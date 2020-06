Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"365b07f0-e01a-41d9-ba14-db2b5b2ab6d5","c_author":"Nagy Iván László","category":"360","description":"Alig 100 órával azután, hogy Magyarország, Szlovákia és Csehország megnyitotta egymás állampolgárai előtt a határait, kiugrottunk egy napra Prágába. Menni kellett, de talán másnak is kell, és nekik jól jön az, amit mi megéltünk. Spoiler: Svejk felült a sírjában, körbenézett, ivott egy sört és elégedetten feküdt vissza. Minden olyan, amilyen volt. ","shortLead":"Alig 100 órával azután, hogy Magyarország, Szlovákia és Csehország megnyitotta egymás állampolgárai előtt a határait...","id":"20200602_Szeretettel_KozepKeletEuropabol_Hatartalan_hatarozatlansag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=365b07f0-e01a-41d9-ba14-db2b5b2ab6d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6125366f-241f-4d08-9e97-91653dd84595","keywords":null,"link":"/360/20200602_Szeretettel_KozepKeletEuropabol_Hatartalan_hatarozatlansag","timestamp":"2020. június. 02. 11:00","title":"Szeretettel Kelet-Közép-Európából: Egy nap alatt Prágába és vissza, határnyitás idején ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8a15548-46e6-45a3-82a6-6a1878a92e43","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az emberi erőforrások minisztere nagyon elégedett a koronavírus-járvány magyarországi alakulásával.","shortLead":"Az emberi erőforrások minisztere nagyon elégedett a koronavírus-járvány magyarországi alakulásával.","id":"20200602_kasler_miklos_emmi_koronavirus_trianon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b8a15548-46e6-45a3-82a6-6a1878a92e43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a0c05ea-d673-4fc6-9492-bc49c774ba1c","keywords":null,"link":"/itthon/20200602_kasler_miklos_emmi_koronavirus_trianon","timestamp":"2020. június. 02. 13:29","title":"Kásler Miklós: A magyarság egészen brutális szellemi választ adott Trianonra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f49912d1-1220-4c2a-ab89-62023ae31476","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kevesebb mint ezer példányban készülő újdonság a nemrégiben leleplezett 911 Targára épül.","shortLead":"A kevesebb mint ezer példányban készülő újdonság a nemrégiben leleplezett 911 Targára épül.","id":"20200602_az_50es_60as_evekbe_repit_vissza_ez_a_limitalt_szerias_uj_porsche","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f49912d1-1220-4c2a-ab89-62023ae31476&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c47b906-6e8a-4019-b982-42569dabf6ac","keywords":null,"link":"/cegauto/20200602_az_50es_60as_evekbe_repit_vissza_ez_a_limitalt_szerias_uj_porsche","timestamp":"2020. június. 02. 15:21","title":"Az 50-es, 60-as évekbe repít vissza ez a limitált szériás új Porsche","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b31ac4f5-a0c3-4e81-b278-bfa7b290a6e6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Közleményt adott ki a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia.","shortLead":"Közleményt adott ki a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia.","id":"20200603_Puspoki_konferencia_junius_14tol_ujra_kotelezo_a_vasarnapi_miselatogatas_a_hiveknek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b31ac4f5-a0c3-4e81-b278-bfa7b290a6e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6910d2e3-ebe5-4bff-b0b3-d919002692c3","keywords":null,"link":"/itthon/20200603_Puspoki_konferencia_junius_14tol_ujra_kotelezo_a_vasarnapi_miselatogatas_a_hiveknek","timestamp":"2020. június. 03. 12:10","title":"Június közepétől újra kötelező a vasárnapi miselátogatás a híveknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad360b71-79a2-47f1-9a80-f5596f5b5214","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Kanada miniszterelnökétől azt kérdezték, hogy mi a véleménye arról, ahogyan Donald Trump a zavargásokat kezeli.","shortLead":"Kanada miniszterelnökétől azt kérdezték, hogy mi a véleménye arról, ahogyan Donald Trump a zavargásokat kezeli.","id":"20200603_justin_trudeau_donald_trump_george_floyd_tuntetesek_zavargasok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ad360b71-79a2-47f1-9a80-f5596f5b5214&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5e45424-7eef-4771-9f9f-9a03048a5a11","keywords":null,"link":"/elet/20200603_justin_trudeau_donald_trump_george_floyd_tuntetesek_zavargasok","timestamp":"2020. június. 03. 08:16","title":"Politikus talán még sosem gondolkodott olyan hosszan válaszon, mint Trudeau a Trumpról szólón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c418588f-35ea-427d-8882-236fb3364fe5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A narválok hangját rendkívül nehéz rögzíteni, mert a Jeges-tenger mélyén, igen zajos környezetben élnek. Most mégis sikerült.","shortLead":"A narválok hangját rendkívül nehéz rögzíteni, mert a Jeges-tenger mélyén, igen zajos környezetben élnek. Most mégis...","id":"20200602_narval_tengeri_eloleny_kutatas_narval_hangja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c418588f-35ea-427d-8882-236fb3364fe5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01367ee2-3a4f-446e-b4f0-3958b890453a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200602_narval_tengeri_eloleny_kutatas_narval_hangja","timestamp":"2020. június. 02. 17:03","title":"Szinte sosem sikerül, most mégis: rögzítették, hogyan „beszélgetnek” a narválok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19593937-894f-466a-ae65-9d2dd981e77a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csak márciusban 50 kapcsolati erőszakot jelentettek a rendőrségen, ez a korábbi adatok másfélszerese.","shortLead":"Csak márciusban 50 kapcsolati erőszakot jelentettek a rendőrségen, ez a korábbi adatok másfélszerese.","id":"20200602_Valas_Csaladon_beluli_bantalmazas_jarvany_Magyarorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=19593937-894f-466a-ae65-9d2dd981e77a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3d93edd-fe9a-4896-834f-39b3baeb8829","keywords":null,"link":"/itthon/20200602_Valas_Csaladon_beluli_bantalmazas_jarvany_Magyarorszag","timestamp":"2020. június. 02. 19:19","title":"Megnőtt a válóperek száma a járvány idején Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ec015dc-7853-41fd-9a6d-6d5b95188882","c_author":"Révész Sándor","category":"velemeny","description":"A náci mintájú Benes-dekrétumok mind a mai napig köztünk élnek – az Európai Unió nagyobb dicsőségére. Vélemény.","shortLead":"A náci mintájú Benes-dekrétumok mind a mai napig köztünk élnek – az Európai Unió nagyobb dicsőségére. Vélemény.","id":"20200603_Revesz_Sandor_Hol_van_a_vegso_megoldas_vege","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0ec015dc-7853-41fd-9a6d-6d5b95188882&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb78ac5a-78aa-475d-8118-f0b74a5febb7","keywords":null,"link":"/velemeny/20200603_Revesz_Sandor_Hol_van_a_vegso_megoldas_vege","timestamp":"2020. június. 03. 11:20","title":"Révész Sándor: Hol van a végső megoldás vége?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]