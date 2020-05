Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"adf92aca-972c-4efc-a6e4-9d295a3a297c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mostantól a legnagyobb Mini hátulját is az Egyesült Királyság zászlómotívuma díszíti.\r

","shortLead":"Mostantól a legnagyobb Mini hátulját is az Egyesült Királyság zászlómotívuma díszíti.\r

","id":"20200528_megerkezett_a_felfrissitett_mini_countryman","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=adf92aca-972c-4efc-a6e4-9d295a3a297c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fce310bd-345b-4a08-ba46-42d5b1e6f806","keywords":null,"link":"/cegauto/20200528_megerkezett_a_felfrissitett_mini_countryman","timestamp":"2020. május. 28. 09:21","title":"Megérkezett a felfrissített Mini Countryman","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bee6392-2dba-4465-b04a-994c92e71ba1","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A nagyobb intézmények támogatására is kidolgoznak egy csomagot.","shortLead":"A nagyobb intézmények támogatására is kidolgoznak egy csomagot.","id":"20200528_ausztria_szabaduszo_muvesz_tamogatas_segelyalap","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0bee6392-2dba-4465-b04a-994c92e71ba1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d945a529-6b22-4929-beca-556223e07d0e","keywords":null,"link":"/kultura/20200528_ausztria_szabaduszo_muvesz_tamogatas_segelyalap","timestamp":"2020. május. 28. 21:03","title":"Ausztriában havi 1000 eurót kaphatnak a szabadúszó művészek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d9e3ade-44df-4b35-8d5b-484abdb61d39","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A klub két hete azt közölte, hogy az üzemeltetője fizetésképtelenné vált. A kormány 300 millió forinttal segítette ki őket, így megúszták a csődöt.","shortLead":"A klub két hete azt közölte, hogy az üzemeltetője fizetésképtelenné vált. A kormány 300 millió forinttal segítette ki...","id":"20200529_orban_viktor_magyar_kormany_egri_vizilabda_szecsi_zoltan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9d9e3ade-44df-4b35-8d5b-484abdb61d39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30cc3254-8b77-4ce7-98a7-0281e6141281","keywords":null,"link":"/itthon/20200529_orban_viktor_magyar_kormany_egri_vizilabda_szecsi_zoltan","timestamp":"2020. május. 29. 12:22","title":"Videóban köszönte meg Szécsi Zoltán, hogy Orbán és a kormány megmentette az egri vízilabdát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"794386cf-ca14-4fff-94fa-6cf09c01ebe7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Emlékmű épül a hajóbaleset helyszínén.","shortLead":"Emlékmű épül a hajóbaleset helyszínén.","id":"20200529_Karacsony_es_Szijjarto_egyutt_emlekeztek_a_Hableany_tragediajara","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=794386cf-ca14-4fff-94fa-6cf09c01ebe7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"845b127a-53b8-4c52-88c8-2d600bf0d8e8","keywords":null,"link":"/itthon/20200529_Karacsony_es_Szijjarto_egyutt_emlekeztek_a_Hableany_tragediajara","timestamp":"2020. május. 29. 10:57","title":"Karácsony és Szijjártó együtt emlékeztek a Hableány tragédiájára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b6dfb2c-8d9e-4336-87e1-1b9e544ff296","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A minnesotai városban eluralkodott az erőszak azután, hogy egy fekete férfi belehalt a brutális rendőri intézkedésbe.","shortLead":"A minnesotai városban eluralkodott az erőszak azután, hogy egy fekete férfi belehalt a brutális rendőri intézkedésbe.","id":"20200528_tuntetes_gyujtogatas_minneapolis_rendori_brutalitas_george_floyd","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1b6dfb2c-8d9e-4336-87e1-1b9e544ff296&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f30e0c78-2874-4346-8a51-7ae99213d892","keywords":null,"link":"/vilag/20200528_tuntetes_gyujtogatas_minneapolis_rendori_brutalitas_george_floyd","timestamp":"2020. május. 28. 20:21","title":"Lángol Minneapolis: nem szűnnek az erőszakos tüntetések George Floyd halála óta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d368eb34-7818-46f5-90c1-7ba897f9c832","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Változékony időjárást jósolnak a meteorológusok a következő három napra.","shortLead":"Változékony időjárást jósolnak a meteorológusok a következő három napra.","id":"20200528_meteorologia_idojaras_elorejelzes_hetvege","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d368eb34-7818-46f5-90c1-7ba897f9c832&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9ea550f-ebb3-430d-afdf-bd343ca9c066","keywords":null,"link":"/elet/20200528_meteorologia_idojaras_elorejelzes_hetvege","timestamp":"2020. május. 28. 16:23","title":"Zivatarokkal búcsúzik a május","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0304368b-7908-42dd-afb4-71edff264a95","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"George Floyd halála után egy ismerős gesztus jelent meg a közösségi oldalakon.","shortLead":"George Floyd halála után egy ismerős gesztus jelent meg a közösségi oldalakon.","id":"20200529_Most_mar_ertitek_Megrazo_kep_ad_ertelmet_Colin_Kaepernick_terdelesenek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0304368b-7908-42dd-afb4-71edff264a95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"caefdaa1-4be6-4672-ae5c-3ee58cd354e4","keywords":null,"link":"/elet/20200529_Most_mar_ertitek_Megrazo_kep_ad_ertelmet_Colin_Kaepernick_terdelesenek","timestamp":"2020. május. 29. 12:41","title":"„Most már értitek?!” Megrázó kép ad értelmet Colin Kaepernick térdelésének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3de9a8a2-f760-4f64-b993-d3a46aa1a6ed","c_author":"Szabó Yvette","category":"gazdasag","description":"Több tízmilliós tao-támogatás visszafizetésére kötelezték, mégis épülhet közpénzből a Nagykőrösi Kinizsi Sportegyesület klubháza. Az egyesület, a Fidesz és a kormányhoz közel álló üzletemberek, köztük Mészáros Lőrinc üzlettársának az érdekei összemosódnak.","shortLead":"Több tízmilliós tao-támogatás visszafizetésére kötelezték, mégis épülhet közpénzből a Nagykőrösi Kinizsi Sportegyesület...","id":"20200528_Az_adotartozasok_ellenere_omlik_a_penz_a_fideszes_kisvaros_fociklubjahoz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3de9a8a2-f760-4f64-b993-d3a46aa1a6ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc923bff-b29e-4195-8ca0-ac30b174c901","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200528_Az_adotartozasok_ellenere_omlik_a_penz_a_fideszes_kisvaros_fociklubjahoz","timestamp":"2020. május. 28. 13:00","title":"Az adótartozások ellenére ömlik a pénz a fideszes kisváros fociklubjához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]