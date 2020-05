Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f24213bd-a4f4-45cc-8501-99d1b0018713","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az aláírók Semjén Zsoltnak is üzennek az általa beterjesztett törvényjavaslat miatt.","shortLead":"Az aláírók Semjén Zsoltnak is üzennek az általa beterjesztett törvényjavaslat miatt.","id":"20200519_karacsony_gergely_fovarosi_onkormanyzat_jarvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f24213bd-a4f4-45cc-8501-99d1b0018713&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69f27339-5d7a-43a4-95e0-c1ddc1d6cb5d","keywords":null,"link":"/itthon/20200519_karacsony_gergely_fovarosi_onkormanyzat_jarvany","timestamp":"2020. május. 19. 12:58","title":"Nyolc pontban írták le Karácsonyék, mit várnak Orbántól és a kormánytól a járvány után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2439674a-9eb5-4e44-87ef-7d8253bf532e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem egyedi esett, hogy egy vállalat prominens személyisége a konkurencia eszközét használja. Persze ilyenkor nem árt ügyesen reagálni a „lebukásra”.","shortLead":"Nem egyedi esett, hogy egy vállalat prominens személyisége a konkurencia eszközét használja. Persze ilyenkor nem árt...","id":"20200518_lei_jun_xiaomi_vezer_iphone_twitter","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2439674a-9eb5-4e44-87ef-7d8253bf532e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec1e5476-f64c-4bbc-b8ff-d55fb50b98a3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200518_lei_jun_xiaomi_vezer_iphone_twitter","timestamp":"2020. május. 18. 12:33","title":"A lehető legrosszabbul reagált a Xiaomi-vezér, miután lebukott egy iPhone-nal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c34016f7-60f3-4b1a-9ade-2a416b1c8eb7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Film+, a Viasat6 és a TV2 Comedy csatornák műsorairól is levették a kódolást – közölte a MinDig TV szolgáltatásával ingyenes földfelszíni műsorszórást biztosító Antenna Hungária.","shortLead":"A Film+, a Viasat6 és a TV2 Comedy csatornák műsorairól is levették a kódolást – közölte a MinDig TV szolgáltatásával...","id":"20200518_mindig_tv_kodolatlan_csatornak_filmplusz_viasat6_tv2_comedy_dekoder","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c34016f7-60f3-4b1a-9ade-2a416b1c8eb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1040feb2-de0b-44e6-8926-c65c2b6748dc","keywords":null,"link":"/tudomany/20200518_mindig_tv_kodolatlan_csatornak_filmplusz_viasat6_tv2_comedy_dekoder","timestamp":"2020. május. 18. 20:03","title":"Ingyen nézheti: 3 tévécsatornáról is levették a kódolást május végéig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88d19d97-07ec-4b30-857b-fc8a5a038a6b","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A hiány miatt 183 millió ember nem juthat elegendő élelemhez.","shortLead":"A hiány miatt 183 millió ember nem juthat elegendő élelemhez.","id":"20200519_jarvany_elelmiszerhiany_ehezes_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=88d19d97-07ec-4b30-857b-fc8a5a038a6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f41945c-df40-4fb4-91fa-fb3fdb384fa8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200519_jarvany_elelmiszerhiany_ehezes_koronavirus","timestamp":"2020. május. 19. 07:01","title":"47 országban fenyeget súlyos élelmiszerhiány a járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9b03f92-9dc4-4428-9402-3de6568b75ce","c_author":"MTI/DPA","category":"gazdasag.zhvg","description":"Kutatók a klímaváltozás és a hurrikánképződés közötti összetett kapcsolatot igyekeztek feltárni. \r

\r

","shortLead":"Kutatók a klímaváltozás és a hurrikánképződés közötti összetett kapcsolatot igyekeztek feltárni. \r

\r

","id":"20200519_legszennyezes_globalisfelmelegedes_klimavaltozas_vulkankitores_tropusivihar_aeroszolszennyezes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f9b03f92-9dc4-4428-9402-3de6568b75ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"974e67e0-3e4a-4ad0-a593-c49b3fe36df7","keywords":null,"link":"/zhvg/20200519_legszennyezes_globalisfelmelegedes_klimavaltozas_vulkankitores_tropusivihar_aeroszolszennyezes","timestamp":"2020. május. 19. 11:55","title":"A vulkánkitörések és a légszennyezés is hatással van a hurrikánok képződésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d1c1aea-7ec1-4e6e-9ccf-54d98481cf63","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A Financial Times elemzője arra figyelmeztet, hogy őrültség volna az EU részéről perbe fogni Németországot, a legnagyobb tagállamot, amely ráadásul a legnagyobb arányban járul hozzá a költségvetéshez. Gideon Rahman azt tanácsolja, hogy az unió demokratikus és gyakorlati megfontolásokból egyaránt lépjen egyet hátra a német Alkotmánybíróság ügyében, már ha fontos számára a túlélés. ","shortLead":"A Financial Times elemzője arra figyelmeztet, hogy őrültség volna az EU részéről perbe fogni Németországot...","id":"20200519_Tultolni_a_foderalista_biciklit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3d1c1aea-7ec1-4e6e-9ccf-54d98481cf63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16371fa8-96b3-4db5-96f5-89538e7e50d5","keywords":null,"link":"/360/20200519_Tultolni_a_foderalista_biciklit","timestamp":"2020. május. 19. 07:30","title":"\"Túltolná az EU a föderalista biciklit, ha beperelné a németeket\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd34c084-0354-41a3-bc31-29ebe5dfcb9e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerint a vírus továbbra sem tűnt el, így a kockázat a lazítások időszakában is ugyanolyan magas.","shortLead":"Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerint a vírus továbbra sem tűnt el, így a kockázat a lazítások időszakában is...","id":"20200518_who_egeszsegugy_jarvany_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bd34c084-0354-41a3-bc31-29ebe5dfcb9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cbd70e4-20a5-46e7-adb5-fb918ced311a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200518_who_egeszsegugy_jarvany_koronavirus","timestamp":"2020. május. 18. 17:36","title":"WHO: Aki túl korán lazít, az egészségügyet teszi kockára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e5dcdf2-c1cb-4043-965b-9631b29a0fe6","c_author":"HVG","category":"360","description":"Nemcsak ruhát, cipőt, elektronikát hoznak a konténerszállító hajók Ázsiából, hanem mérgező gázokat is. ","shortLead":"Nemcsak ruhát, cipőt, elektronikát hoznak a konténerszállító hajók Ázsiából, hanem mérgező gázokat is. ","id":"202020_mergezo_kontenerek_gazimport","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5e5dcdf2-c1cb-4043-965b-9631b29a0fe6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f98f730c-0752-4b16-b561-cf4f8ccb56e5","keywords":null,"link":"/360/202020_mergezo_kontenerek_gazimport","timestamp":"2020. május. 18. 12:00","title":"Jobb, ha vigyáz a frissen importált termékek kinyitásakor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]