"A lehető legrosszabbul reagált a Xiaomi-vezér, miután lebukott egy iPhone-nal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0d784a5-1b57-4e64-8c0d-82a10cd20c5e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A magyar felhasználóknál is élesítette Messenger Rooms nevű újdonságát a Facebook. A videochatre alkalmas új funkció az első olyan, amit a koronavírus-járvány miatt készített a közösségi oldal.","shortLead":"A magyar felhasználóknál is élesítette Messenger Rooms nevű újdonságát a Facebook. A videochatre alkalmas új funkció...","id":"20200518_facebook_messenger_rooms_videochat_videohivas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e0d784a5-1b57-4e64-8c0d-82a10cd20c5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f0c3914-9fbb-4622-80e5-a17703cc01c7","keywords":null,"link":"/tudomany/20200518_facebook_messenger_rooms_videochat_videohivas","timestamp":"2020. május. 18. 21:03","title":"Nyissa meg a Facebookot, megjött a funkció, amit kimondottan a járvány miatt készítettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de08676d-15ca-48f2-8498-25a48faf115a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A munkaügyi hatóság több mint 4000 olyan embert talált, aki feketefoglalkoztatásban vett részt Magyarországon. A rajtakapottak lényegében védőháló nélkül dolgoznak a koronaválság idején.","shortLead":"A munkaügyi hatóság több mint 4000 olyan embert talált, aki feketefoglalkoztatásban vett részt Magyarországon...","id":"20200520_feketefoglalkoztatas_feketezes_zsebbe_fizetes_munkaugyi_hatosag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=de08676d-15ca-48f2-8498-25a48faf115a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57dc978c-c617-4eb7-b43a-ec58db5c5800","keywords":null,"link":"/kkv/20200520_feketefoglalkoztatas_feketezes_zsebbe_fizetes_munkaugyi_hatosag","timestamp":"2020. május. 20. 10:22","title":"Sok ezer, papírok nélkül dolgoztatott munkavállalót talált a hatóság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9b03f92-9dc4-4428-9402-3de6568b75ce","c_author":"MTI/DPA","category":"gazdasag.zhvg","description":"Kutatók a klímaváltozás és a hurrikánképződés közötti összetett kapcsolatot igyekeztek feltárni. \r

\r

","shortLead":"Kutatók a klímaváltozás és a hurrikánképződés közötti összetett kapcsolatot igyekeztek feltárni. \r

\r

","id":"20200519_legszennyezes_globalisfelmelegedes_klimavaltozas_vulkankitores_tropusivihar_aeroszolszennyezes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f9b03f92-9dc4-4428-9402-3de6568b75ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"974e67e0-3e4a-4ad0-a593-c49b3fe36df7","keywords":null,"link":"/zhvg/20200519_legszennyezes_globalisfelmelegedes_klimavaltozas_vulkankitores_tropusivihar_aeroszolszennyezes","timestamp":"2020. május. 19. 11:55","title":"A vulkánkitörések és a légszennyezés is hatással van a hurrikánok képződésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdc2c517-1b74-493f-81e3-f5949e1e0d64","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Eddig inkább a fővárosban lehetett hallani kifejezetten a tuningautókat és utcai versenyzőket ellenőrző akciókról. ","shortLead":"Eddig inkább a fővárosban lehetett hallani kifejezetten a tuningautókat és utcai versenyzőket ellenőrző akciókról. ","id":"20200520_Szegeden_is_lecsaptak_az_utcai_autoversenyzokre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fdc2c517-1b74-493f-81e3-f5949e1e0d64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2882a55d-edd3-4b27-80fa-5eb7155d88ae","keywords":null,"link":"/cegauto/20200520_Szegeden_is_lecsaptak_az_utcai_autoversenyzokre","timestamp":"2020. május. 20. 11:29","title":"Szegeden is lecsaptak az utcai autóversenyzőkre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]