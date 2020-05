Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a9b4bfad-adbb-45be-aa51-d53d5646f98c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Bár a koronavírus-járvány miatt elmarad a Nagy-Szín-Pad! tehetségkutató verseny, a szervezők kihirdették a győzteseket.\r

\r

","shortLead":"Bár a koronavírus-járvány miatt elmarad a Nagy-Szín-Pad! tehetségkutató verseny, a szervezők kihirdették...","id":"20200529_Verseny_nincs_gyoztes_van_ime_a_NagySzinPad_eredmenye","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a9b4bfad-adbb-45be-aa51-d53d5646f98c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17aeaec7-dd4e-4ab2-973e-0ca383367cdc","keywords":null,"link":"/kultura/20200529_Verseny_nincs_gyoztes_van_ime_a_NagySzinPad_eredmenye","timestamp":"2020. május. 29. 15:35","title":"Verseny nincs, győztes van: íme, a Nagy-Szín-Pad! eredménye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd067f4e-d625-4787-9c33-cdebf4dc8028","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A külföldieknek sugárzó német közszolgálati médium, a Deutsche Welle összeállítása „Összeesküvés” felcímmel – végig veszi, miként lett Soros Györgyből az első számú közellenség idehaza, ahogyan azt Orbán Viktor meg is hirdette.","shortLead":"A külföldieknek sugárzó német közszolgálati médium, a Deutsche Welle összeállítása „Összeesküvés” felcímmel – végig...","id":"20200529_Lapszemle_Soros","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bd067f4e-d625-4787-9c33-cdebf4dc8028&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0019db9a-b1ed-467a-ac64-4811578ac089","keywords":null,"link":"/360/20200529_Lapszemle_Soros","timestamp":"2020. május. 29. 07:30","title":"Deutsche Welle: Egy összeesküvés-elmélet került politikai rangra Magyarországon ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30442598-8606-4c03-92b2-d13d8bc02b44","c_author":"Kulcsár Alexandra","category":"tudomany","description":"Az integrált vállalatirányítási rendszerek (ERP) bevezetésével kapcsolatos nemzetközi adatok lehangolók: a bevezetések fele vagy tovább tart, vagy többe kerül, vagy nem valósítja meg az elvárt funkcionalitást – és sajnos a sikertelen történetekre ezen paraméterek közül legalább kettő igaz. A helyes megoldás egyik összetevője: ismerjük fel a saját korlátainkat. Persze van itt még más tudnivaló is.","shortLead":"Az integrált vállalatirányítási rendszerek (ERP) bevezetésével kapcsolatos nemzetközi adatok lehangolók: a bevezetések...","id":"20200528_erp_rendszer_kivalasztasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=30442598-8606-4c03-92b2-d13d8bc02b44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"198d9400-7cc3-4f4f-afdc-a0e3915410cc","keywords":null,"link":"/tudomany/20200528_erp_rendszer_kivalasztasa","timestamp":"2020. május. 28. 10:43","title":"Digitális orosz rulett: Botcsinálta ERP-rendszer-kiválasztás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31e28477-af78-4236-a0dc-0c5a26ad1105","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google egyre nagyobb hangsúlyt fektet az úgynevezett progresszív webes alkalmazásokra (PWA), melynek egy újabb eredményét rövidesen a Chrome használói is élvezhetik.","shortLead":"A Google egyre nagyobb hangsúlyt fektet az úgynevezett progresszív webes alkalmazásokra (PWA), melynek egy újabb...","id":"20200528_google_chrome_bongeszo_progressziv_webes_alkalmazas_pwa_automatikus_inditas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=31e28477-af78-4236-a0dc-0c5a26ad1105&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b28109db-b977-44e8-9eb6-b0225ece5657","keywords":null,"link":"/tudomany/20200528_google_chrome_bongeszo_progressziv_webes_alkalmazas_pwa_automatikus_inditas","timestamp":"2020. május. 28. 19:10","title":"Chrome-mal internetezik? Jön egy hasznos újítás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"154c47ea-bc35-4c03-92b3-026a990645b7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Korábban kábellel ostorozták és prostitúcióra kényszerítették lányt. Hárman dolgoztak együtt, több áldozatuk is volt.\r

","shortLead":"Korábban kábellel ostorozták és prostitúcióra kényszerítették lányt. Hárman dolgoztak együtt, több áldozatuk is volt.\r

","id":"20200529_40_ezer_forintert_adta_el_az_otthonban_nevelkedett_lanyt_a_szolnoki_emberkereskedo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=154c47ea-bc35-4c03-92b3-026a990645b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33d9edb0-99fe-4588-8573-4d788cdcd86c","keywords":null,"link":"/itthon/20200529_40_ezer_forintert_adta_el_az_otthonban_nevelkedett_lanyt_a_szolnoki_emberkereskedo","timestamp":"2020. május. 29. 05:44","title":"40 ezer forintért adta el az otthonban nevelkedett lányt a szolnoki emberkereskedő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e35837f1-638b-419d-8955-d53b7f4cb3c6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Mi Hazánk tüntetésére reagált az ellenzéki párt.","shortLead":"A Mi Hazánk tüntetésére reagált az ellenzéki párt.","id":"20200529_tuntetes_demonstracio_belugyminiszterium_mi_hazank_mozgalom","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e35837f1-638b-419d-8955-d53b7f4cb3c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab6cee5b-7876-47e2-b7d0-9f3675255385","keywords":null,"link":"/itthon/20200529_tuntetes_demonstracio_belugyminiszterium_mi_hazank_mozgalom","timestamp":"2020. május. 29. 12:05","title":"Dudálni nem szabad, cigányozni igen – a DK magyarázatot követel Pintértől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f57628cd-b780-4f60-a035-54d58836b0b8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kifejezetten szemrevaló optikai tuningot kapott.","shortLead":"Kifejezetten szemrevaló optikai tuningot kapott.","id":"20200529_MercedesAMG_E53_Coupe_Vossen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f57628cd-b780-4f60-a035-54d58836b0b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f710f7e-b055-4bd3-9b5c-0c34d9cd18a5","keywords":null,"link":"/cegauto/20200529_MercedesAMG_E53_Coupe_Vossen","timestamp":"2020. május. 29. 17:27","title":"Ennél a tuningolt Mercedes-AMG E53 Coupénál összejött az elegancia is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cfaa0a8-0376-4fb6-a0ae-c588ad9b42f3","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"A Quaestor-botrány főszereplőjének személyi titkára mindenkit beperelt, aki írt róla. Minden pert elveszített. Az Alkotmánybíróság is csak egy dologban adott neki igazat: a nevét nem kellett volna közölniük a lapoknak. Igaz, emiatt megsemmisített hat kúriai ítéletet.","shortLead":"A Quaestor-botrány főszereplőjének személyi titkára mindenkit beperelt, aki írt róla. Minden pert elveszített...","id":"20200529_tarsoly_csaba_questor_alkotmanybirosag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3cfaa0a8-0376-4fb6-a0ae-c588ad9b42f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e5dcd3e-5830-49f7-8d72-b6cd6e7d9403","keywords":null,"link":"/itthon/20200529_tarsoly_csaba_questor_alkotmanybirosag","timestamp":"2020. május. 29. 17:22","title":"Tarsoly Csaba titkárának csak a nevét nem lett volna szabad közzétenni – mondta ki az Alkotmánybíróság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]