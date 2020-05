Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d320d85f-01f5-40af-babc-a5299ae4d3f4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Május 31-én Szlovéniában \"adminisztratív értelemben\" is véget ér a koronavírus-járvány - írta a helyi sajtó szombaton.","shortLead":"Május 31-én Szlovéniában \"adminisztratív értelemben\" is véget ér a koronavírus-járvány - írta a helyi sajtó szombaton.","id":"20200530_Szlovenia_ugy_dontott_befejezodott_a_jarvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d320d85f-01f5-40af-babc-a5299ae4d3f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7e5524a-e89b-4275-8780-04652025e8aa","keywords":null,"link":"/vilag/20200530_Szlovenia_ugy_dontott_befejezodott_a_jarvany","timestamp":"2020. május. 30. 18:30","title":"Szlovénia úgy döntött, befejeződött a járvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f599f150-fb5e-4334-b66d-7acf6113e4f2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vasárnap van a mélypont.","shortLead":"Vasárnap van a mélypont.","id":"20200531_13_foknal_tobbre_ne_szamitson_Budapesten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f599f150-fb5e-4334-b66d-7acf6113e4f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0f5d6c3-26c1-4f88-8d99-7455f1695381","keywords":null,"link":"/itthon/20200531_13_foknal_tobbre_ne_szamitson_Budapesten","timestamp":"2020. május. 31. 07:49","title":"13 foknál többre ne számítson Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d14c873-1100-4400-ac40-95f22e629f6d","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Összeeresztettük egymással a 80-as évek egyik faragatlan sportkompaktját egy a modern idők jegyében fogant és szemre szupersportos \"riválisával\". Időkapszula-élménygenerátor kontra politikailag korrekt menő járgány.","shortLead":"Összeeresztettük egymással a 80-as évek egyik faragatlan sportkompaktját egy a modern idők jegyében fogant és szemre...","id":"20200530_1987_ford_escort_rs_turbo_vs_uj_honda_civic_sport_2020","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6d14c873-1100-4400-ac40-95f22e629f6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aaa8c31d-c7c4-46cc-bd55-aab3973ceaaf","keywords":null,"link":"/cegauto/20200530_1987_ford_escort_rs_turbo_vs_uj_honda_civic_sport_2020","timestamp":"2020. május. 30. 14:00","title":"1987 kontra 2020: Ford Escort RS Turbo az új Honda Civic Sport ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"028507f7-a56b-428a-a8d7-1aa17080f267","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kikapott az Újpest az újrainduló NB1-ben.","shortLead":"Kikapott az Újpest az újrainduló NB1-ben.","id":"20200530_nagy_penz_kisvarda","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=028507f7-a56b-428a-a8d7-1aa17080f267&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd1bb567-2c38-4bc4-8683-1057c9039330","keywords":null,"link":"/itthon/20200530_nagy_penz_kisvarda","timestamp":"2020. május. 30. 19:18","title":"Nagy pénz Kisvárda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d84748a-5a9f-4f27-be1a-3b2a5bab96e1","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Egyszerűsödnek a családi otthonteremtési kedvezmény (csok), a babaváró támogatás és a jelzáloghitel-elengedés igénylésének feltételei, valamint bővül az igénylők köre.","shortLead":"Egyszerűsödnek a családi otthonteremtési kedvezmény (csok), a babaváró támogatás és a jelzáloghitel-elengedés...","id":"20200530_Egyszerubben_lehet_igenybe_venni_a_csokot_es_a_babavaro_hitelt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4d84748a-5a9f-4f27-be1a-3b2a5bab96e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a75260d-2fcd-4fd2-a776-d34cc9611e5e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200530_Egyszerubben_lehet_igenybe_venni_a_csokot_es_a_babavaro_hitelt","timestamp":"2020. május. 30. 10:48","title":"Egyszerűbben lehet igénybe venni a csok-ot és a babaváró hitelt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fae3e5d6-4b54-428d-b5d7-20fa0cf1bb88","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Szombaton, magyar idő szerint 21 óra 22 perckor elindult a SpaceX Crew Dragon űrhajó. Két utasával a Nemzetközi Űrállomásra tart.","shortLead":"Szombaton, magyar idő szerint 21 óra 22 perckor elindult a SpaceX Crew Dragon űrhajó. Két utasával a Nemzetközi...","id":"20200530_spacex_demo2_indulas_crew_dragon_iss_nemzetkozi_urallomas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fae3e5d6-4b54-428d-b5d7-20fa0cf1bb88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7073fd3-93b2-42dd-97b8-29c942bcf69f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200530_spacex_demo2_indulas_crew_dragon_iss_nemzetkozi_urallomas","timestamp":"2020. május. 30. 21:24","title":"Elindult a SpaceX Crew Dragon űrhajó a Nemzetközi Űrállomásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4897a89-6df5-406b-89d0-a67bde509b86","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ebből a bőven 300 lóerő feletti szedánból egykoron kevesebb, mint 100 darab készült. ","shortLead":"Ebből a bőven 300 lóerő feletti szedánból egykoron kevesebb, mint 100 darab készült. ","id":"20200531_uj_gazdara_var_egy_nagyon_ritka_24_eves_audi_s6","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a4897a89-6df5-406b-89d0-a67bde509b86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e68667e-d28b-4094-b3c5-6a1a66c7c7a5","keywords":null,"link":"/cegauto/20200531_uj_gazdara_var_egy_nagyon_ritka_24_eves_audi_s6","timestamp":"2020. május. 31. 06:41","title":"Új gazdára vár egy nagyon ritka 24 éves Audi S6","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"430c7b66-552a-41ba-bbc2-d527d1e3af33","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha valaki eljut az internet rejtett, sötétebb zugaiba, ott különös dolgokra lelhet. Például koronavírus elleni gyógyszereknek mondott készítményekre, sőt gyógyítónak hirdetett vérplazmára is. Azonban nem biztos, hogy jól jár, aki tényleg vásárol ott.","shortLead":"Ha valaki eljut az internet rejtett, sötétebb zugaiba, ott különös dolgokra lelhet. Például koronavírus elleni...","id":"20200530_koronavirus_elleni_gyogyszerek_a_dark_weben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=430c7b66-552a-41ba-bbc2-d527d1e3af33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"369b7853-f72c-41bd-a6a4-52e321c22e7a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200530_koronavirus_elleni_gyogyszerek_a_dark_weben","timestamp":"2020. május. 30. 12:03","title":"Nem ellenőrzött gyógyszereket és koronavírusos vért is kínálnak az internet sötét oldalán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]