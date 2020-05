Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"50002414-5be6-49bd-acca-87a7017f9f38","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 70-es évek szovjet luxusába visszarepítő, kiváló állapotú négykerekűnek alaposan megkérik az árát.","shortLead":"A 70-es évek szovjet luxusába visszarepítő, kiváló állapotú négykerekűnek alaposan megkérik az árát.","id":"20200530_70_millio_forint_sok_vagy_keves_egy_43_eves_csajkaert_gaz13","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=50002414-5be6-49bd-acca-87a7017f9f38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac0b25b5-22cd-4dbd-b9fa-0100d6fce2ad","keywords":null,"link":"/cegauto/20200530_70_millio_forint_sok_vagy_keves_egy_43_eves_csajkaert_gaz13","timestamp":"2020. május. 30. 06:41","title":"70 millió forint sok vagy kevés egy 43 éves Csajkáért?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1d81d61-a069-4840-b4f0-749fdb6f1c6a","c_author":"Révész Sándor","category":"360","description":"A közfoglalkoztatás felfuttatásával párhozamosan épült le a munkanélküliek támogatása, s ez a társadalom kasztosodásához vezet - figyelmeztet Révész Sándor. Vélemény.","shortLead":"A közfoglalkoztatás felfuttatásával párhozamosan épült le a munkanélküliek támogatása, s ez a társadalom...","id":"202022_a_kozmunka_mint_atok_es_letszukseglet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f1d81d61-a069-4840-b4f0-749fdb6f1c6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"363a51ba-151c-4745-ad95-8dc5f24c97de","keywords":null,"link":"/360/202022_a_kozmunka_mint_atok_es_letszukseglet","timestamp":"2020. május. 30. 11:00","title":"Révész Sándor: A közmunka átok és létszükséglet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55d90520-6382-4067-8b75-ce7f54b485ff","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A héten 650 lélegeztetőgép érkezett.","shortLead":"A héten 650 lélegeztetőgép érkezett.","id":"20200531_A_jarvanynak_lassan_vege_a_portyazok_meg_dolgoznak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=55d90520-6382-4067-8b75-ce7f54b485ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1128d9b-eb09-48b5-9e07-0ad7a6ed2ede","keywords":null,"link":"/itthon/20200531_A_jarvanynak_lassan_vege_a_portyazok_meg_dolgoznak","timestamp":"2020. május. 31. 11:25","title":"A járványnak lassan vége, a fürkészek és portyázók még dolgoznak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09851941-d4d0-42e7-92ef-77fd7e1fed57","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tíz éve, hogy Orbán Viktor egyhuzamban miniszterelnöke Magyarországnak, erről a tényről pedig egy holland és egy francia publicisztika is úgy emlékezik meg, hogy felidézik Orbán Viktor 1992-es amerikai tanulmányútját. ","shortLead":"Tíz éve, hogy Orbán Viktor egyhuzamban miniszterelnöke Magyarországnak, erről a tényről pedig egy holland és...","id":"20200530_Olyan_mint_egy_kicsi_Napoleon__felideztek_Orban_Viktor_92es_amerikai_utjat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=09851941-d4d0-42e7-92ef-77fd7e1fed57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86d74d1f-1fd4-4baa-b6a0-8bb653edd3ec","keywords":null,"link":"/itthon/20200530_Olyan_mint_egy_kicsi_Napoleon__felideztek_Orban_Viktor_92es_amerikai_utjat","timestamp":"2020. május. 30. 16:08","title":"\"Olyan, mint egy kis Napóleon\" - emlékek kerültek elő Orbán Viktor 92-es amerikai útjáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a2a945c-19f5-40cf-8576-e9aa343d0b46","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A műalkotás elkövetője nem más, mint aki egyébként is nagy szeretettel állít emléket a mesefiguráknak: Kolodko Mihály. ","shortLead":"A műalkotás elkövetője nem más, mint aki egyébként is nagy szeretettel állít emléket a mesefiguráknak: Kolodko Mihály. ","id":"20200530_Gomboc_Artur_szobrot_kapott_a_Balatonnal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3a2a945c-19f5-40cf-8576-e9aa343d0b46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25961313-5f22-4ec8-96b0-15ec0ebfd14d","keywords":null,"link":"/elet/20200530_Gomboc_Artur_szobrot_kapott_a_Balatonnal","timestamp":"2020. május. 30. 13:16","title":"Gombóc Artúr szobrot kapott a Balatonnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a8738ec-08f3-4e3c-bbd2-d7ba0a1bd83a","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Nem könnyű kezelni a koronavírus miatt kialakult problémákat, de egy igazán briliáns elme néhány rendelettel megoldja a főbb gondokat. A Duma Aktuálból Litkai Gergely tűnt a legalkalmasabbnak a feladatra és nem is okozott csalódást. Néhány egyszerű szabály bevezetése után nem lesz gond a klímaváltozással és az utakon sem, sőt mindenkinek lesz munkája.","shortLead":"Nem könnyű kezelni a koronavírus miatt kialakult problémákat, de egy igazán briliáns elme néhány rendelettel megoldja...","id":"20200529_Duma_Aktual_Litkai_rendeletei","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9a8738ec-08f3-4e3c-bbd2-d7ba0a1bd83a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9548388-760a-4a33-8fcf-1478544bebb6","keywords":null,"link":"/360/20200529_Duma_Aktual_Litkai_rendeletei","timestamp":"2020. május. 30. 19:00","title":"Duma Aktuál: Ki az okosabb Gergely, Litkai vagy Karácsony? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0919c58f-3f9c-49a0-917b-050323ae2b6e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A halálos esetek száma közelít az ötezerhez.","shortLead":"A halálos esetek száma közelít az ötezerhez.","id":"20200531_koronavirus_fertozes_Oroszorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0919c58f-3f9c-49a0-917b-050323ae2b6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1738d916-1347-4b04-b083-985f4a42508d","keywords":null,"link":"/vilag/20200531_koronavirus_fertozes_Oroszorszag","timestamp":"2020. május. 31. 10:44","title":"Több mint 405 ezer koronavírus-fertőzöttről tudni Oroszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4132710f-f754-4881-a3d0-a3a76f5b1f8f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Európai Bizottság szólt, hogy van egy ilyen.","shortLead":"Az Európai Bizottság szólt, hogy van egy ilyen.","id":"20200531_Ujhelyi_A_kormany_elsunnyogja_az_unios_konzultaciot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4132710f-f754-4881-a3d0-a3a76f5b1f8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e750f2fb-332c-4b09-9895-56c24f0c2831","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200531_Ujhelyi_A_kormany_elsunnyogja_az_unios_konzultaciot","timestamp":"2020. május. 31. 15:16","title":"Ujhelyi: A kormány elsunnyogja az uniós konzultációt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]