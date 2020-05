Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"87d3001a-b10c-4cfb-b99e-77d0c851e4ce","c_author":"MTI","category":"itthon","description":" Az elkövetéstől számított egy órán belül elfogták a rendőrök azt az 51 éves szegedi férfit, aki egy virágboltot rabolt ki, és korábban egy postánál is próbálkozott a Tisza-parti városban.","shortLead":" Az elkövetéstől számított egy órán belül elfogták a rendőrök azt az 51 éves szegedi férfit, aki egy virágboltot rabolt...","id":"20200523_Fegyveres_rablot_fogtak_Szegeden","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=87d3001a-b10c-4cfb-b99e-77d0c851e4ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2294e85a-b12e-4e92-b178-1d40d4c3777c","keywords":null,"link":"/itthon/20200523_Fegyveres_rablot_fogtak_Szegeden","timestamp":"2020. május. 23. 19:50","title":"Fegyveres rablót fogtak Szegeden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca937515-4380-4704-9594-7fd8d2ad5653","c_author":"Lindner András, Horváth Zoltán","category":"360","description":"Az elismert történészprofesszor, akadémikus a rendszerváltást megelőzően és kis ideig utána kipróbálta magát politikusként is. A HVG épp ekkoriban, az MSZP megalakulásakor, 1989 októberében készített vele portréinterjút. Ezt közöljük most újra, változtatás nélkül. /// Sorozatunk a modern Magyarország meghatározó évének meghatározó szereplőiről szól.","shortLead":"Az elismert történészprofesszor, akadémikus a rendszerváltást megelőzően és kis ideig utána kipróbálta magát...","id":"20200524_Rendszervaltok30__Ormos_Maria","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ca937515-4380-4704-9594-7fd8d2ad5653&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c0bb4aa-9541-4cfb-a58b-8a4d955e2425","keywords":null,"link":"/360/20200524_Rendszervaltok30__Ormos_Maria","timestamp":"2020. május. 24. 16:00","title":"Rendszerváltók30 – Ormos Mária: Utópiák nélkül még mindig a fákon ugrálnánk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa9f89e3-4b01-4be0-bf03-35aea647ba57","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A világ egyes részein nem kötelező a részecskeszűrő az új benzinmotorokon, ami nélkül eléggé más hangja van a V8-as motornak.","shortLead":"A világ egyes részein nem kötelező a részecskeszűrő az új benzinmotorokon, ami nélkül eléggé más hangja van a V8-as...","id":"20200523_Nem_europai_verzioban_szol_igazan_brutalisan_az_uj_Audi_RS_Q8","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aa9f89e3-4b01-4be0-bf03-35aea647ba57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db034a81-33a5-4b7f-974c-5ed5b0464856","keywords":null,"link":"/cegauto/20200523_Nem_europai_verzioban_szol_igazan_brutalisan_az_uj_Audi_RS_Q8","timestamp":"2020. május. 23. 13:59","title":"Nem európai verzióban van igazán szörnyeteg hangja az új Audi RS Q8-nak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d793f3d-80d0-4af5-850f-09381a3deee2","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A szülők majdnem fele küldené táborba 14 év alatti gyerekét a nyári szünetben. Közel harmaduk a napközis, 16 százalékük ottalvós táborokkal tervez.","shortLead":"A szülők majdnem fele küldené táborba 14 év alatti gyerekét a nyári szünetben. Közel harmaduk a napközis, 16 százalékük...","id":"20200524_Majdnem_minden_masodik_szulo_nyari_taborba_kuldene_a_gyereket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4d793f3d-80d0-4af5-850f-09381a3deee2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f793568-03ae-40f3-a04f-826f6991499c","keywords":null,"link":"/elet/20200524_Majdnem_minden_masodik_szulo_nyari_taborba_kuldene_a_gyereket","timestamp":"2020. május. 24. 