[{"available":true,"c_guid":"a7103d38-5ceb-4f2a-abba-e6ca684e806f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A stuttgarti gyártó leleplezte nagyméretű négyajtós kupéjának ráncfelvarrt változatát.","shortLead":"A stuttgarti gyártó leleplezte nagyméretű négyajtós kupéjának ráncfelvarrt változatát.","id":"20200604_ovatosan_frissult_fel_a_mercedes_cls","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a7103d38-5ceb-4f2a-abba-e6ca684e806f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21cdb85c-231d-4c4d-993e-a481e5b4a9b0","keywords":null,"link":"/cegauto/20200604_ovatosan_frissult_fel_a_mercedes_cls","timestamp":"2020. június. 04. 07:59","title":"Óvatosan frissült fel a Mercedes CLS","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acd48d73-94eb-40b3-b1f4-cd57ac8bf1e2","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az eddigi legnagyobb kiterjedésű korallfehéredés sújtotta idén márciusban az ausztrál Nagy-korallzátonyt – közölték kutatók, hangsúlyozva, hogy öt éven belül ez volt immár a harmadik tömeges korallfehéredés a zátonyrendszer térségében.","shortLead":"Az eddigi legnagyobb kiterjedésű korallfehéredés sújtotta idén márciusban az ausztrál Nagy-korallzátonyt – közölték...","id":"20200604_korallzatony_korallfeheredes_nagy_korallzatony_globalis_felmelegedes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=acd48d73-94eb-40b3-b1f4-cd57ac8bf1e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1640dd7-f622-4c43-8296-23d1a8de4a5d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200604_korallzatony_korallfeheredes_nagy_korallzatony_globalis_felmelegedes","timestamp":"2020. június. 04. 18:03","title":"Egyre súlyosabb a helyzet a Nagy-korallzátonyon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fd8f101-6721-43e5-84d2-dd6bd0be9c96","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Három szóval elintézték.","shortLead":"Három szóval elintézték.","id":"20200603_Torvenyesitik_az_atlathatatlan_koltsegvetest","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3fd8f101-6721-43e5-84d2-dd6bd0be9c96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2164b870-dbc7-474e-8156-4dd31e253482","keywords":null,"link":"/itthon/20200603_Torvenyesitik_az_atlathatatlan_koltsegvetest","timestamp":"2020. június. 03. 10:52","title":"Törvényesítik az átláthatatlan költségvetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ef6070c-fd7b-48d9-8e24-c70fc2435010","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A Nissan közép-angliai gyára évente félmillió autót gyárt, amelyek 70 százaléka az uniós piacra kerül. 