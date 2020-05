Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"310a2e01-f010-44b4-9ccf-a8bdd02ba273","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több újdonságot bevezetve igyekszik javítani a Windows 10 akadálymentes használatát a Microsoft. A fejlesztések már a következő nagy frissítésben megjelennek.","shortLead":"Több újdonságot bevezetve igyekszik javítani a Windows 10 akadálymentes használatát a Microsoft. A fejlesztések már...","id":"20200524_latasserult_funkciok_windows_10_akadalymentesites_nagyito_narrator_szovegfelolvasas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=310a2e01-f010-44b4-9ccf-a8bdd02ba273&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"175793ef-e1d1-44f6-aab7-0af63a4cb547","keywords":null,"link":"/tudomany/20200524_latasserult_funkciok_windows_10_akadalymentesites_nagyito_narrator_szovegfelolvasas","timestamp":"2020. május. 24. 10:03","title":"Feketén-fehéren: akadálymentesítő új funkciók érkeznek a Windows 10-be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65213562-4ca4-4316-adeb-fe43ef3fd90e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Vaktérkép Magyarország című böngészős játékban az egerünkkel kell megtalálni a gép által feldobott városokat. Az eredményekről értékelés készül.","shortLead":"A Vaktérkép Magyarország című böngészős játékban az egerünkkel kell megtalálni a gép által feldobott városokat...","id":"20200525_vakterkep_jatek_bongeszoben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=65213562-4ca4-4316-adeb-fe43ef3fd90e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7e30250-310d-42c8-9237-c83e1311e941","keywords":null,"link":"/tudomany/20200525_vakterkep_jatek_bongeszoben","timestamp":"2020. május. 25. 09:03","title":"Egy remek böngészős játékban most megmutathatja, mennyire ismeri Magyarországot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55dcf335-6358-41cc-aae4-70f55113932d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az éppen biztonsági problémák miatt sokat kritizált Zoom most biztonsági gondra hivatkozva távolította el rendszeréből a rövid mozgóképeket. A GIF-ek eddig abból a Giphy szolgáltatásból töltődtek be, melyet nemrég felvásárolt a Facebook.","shortLead":"Az éppen biztonsági problémák miatt sokat kritizált Zoom most biztonsági gondra hivatkozva távolította el rendszeréből...","id":"20200525_zoom_gifkuldes_giphy_facebook","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=55dcf335-6358-41cc-aae4-70f55113932d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84630cbc-7e3d-4010-b1c8-55a5cfe57eae","keywords":null,"link":"/tudomany/20200525_zoom_gifkuldes_giphy_facebook","timestamp":"2020. május. 25. 18:03","title":"Kikapcsolták a Zoomban a GIF-küldést, elindult a találgatás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az egyik gyanúsított esetében végleges a döntés. ","shortLead":"Az egyik gyanúsított esetében végleges a döntés. ","id":"20200524_Letartoztatas_Deak_teri_kettos_gyilkossag_gyanusitottak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7ae5c99-ee3f-4547-b680-1aca1db1fbbe","keywords":null,"link":"/itthon/20200524_Letartoztatas_Deak_teri_kettos_gyilkossag_gyanusitottak","timestamp":"2020. május. 24. 14:58","title":"Egy hónapra letartóztatták a Deák téri kettős gyilkosság gyanúsítottjait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f16c2db8-f8f1-4704-88b5-dba32086b07f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Először csökkent száz alá az egy napon bekövetkezett halálesetek száma New Yorkban államban azóta, hogy az amerikai metropoliszban és a város térségében bevezették a szigorú karanténszabályokat.","shortLead":"Először csökkent száz alá az egy napon bekövetkezett halálesetek száma New Yorkban államban azóta, hogy az amerikai...","id":"20200523_Gyorsan_csokken_New_Yorkban_a_Covid19halalesetek_szama","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f16c2db8-f8f1-4704-88b5-dba32086b07f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be73929d-85d9-4176-b52e-6103f563fab0","keywords":null,"link":"/vilag/20200523_Gyorsan_csokken_New_Yorkban_a_Covid19halalesetek_szama","timestamp":"2020. május. 23. 21:14","title":"Gyorsan csökken New Yorkban a Covid-19-halálesetek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"877ef883-a1c0-453e-bae2-fbfd46281916","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az önkormányzatok jogainak elvétele, a korrupció, a koronavírus utáni helyreállítással kapcsolatos bizonytalanságok, de még az e-cigaretták jó részének betiltása is borzolta a kedélyeket a héten. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Az önkormányzatok jogainak elvétele, a korrupció, a koronavírus utáni helyreállítással kapcsolatos bizonytalanságok, de...","id":"20200524_es_akkor_koronavirus_korrupcio_muanyagtilalom_munkanelkuliseg_korlatozasok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=877ef883-a1c0-453e-bae2-fbfd46281916&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"882ee74d-84d2-4b84-946d-85dd5a25cb20","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200524_es_akkor_koronavirus_korrupcio_muanyagtilalom_munkanelkuliseg_korlatozasok","timestamp":"2020. május. 24. 07:00","title":"És akkor rájöttünk, vannak nagyobb bajok is a koronavírusnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd259861-cf5f-4da6-93fa-7d2b14b36ae8","c_author":"Lindner András, Horváth Zoltán","category":"360","description":"A rendszerváltás előtti utolsó pénzügyminiszter a rendszerváltás után is beleülhetett ugyanabba a bársonyszékbe. A HVG első minisztersége idején, 1989 júniusában készített vele portréinterjút. Ezt közöljük most újra, változtatás nélkül. /// Sorozatunk a modern Magyarország meghatározó évének meghatározó szereplőiről szól.","shortLead":"A rendszerváltás előtti utolsó pénzügyminiszter a rendszerváltás után is beleülhetett ugyanabba a bársonyszékbe. A HVG...","id":"20200525_Rendszervaltok30__Bekesi_Laszlo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bd259861-cf5f-4da6-93fa-7d2b14b36ae8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3fb8b74-668b-49c3-ae6d-56453c55c5ca","keywords":null,"link":"/360/20200525_Rendszervaltok30__Bekesi_Laszlo","timestamp":"2020. május. 25. 16:00","title":"Rendszerváltók30 – Békesi László: Miénk a kevés pénzzel gazdálkodó háziasszony szerepe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd89c46d-35ac-42c7-bf6b-113d7cb8ad09","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Egy új tanulmány szerint sokkal több műanyagrészecske van az óceánokban, mint zooplankton, ami hatással van a tengeri élőlényekre és a klímaváltozásra is.","shortLead":"Egy új tanulmány szerint sokkal több műanyagrészecske van az óceánokban, mint zooplankton, ami hatással van a tengeri...","id":"20200525_ocean_mikromuanyagszennyezes_mikromuanyag_zhvg_muanyagszennyezes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fd89c46d-35ac-42c7-bf6b-113d7cb8ad09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"574dc284-a39c-494d-af4c-a427536fef83","keywords":null,"link":"/zhvg/20200525_ocean_mikromuanyagszennyezes_mikromuanyag_zhvg_muanyagszennyezes","timestamp":"2020. május. 25. 11:59","title":"Veszélyesen alábecsülték az óceánok mikroműanyag-szennyezettségét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]