Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"65a3ab7c-e8ec-4d02-a6f7-aa21a2d3e8ba","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kiberbiztonsági szakemberek szerint valószínűleg egyetlen hacker(csoport) számlájára írhatók azok a támadások, amelyeket az európai szuperszámítógépek ellen indítottak a múlt héten. Hogy mi volt a cél, az nem teljesen világos.","shortLead":"A kiberbiztonsági szakemberek szerint valószínűleg egyetlen hacker(csoport) számlájára írhatók azok a támadások...","id":"20200518_kriptopenz_banyaszat_hacker_malware_monero","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=65a3ab7c-e8ec-4d02-a6f7-aa21a2d3e8ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddbd1d3c-376e-441c-ab9e-4de4b6ba02b1","keywords":null,"link":"/tudomany/20200518_kriptopenz_banyaszat_hacker_malware_monero","timestamp":"2020. május. 18. 10:03","title":"Hackerek támadták meg az európai szuperszámítógépeket, kriptopénzt bányásztak velük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c68c4845-799a-44f4-a461-e215b4cad485","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Hétfőtől Budapesten is megszűnik a kijárási korlátozás, de egyes védelmi óvintézkedések továbbra is megmaradnak. Vidéken már a vendéglátóhelyek belső tereit is megnyithatják a szolgáltatók, és a szálláshelyek is fogadhatnak vendégeket.","shortLead":"Hétfőtől Budapesten is megszűnik a kijárási korlátozás, de egyes védelmi óvintézkedések továbbra is megmaradnak...","id":"20200518_budapest_kijarasi_korlatozas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c68c4845-799a-44f4-a461-e215b4cad485&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06f1ff63-4dcd-4810-ac43-987810b3e56e","keywords":null,"link":"/itthon/20200518_budapest_kijarasi_korlatozas","timestamp":"2020. május. 18. 05:07","title":"Hétfőtől Budapesten is megszűnik a kijárási korlátozás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52dcb6bd-ae0c-4867-9ce4-c0e66063f170","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Alacsony fizetésüket eddig másod- és harmadállásokkal egészítették ki, most viszont nincs erre lehetőség. Sokakat kényszerszabadságoltak is.","shortLead":"Alacsony fizetésüket eddig másod- és harmadállásokkal egészítették ki, most viszont nincs erre lehetőség. Sokakat...","id":"20200518_egeszsegugyi_dolgozok_kevesebbet_keresnek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=52dcb6bd-ae0c-4867-9ce4-c0e66063f170&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"681495e2-2008-4c62-a0a3-8c0d498efb6f","keywords":null,"link":"/itthon/20200518_egeszsegugyi_dolgozok_kevesebbet_keresnek","timestamp":"2020. május. 18. 07:42","title":"Harmadával is kevesebbet kereshetnek a járvány alatt az egészségügyi dolgozók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a5da311-a4bf-4866-bd20-07ce5b28d1c8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Tökéletes példája annak, mit tesz a tengerek élővilágával az emberek által eldobált szemét. ","shortLead":"Tökéletes példája annak, mit tesz a tengerek élővilágával az emberek által eldobált szemét. ","id":"20200517_tengerek_elovilaga_teknos_muanyagszemet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0a5da311-a4bf-4866-bd20-07ce5b28d1c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d67e31b0-4182-4311-b127-43ce1d9b12aa","keywords":null,"link":"/zhvg/20200517_tengerek_elovilaga_teknos_muanyagszemet","timestamp":"2020. május. 17. 14:14","title":"Videó: 30 centis műanyagzacskót húztak ki állatorvosok egy teknős fenekéből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Öt találatos szelvény nem volt.\r

","shortLead":"Öt találatos szelvény nem volt.\r

","id":"20200516_otos_lotto_szelveny_lottohuzas_joker","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e6062e4-4df9-4412-802c-a00b2ce38d1d","keywords":null,"link":"/elet/20200516_otos_lotto_szelveny_lottohuzas_joker","timestamp":"2020. május. 16. 20:40","title":"Nagyot nyert, aki eltalálta a Joker-számot az ötös lottón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c30fde3b-f117-4ae1-9b27-b46e41adddfd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy csaló ejtette túszul a matematikusról szóló szócikket.","shortLead":"Egy csaló ejtette túszul a matematikusról szóló szócikket.","id":"20200517_A_Wikipediaval_zsaroltak_Mero_Laszlot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c30fde3b-f117-4ae1-9b27-b46e41adddfd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3853d34-251a-4bb9-be17-2a7b90cffb13","keywords":null,"link":"/tudomany/20200517_A_Wikipediaval_zsaroltak_Mero_Laszlot","timestamp":"2020. május. 17. 18:32","title":"A Wikipediával zsarolták Mérő Lászlót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f408df4a-ed69-4b22-9667-ab6e9bf5905c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Újabb műszakok indultak el a győri gyárban.","shortLead":"Újabb műszakok indultak el a győri gyárban.","id":"20200518_Lassan_visszater_a_normalis_elet_a_gyori_Audinal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f408df4a-ed69-4b22-9667-ab6e9bf5905c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20ae1315-c85f-4cd8-9088-fbe958593ccd","keywords":null,"link":"/kkv/20200518_Lassan_visszater_a_normalis_elet_a_gyori_Audinal","timestamp":"2020. május. 18. 12:29","title":"Lassan visszatér a normális élet a győri Audinál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11a50110-a253-471e-8d6e-b45e4dea5685","c_author":"Stemler Miklós","category":"tudomany","description":"A koronavírus miatt mindennél nagyobb szükség van jól képzett egészségügyi személyzetre, ám a járvány az ő gyakorlatorientált oktatásukat is ellehetetleníti. A Pécsi Tudományegyetemen fejlesztett M3D-Vision műtéti eljárások, beavatkozások három dimenziós rögzítésére, tananyagba emelésére és virtuális térben gyakorlására nyújt lehetőséget, és „békeidőkben” is az egészségügyi oktatás szerves része lehet.","shortLead":"A koronavírus miatt mindennél nagyobb szükség van jól képzett egészségügyi személyzetre, ám a járvány az ő...","id":"20200516_pte_m3d_vision_orvoskepzes_virtualis_valosag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=11a50110-a253-471e-8d6e-b45e4dea5685&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"145b83bf-bf32-478f-84a5-d25fe0af2038","keywords":null,"link":"/tudomany/20200516_pte_m3d_vision_orvoskepzes_virtualis_valosag","timestamp":"2020. május. 16. 20:00","title":"Most van a legnagyobb szükség orvosokra, de épp most a legnehezebb képezni őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]