10:43","title":"Majdnem minden második szülő nyári táborba küldené a gyerekét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két ember megsérült. ","shortLead":"Két ember megsérült. ","id":"20200524_Gumilovedekes_fegyver_lovoldozes_Temesvari_utca","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70951d1f-fbeb-4df1-aaad-5c756e0c409c","keywords":null,"link":"/itthon/20200524_Gumilovedekes_fegyver_lovoldozes_Temesvari_utca","timestamp":"2020. május. 24. 16:17","title":"Gumilövedékes fegyverrel lőttek Újpesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3814c082-a8be-45d1-9534-904c992fcfda","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Miközben az európai vezetők keresik azokat az utakat, amelyek lehetővé teszik a koronavírus-járvány okozta válság utáni gazdasági talpraállást és a megélhetésüket vesztett emberek megsegítését, két európai fintech cég, a Loyaltek és a Paynovate elindította a Unity Card szolgáltatást. Az előre feltölthető kártyával a társadalom egyes rétegeit lehet támogatni, például alkalmas arra, hogy az önkormányzatok segítsék a járvány miatt bezárni kényszerült üzlettulajdonosokat, illetve vállalkozókat.","shortLead":"Miközben az európai vezetők keresik azokat az utakat, amelyek lehetővé teszik a koronavírus-járvány okozta válság utáni...","id":"20200523_Igy_lehet_celzottan_tamogatni_a_jarvany_miatt_veszelybe_kerulteket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3814c082-a8be-45d1-9534-904c992fcfda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb66e3fb-3089-4cee-bb95-6bcd21522124","keywords":null,"link":"/kkv/20200523_Igy_lehet_celzottan_tamogatni_a_jarvany_miatt_veszelybe_kerulteket","timestamp":"2020. május. 23. 19:37","title":"Célzott támogatás a járvány miatt veszélybe kerülteknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"817c7bf4-abaa-44a7-8474-03930e82f3ab","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Legalábbis erre a következtetésre jut egy, a Magyar Turisztikai Ügynökség megbízásából készített elemzés. Eszerint az emberek 43 százalékának hiúsult meg idei utazása, és az utazás iránti érdeklődése tavalyhoz képest kevesebb mint felére esett vissza, és aki az enyhítések után utazást tervez, inkább az országhatárokon belül marad.","shortLead":"Legalábbis erre a következtetésre jut egy, a Magyar Turisztikai Ügynökség megbízásából készített elemzés. Eszerint...","id":"20200524_Tengerparti_ut_helyett_videki_nyaralasra_keszulnek_a_magyarok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=817c7bf4-abaa-44a7-8474-03930e82f3ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10dd51dd-48a1-451a-8dd0-d5ee3d14fd94","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200524_Tengerparti_ut_helyett_videki_nyaralasra_keszulnek_a_magyarok","timestamp":"2020. május. 24. 09:28","title":"Tengerparti út helyett vidéki nyaralásra készülnek a magyarok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"544bb2bd-dd4b-4247-a49a-da02877eaec1","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A külgazdasági és külügyminiszter Facebookon jelentette be, hogy száz beteg ellátására elég gyógyszer érkezett szombat reggel Magyarországra.","shortLead":"A külgazdasági és külügyminiszter Facebookon jelentette be, hogy száz beteg ellátására elég gyógyszer érkezett szombat...","id":"20200523_Szijjarto_Peter_Magyarorszag_elsok_kozott_tesztelheti_a_japan_Avigan_gyogyszert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=544bb2bd-dd4b-4247-a49a-da02877eaec1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e719af89-a9e9-434b-89e0-351f3dd13e49","keywords":null,"link":"/itthon/20200523_Szijjarto_Peter_Magyarorszag_elsok_kozott_tesztelheti_a_japan_Avigan_gyogyszert","timestamp":"2020. május. 23. 15:01","title":"Szijjártó Péter: Magyarország elsők között tesztelheti a japán Avigan gyógyszert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]