[{"available":true,"c_guid":"056e22ff-6f0d-4cbd-ba7b-e45bb5b03abe","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A zivatarokat villámlás kísérheti, esetenként még jégeső is előfordulhat.\r

","shortLead":"A zivatarokat villámlás kísérheti, esetenként még jégeső is előfordulhat.\r

","id":"20200525_Az_orszag_egesz_teruletere_figyelmeztetest_adott_ki_a_meteorologiai_szolgalat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=056e22ff-6f0d-4cbd-ba7b-e45bb5b03abe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a9bd11f-f0fb-419c-9a5f-b7bd796676df","keywords":null,"link":"/elet/20200525_Az_orszag_egesz_teruletere_figyelmeztetest_adott_ki_a_meteorologiai_szolgalat","timestamp":"2020. május. 25. 08:28","title":"Az ország egész területére figyelmeztetést adott ki a meteorológiai szolgálat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8a15548-46e6-45a3-82a6-6a1878a92e43","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszter május 12-én elrendelte a vizsgálatot az ügyben. Egy héttel korábban még élcelődött az erről szóló parlamenti kérdésen.\r

","shortLead":"A miniszter május 12-én elrendelte a vizsgálatot az ügyben. Egy héttel korábban még élcelődött az erről szóló...","id":"20200525_kasler_miklos_bangone_borbely_ildiko_koronavirus_halaleset","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b8a15548-46e6-45a3-82a6-6a1878a92e43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21ec61ef-82d3-41c7-a58b-fb12a3d9a643","keywords":null,"link":"/itthon/20200525_kasler_miklos_bangone_borbely_ildiko_koronavirus_halaleset","timestamp":"2020. május. 25. 14:02","title":"Kásler: Nincs összefüggés a kétgyerekes édesanya halála és a központi intézkedések között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b171d5a5-cbb9-4591-9d3a-c703cb0d9a52","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hiába van valakinek élő előfizetése, ha nem néz vele filmeket, nem fog pénz levonni a Netflix.","shortLead":"Hiába van valakinek élő előfizetése, ha nem néz vele filmeket, nem fog pénz levonni a Netflix.","id":"20200524_netflix_nem_hasznalt_fiokok_deaktivalasa_havidij_fizetes_szuneteltetese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b171d5a5-cbb9-4591-9d3a-c703cb0d9a52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0ba9967-2e2b-43d3-ab51-9e616f0667c0","keywords":null,"link":"/tudomany/20200524_netflix_nem_hasznalt_fiokok_deaktivalasa_havidij_fizetes_szuneteltetese","timestamp":"2020. május. 24. 19:43","title":"Kevés jobb fej cég van most, mint a Netflix","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ea025aa-3558-4121-af9a-32a030d09424","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai haditengerészet már teszteli azt az új taktikai fegyvert, amely a rakétáknál is gyorsabban képes nagy rombolásra.","shortLead":"Az amerikai haditengerészet már teszteli azt az új taktikai fegyvert, amely a rakétáknál is gyorsabban képes nagy...","id":"20200525_lezersugar_lezer_amerikai_haditengereszet_repulo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8ea025aa-3558-4121-af9a-32a030d09424&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b50de2c-05b8-4765-a1ca-3a2fdfbeecb9","keywords":null,"link":"/tudomany/20200525_lezersugar_lezer_amerikai_haditengereszet_repulo","timestamp":"2020. május. 25. 11:03","title":"Amerika bemutatta a lézert, amely egy repülőt is leszed – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d05ee089-e64e-4dd1-83ec-00bb2072ee87","c_author":"Kiricsi Gábor","category":"elet","description":"Orsi február 21-én egy hónapra érkezett Mianmar egyik szigetére, hogy önkéntes aktivistaként vegyen részt a helyi korallmentésben. Az egy hónapból már három lett és Orsi továbbra sem tudott hazajutni, pedig azért már szeretne.","shortLead":"Orsi február 21-én egy hónapra érkezett Mianmar egyik szigetére, hogy önkéntes aktivistaként vegyen részt a helyi...","id":"20200524_Karanten_mianmar_korallmentes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d05ee089-e64e-4dd1-83ec-00bb2072ee87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e92a27e-6106-4b8d-b13d-cd4cc5b58357","keywords":null,"link":"/elet/20200524_Karanten_mianmar_korallmentes","timestamp":"2020. május. 24. 17:00","title":"Korallmentésre indult egy trópusi szigetre egy magyar lány, de három hónapja nem tud hazajutni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f16c2db8-f8f1-4704-88b5-dba32086b07f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Először csökkent száz alá az egy napon bekövetkezett halálesetek száma New Yorkban államban azóta, hogy az amerikai metropoliszban és a város térségében bevezették a szigorú karanténszabályokat.","shortLead":"Először csökkent száz alá az egy napon bekövetkezett halálesetek száma New Yorkban államban azóta, hogy az amerikai...","id":"20200523_Gyorsan_csokken_New_Yorkban_a_Covid19halalesetek_szama","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f16c2db8-f8f1-4704-88b5-dba32086b07f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be73929d-85d9-4176-b52e-6103f563fab0","keywords":null,"link":"/vilag/20200523_Gyorsan_csokken_New_Yorkban_a_Covid19halalesetek_szama","timestamp":"2020. május. 23. 21:14","title":"Gyorsan csökken New Yorkban a Covid-19-halálesetek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8eb1e5b-8aa9-4115-a63c-a66cd687a96a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Maga a rendező tette közzé. ","shortLead":"Maga a rendező tette közzé. ","id":"20200524_David_Lynch_animacios_kisfilmje_elerheto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f8eb1e5b-8aa9-4115-a63c-a66cd687a96a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bda992ba-9d59-44e8-b979-2372c53b2476","keywords":null,"link":"/tudomany/20200524_David_Lynch_animacios_kisfilmje_elerheto","timestamp":"2020. május. 24. 16:02","title":"Ingyen elérhető David Lynch animációs kisfilmje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15bfaf11-b7de-4d1f-9b75-1fdedb733f96","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Utoljára 2009-ben csökkent ennél nagyobbat a GDP.","shortLead":"Utoljára 2009-ben csökkent ennél nagyobbat a GDP.","id":"20200525_nemet_gdp_koronavirus_jarvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=15bfaf11-b7de-4d1f-9b75-1fdedb733f96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1f979f1-50b6-42fe-a7bb-3f1ae136837c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200525_nemet_gdp_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. május. 25. 12:55","title":"Nagyot zuhant a német gazdaság a járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]