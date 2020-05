Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"25b7197b-774f-44a9-aa95-af56c78786a2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Vehet belőlük, ha otthon felejtette a sajátját.","shortLead":"Vehet belőlük, ha otthon felejtette a sajátját.","id":"20200518_koronavirus_jarvany_fertozes_ii_kerulet_jatszoter_maszk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=25b7197b-774f-44a9-aa95-af56c78786a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b5826c2-7731-4e55-ab3f-5e5fce194d90","keywords":null,"link":"/elet/20200518_koronavirus_jarvany_fertozes_ii_kerulet_jatszoter_maszk","timestamp":"2020. május. 18. 21:28","title":"Maszkadagolókkal szereltek fel II. kerületi játszótereket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eaa90c6c-7b5b-4563-bf66-6c51fa3c7201","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Horvátországnak keddtől ügyvezető kormánya lesz.","shortLead":"Horvátországnak keddtől ügyvezető kormánya lesz.","id":"20200518_horvat_parlament_elorehozott_valasztas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eaa90c6c-7b5b-4563-bf66-6c51fa3c7201&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c8a7452-faa7-4a28-9d79-6095daf46c5a","keywords":null,"link":"/vilag/20200518_horvat_parlament_elorehozott_valasztas","timestamp":"2020. május. 18. 15:52","title":"Feloszlatta magát a horvát parlament, előrehozott választás jön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1815fc4-935e-418a-8419-dec31f70a646","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Jonah Hill és Leonardo DiCaprio vezeti a hiánypótló hollywoodi listát.\r

