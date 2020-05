Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cd6e6254-e372-4f31-9bdf-bc34bcf7cdf4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Most áll helyre a rend, jelenleg folyamatos az átkelés. ","shortLead":"Most áll helyre a rend, jelenleg folyamatos az átkelés. ","id":"20200531_16_orat_kellett_varni_Zahonynal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cd6e6254-e372-4f31-9bdf-bc34bcf7cdf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9face80-ffda-4ba7-bfaa-47405567fe0d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200531_16_orat_kellett_varni_Zahonynal","timestamp":"2020. május. 31. 15:18","title":"16 órát kellett várni Záhonynál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b4339c1-174b-4341-a264-94130d3ac14c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Pajtás gőzhajó gyereknapi járata 1954-ben e napon borult fel.\r

\r

","shortLead":"A Pajtás gőzhajó gyereknapi járata 1954-ben e napon borult fel.\r

\r

","id":"20200530_22_ember_halt_meg__ma_van_a_balatonfuredi_hajokatasztrofa_evforduloja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9b4339c1-174b-4341-a264-94130d3ac14c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5efa8868-d312-4f36-a0ba-30c95dec5f01","keywords":null,"link":"/elet/20200530_22_ember_halt_meg__ma_van_a_balatonfuredi_hajokatasztrofa_evforduloja","timestamp":"2020. május. 30. 10:02","title":"22 ember halt meg - ma van a balatonfüredi hajókatasztrófa évfordulója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a798d3e-1c48-462e-8b67-f6c5d8fa0cb0","c_author":"","category":"itthon","description":"Az Országos Meteorológiai Szolgálat jelentése a mai és holnapi időjárásról.","shortLead":"Az Országos Meteorológiai Szolgálat jelentése a mai és holnapi időjárásról.","id":"20200530_Nincs_strandido_a_hosszu_hetvegen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3a798d3e-1c48-462e-8b67-f6c5d8fa0cb0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0dfd619-f353-44ab-88d2-b2188b370882","keywords":null,"link":"/itthon/20200530_Nincs_strandido_a_hosszu_hetvegen","timestamp":"2020. május. 30. 16:25","title":"Nincs strandidő a hosszú hétvégén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8eb2b5c3-9409-4f8e-b74e-64a7792f2561","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Tökéletes zenei aláfestés ehhez az időszakhoz.","shortLead":"Tökéletes zenei aláfestés ehhez az időszakhoz.","id":"20200531_Hugh_Laurie_leult_a_zongorahoz_a_karantenban_es_milyen_jol_tette","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8eb2b5c3-9409-4f8e-b74e-64a7792f2561&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f17b22b-938b-4184-973f-791defeb6b85","keywords":null,"link":"/elet/20200531_Hugh_Laurie_leult_a_zongorahoz_a_karantenban_es_milyen_jol_tette","timestamp":"2020. május. 31. 07:45","title":"Hugh Laurie leült a zongorához a karanténban, és milyen jól tette","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01a1020e-e788-4bcc-9204-4554c53c87df","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Viktorhoz fordult a Magyar Orvosi Kamara az orvosok bére miatt. ","shortLead":"Orbán Viktorhoz fordult a Magyar Orvosi Kamara az orvosok bére miatt. ","id":"20200531_orvos_ber_mok_orban_kincses","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=01a1020e-e788-4bcc-9204-4554c53c87df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67ff6463-8afc-438a-b2dc-c8a6c1cd94a8","keywords":null,"link":"/itthon/20200531_orvos_ber_mok_orban_kincses","timestamp":"2020. május. 31. 20:06","title":"Egy kezdő orvos annyit keres, mint egy gyorsétterem dolgozója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ed9c51c-4a76-464e-b74e-f85e10f8a4a2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szombatra virradóan 3867 főre nőtt beazonosított fertőzöttek száma, és több mint 520 ember halt eddig bele a járványba hazánkban. ","shortLead":"Szombatra virradóan 3867 főre nőtt beazonosított fertőzöttek száma, és több mint 520 ember halt eddig bele a járványba...","id":"20200530_Koronavirus_Magyarorszagon_ujabb_7_ember_halt_meg_es_26tal_nott_a_fertozottek_szama","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2ed9c51c-4a76-464e-b74e-f85e10f8a4a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"586f7e90-278b-4839-9732-fed00b58b4fc","keywords":null,"link":"/itthon/20200530_Koronavirus_Magyarorszagon_ujabb_7_ember_halt_meg_es_26tal_nott_a_fertozottek_szama","timestamp":"2020. május. 30. 08:51","title":"Újabb 7 ember halt meg és 26-tal nőtt a koronavírus-fertőzöttek száma Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"247a83d5-3c6f-429e-9c69-ec25865e216a","c_author":"HVG","category":"360","description":"A BD Park projektje több mint tíz évig vajúdott, de most már nincs tovább. ","shortLead":"A BD Park projektje több mint tíz évig vajúdott, de most már nincs tovább. ","id":"202022_bd_park_tizeves_vajudas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=247a83d5-3c6f-429e-9c69-ec25865e216a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb272f2c-67af-47aa-8051-245fae9341b6","keywords":null,"link":"/360/202022_bd_park_tizeves_vajudas","timestamp":"2020. május. 30. 08:30","title":"Felszámolás a sorsa a lakóparkot álmodó cégnek, mely részben Török Gábor politológusé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"943889c3-bcc9-43ac-baae-e0cd3f2a36f0","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Rijad Mahrez házába törtek be. ","shortLead":"Rijad Mahrez házába törtek be. ","id":"20200531_Kozel_200_millio_forintnyi_zsakmannyal_tavoztak_a_Manchester_City_jatekosanak_hazabol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=943889c3-bcc9-43ac-baae-e0cd3f2a36f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5c02446-5fc4-4376-86a3-8087c9594335","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200531_Kozel_200_millio_forintnyi_zsakmannyal_tavoztak_a_Manchester_City_jatekosanak_hazabol","timestamp":"2020. május. 31. 18:52","title":"300 ezer fontot érő órákat loptak el a Manchester City kirabolt játékosától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]