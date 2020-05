Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4790b7b1-dbc4-4739-8f43-d116dc23281f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ez még csak részösszeg, a kampány jelenleg is zajlik.","shortLead":"Ez még csak részösszeg, a kampány jelenleg is zajlik.","id":"20200520_336_millio_plakatokra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4790b7b1-dbc4-4739-8f43-d116dc23281f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1e47f95-2e02-479d-bc24-c8ea1d49a260","keywords":null,"link":"/itthon/20200520_336_millio_plakatokra","timestamp":"2020. május. 20. 15:17","title":"Két hét alatt 336 milliót vert el plakátokra a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc460d7a-9390-4b4b-8dc9-9f3ef61425a6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A visszaesés a jövedelmek csökkenése miatt következhetett be, miután rengeteg ember elvesztette a munkáját. Az Intrum elemzése szerint az április havi GDP is hatalmasat zuhant.","shortLead":"A visszaesés a jövedelmek csökkenése miatt következhetett be, miután rengeteg ember elvesztette a munkáját. Az Intrum...","id":"20200521_haztartasok_fizetokepesseg_koronavirus_jarvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dc460d7a-9390-4b4b-8dc9-9f3ef61425a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82f87aaf-47a5-4f47-9b9e-6d4f3e68c5d1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200521_haztartasok_fizetokepesseg_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. május. 21. 14:23","title":"Óriásit esett a magyar háztartások fizetőképessége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16ada0ca-35c6-4ee1-9fd1-1d33db022bfd","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A repülőgép-hajtóműveket is gyártó vállalatcsoport világszinten 9 ezer embert bocsát el, mert a járvány padlóra küldte a polgári légi közlekedést. Magyarországon száz mérnökük fejleszt elektromos és hibrid hajtásrendszereket.","shortLead":"A repülőgép-hajtóműveket is gyártó vállalatcsoport világszinten 9 ezer embert bocsát el, mert a járvány padlóra küldte...","id":"20200521_A_RollsRoyce_nyilatkozott_a_lehetseges_magyarorszagi_leepitesrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=16ada0ca-35c6-4ee1-9fd1-1d33db022bfd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"beebc55f-4ae9-4ae5-ad8f-53d8ed55678e","keywords":null,"link":"/kkv/20200521_A_RollsRoyce_nyilatkozott_a_lehetseges_magyarorszagi_leepitesrol","timestamp":"2020. május. 21. 09:59","title":"A Rolls-Royce nyilatkozott a lehetséges magyarországi leépítésről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d00f1266-e79b-409e-9520-e48dfca77b61","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A paravánszerű berendezés nemhogy akadályozza, kifejezetten felerősíti a jelet, így segít abban, hogy a ház minden pontján stabil legyen a wifi-kapcsolat.","shortLead":"A paravánszerű berendezés nemhogy akadályozza, kifejezetten felerősíti a jelet, így segít abban, hogy a ház minden...","id":"20200521_rfocus_gyors_wifi_jelerosseg_stabil_internet_repeater","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d00f1266-e79b-409e-9520-e48dfca77b61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28aac99f-c7a4-48bb-a8bf-f7badc431558","keywords":null,"link":"/tudomany/20200521_rfocus_gyors_wifi_jelerosseg_stabil_internet_repeater","timestamp":"2020. május. 21. 08:03","title":"Tízszeresére erősíti a wifit a filléres okosfal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6538e78-7225-4565-8406-c87e715db64d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Irgalmatlanul feltorlódott a sor az étterem közelében.","shortLead":"Irgalmatlanul feltorlódott a sor az étterem közelében.","id":"20200521_Brutalis_dugot_okozott_a_McDonalds_ujranyitasa_Watfordban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d6538e78-7225-4565-8406-c87e715db64d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d7527de-c91d-4b7a-bf89-a9f49d17c17d","keywords":null,"link":"/kkv/20200521_Brutalis_dugot_okozott_a_McDonalds_ujranyitasa_Watfordban","timestamp":"2020. május. 21. 12:59","title":"Brutális dugót okozott a McDonald's újranyitása Watfordban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff30b7eb-b155-4802-955c-c344eddfd21d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Folytatja az e-kereskedelemben indított terjeszkedését a Facebook. A közösségi oldal mindezt egy vadonatúj funkcióval lépi meg, amely szerintük a vírus miatti gazdasági leállás újraindításában is nagy szerepet kaphat.","shortLead":"Folytatja az e-kereskedelemben indított terjeszkedését a Facebook. A közösségi oldal mindezt egy vadonatúj funkcióval...","id":"20200520_facebook_shops_aprohirdetes_webshop_vasarlas_az_interneten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ff30b7eb-b155-4802-955c-c344eddfd21d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba9b6a7c-2f39-4b06-9f6c-1bd688e9ba70","keywords":null,"link":"/tudomany/20200520_facebook_shops_aprohirdetes_webshop_vasarlas_az_interneten","timestamp":"2020. május. 20. 14:03","title":"Ingyenes piacterek nyílnak, jön a Facebook Shops","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95a3a85d-79bf-45d1-bdfd-8eb8f19c0fbe","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A brazil rendőrök egy teherautó ellenőrzése során 28 tonna marihuánára bukkantak.","shortLead":"A brazil rendőrök egy teherautó ellenőrzése során 28 tonna marihuánára bukkantak.","id":"20200521_brazilia_drog_kabitoszer_marihuana","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=95a3a85d-79bf-45d1-bdfd-8eb8f19c0fbe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d72e3f9d-8d65-46c8-80d4-aa1841163aa3","keywords":null,"link":"/vilag/20200521_brazilia_drog_kabitoszer_marihuana","timestamp":"2020. május. 21. 15:43","title":"Brazília történetének legnagyobb drogfogását jelentették be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bb09768-c327-467c-ba7a-c15a5a0e6fff","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Klasszikus megtekintésre utazott a Dunához a szlovák környezetvédelmi miniszter, aztán beütött a balszerencse.","shortLead":"Klasszikus megtekintésre utazott a Dunához a szlovák környezetvédelmi miniszter, aztán beütött a balszerencse.","id":"20200521_miniszter_duna_csonak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5bb09768-c327-467c-ba7a-c15a5a0e6fff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ceb19a51-c01d-4a25-8f35-e641ba504659","keywords":null,"link":"/vilag/20200521_miniszter_duna_csonak","timestamp":"2020. május. 21. 17:55","title":"Beesett a Dunába egy szlovák miniszter – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]