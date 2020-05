Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8a2f9c96-943d-43c4-b7af-97d4efd0e1ce","c_author":"Bankmonitor","category":"kkv","description":"Több ezer olyan katás egyéni vállalkozó volt kénytelen szüneteltetni tevékenységét az elmaradó bevételek miatt, aki nem tudta fizetni még az adóját sem, és nincs azon szerencsések között, akiknek három hónapig elengedik a fizetési kötelezettségét. Ez azonban még visszaüthetnek egy esetleges hitelfelvétel, csok támogatás vagy Babaváró hitel igénylése során.","shortLead":"Több ezer olyan katás egyéni vállalkozó volt kénytelen szüneteltetni tevékenységét az elmaradó bevételek miatt, aki nem...","id":"20200529_Bukhatjak_csokot_es_a_Babavarot_a_tevekenyseguket_ideiglenesen_szunetelteto_egyeni_vallalkozok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8a2f9c96-943d-43c4-b7af-97d4efd0e1ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e649bab-d6bd-430c-8a6f-f35e430b4bf6","keywords":null,"link":"/kkv/20200529_Bukhatjak_csokot_es_a_Babavarot_a_tevekenyseguket_ideiglenesen_szunetelteto_egyeni_vallalkozok","timestamp":"2020. május. 29. 13:30","title":"Bukhatják a csokot és a Babavárót a tevékenységüket ideiglenesen szüneteltető egyéni vállalkozók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c1fd385-7fac-42f0-aec4-2ef5f87cf925","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Március közepe óta alig néhány hazai bank kínál hitelkártyákat. Azután tűntek el ezek a termékek, hogy rögzítették a hitelkártyák teljes hiteldíjmutatóját.","shortLead":"Március közepe óta alig néhány hazai bank kínál hitelkártyákat. Azután tűntek el ezek a termékek, hogy rögzítették...","id":"20200529_bank_hitelkartya_thm","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1c1fd385-7fac-42f0-aec4-2ef5f87cf925&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c4fe95a-d37b-48b6-86fb-7f14f408fa7b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200529_bank_hitelkartya_thm","timestamp":"2020. május. 29. 14:52","title":"Hiány van a bankoknál hitelkártyából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bf15cf6-fc21-464a-a510-46fb537a8073","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Palkó Judit gyors diagnózisának köszönhetően Magyarország időben kezdhette meg a járvány elleni készültséget és a védekezést.","shortLead":"Palkó Judit gyors diagnózisának köszönhetően Magyarország időben kezdhette meg a járvány elleni készültséget és...","id":"20200528_semmelweis_egyetem_kituntetes_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1bf15cf6-fc21-464a-a510-46fb537a8073&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97f7b83a-9064-4b1c-9cbd-564fb8fd4450","keywords":null,"link":"/itthon/20200528_semmelweis_egyetem_kituntetes_koronavirus","timestamp":"2020. május. 28. 17:59","title":"Kitüntették az orvost, aki felismerte az első magyarországi koronavírus-esetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71d50340-17b1-47ee-baa8-c2cdc421dbde","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"A javasolt szöveg a magyar kormány szokásos retorikájához képest óvatos és mérsékelt megfogalmazású. ","shortLead":"A javasolt szöveg a magyar kormány szokásos retorikájához képest óvatos és mérsékelt megfogalmazású. ","id":"20200528_A_nemzeti_sokszinuseg_nem_veszelyforras_hanem_eroforras__uzeni_a_Fidesz_Trianon_100_evfordulojan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=71d50340-17b1-47ee-baa8-c2cdc421dbde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5f4865b-c3d1-4ea9-ba10-831a01fc638f","keywords":null,"link":"/itthon/20200528_A_nemzeti_sokszinuseg_nem_veszelyforras_hanem_eroforras__uzeni_a_Fidesz_Trianon_100_evfordulojan","timestamp":"2020. május. 28. 18:07","title":"A nemzeti sokszínűség nem veszélyforrás, hanem erőforrás - üzeni a Fidesz Trianon 100. évfordulóján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53fa67af-03f0-47f6-9ec3-d2b3199877f6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Azt is bejelentette az elnök, hogy az amerikai kormányzat felfüggeszti kínai állampolgárok beutazásának engedélyezését.","shortLead":"Azt is bejelentette az elnök, hogy az amerikai kormányzat felfüggeszti kínai állampolgárok beutazásának engedélyezését.","id":"20200529_trump_who_kina","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=53fa67af-03f0-47f6-9ec3-d2b3199877f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a62e040-85ee-46fc-95aa-1596eac123a6","keywords":null,"link":"/vilag/20200529_trump_who_kina","timestamp":"2020. május. 29. 21:55","title":"Trump minden kapcsolatot megszakított a WHO-val","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bf7a2bb-a27e-41e5-a0da-cd96e6a2f04a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A gazdaságunk szinte minden szegmensében jókora lassulást mért a Központi Statisztikai Hivatal, azóta, hogy ideért a koronavírus. Egyedül a lakossági fogyasztás maradt a régi. ","shortLead":"A gazdaságunk szinte minden szegmensében jókora lassulást mért a Központi Statisztikai Hivatal, azóta, hogy ideért...","id":"20200529_ksh_gdp_gazdasag_novekedes_ipar_fogyasztas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4bf7a2bb-a27e-41e5-a0da-cd96e6a2f04a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17154a44-cd78-41b7-937a-7dad14eac810","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200529_ksh_gdp_gazdasag_novekedes_ipar_fogyasztas","timestamp":"2020. május. 29. 11:02","title":"Kiadták a részletes számokat: így lépett a fékre a magyar gazdaság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d529027a-a3e5-44b8-a394-6feba042bd33","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Anthony Fauci, Donald Trump koronavírusügyi főtanácsadója szerint annyira jól haladnak a védőoltással kapcsolatos fejlesztések, hogy az év végére már készen is lehet a szérum.","shortLead":"Anthony Fauci, Donald Trump koronavírusügyi főtanácsadója szerint annyira jól haladnak a védőoltással kapcsolatos...","id":"20200529_koronavirus_elleni_vedooltas_vakcina_anthony_fauci","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d529027a-a3e5-44b8-a394-6feba042bd33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"021a26eb-f448-4b6c-868c-976866fceafd","keywords":null,"link":"/tudomany/20200529_koronavirus_elleni_vedooltas_vakcina_anthony_fauci","timestamp":"2020. május. 29. 08:33","title":"Trump járványügyi főtanácsadója: Év végére elkészülhet a koronavírus elleni védőoltás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6fd8ee6-12ef-482d-aa9d-7f2d8c7a9af8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Együtt borozunk, koccintunk, eszünk és bulizunk, de most egy kicsit másként. Ez a Rosalia #csakazértis, vagyis az idén 9 éves nyári borfesztivál 2020-as online kiadása.\r

","shortLead":"Együtt borozunk, koccintunk, eszünk és bulizunk, de most egy kicsit másként. Ez a Rosalia #csakazértis, vagyis az idén...","id":"20200528_Rosalia_maskent","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a6fd8ee6-12ef-482d-aa9d-7f2d8c7a9af8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5add6219-65f8-4226-97a8-fe231355a5ac","keywords":null,"link":"/elet/20200528_Rosalia_maskent","timestamp":"2020. május. 28. 15:04","title":"Rosalia idén másként","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]