[{"available":true,"c_guid":"af78882d-7b45-4f1c-b688-ccfdd844f2b2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A bérletek érvényesek az új időpontra is. ","shortLead":"A bérletek érvényesek az új időpontra is. ","id":"20200604_Megint_elhalasztottak_de_lesz_Kolorado_fesztival","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=af78882d-7b45-4f1c-b688-ccfdd844f2b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d09b5d81-8aa2-432f-a430-fada188b40ad","keywords":null,"link":"/kultura/20200604_Megint_elhalasztottak_de_lesz_Kolorado_fesztival","timestamp":"2020. június. 04. 12:07","title":"Megint elhalasztották, de lesz Kolorádó fesztivál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b2bbb52-1290-4bca-9b9d-c6ddd8022311","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ma már magától értetődően emlékezünk a csenddel, de ezt is ki kellett találni.","shortLead":"Ma már magától értetődően emlékezünk a csenddel, de ezt is ki kellett találni.","id":"20200604_Honnan_ered_az_egy_perc_nema_csend","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5b2bbb52-1290-4bca-9b9d-c6ddd8022311&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f18b7155-61bf-4025-a45b-9b58e664a672","keywords":null,"link":"/elet/20200604_Honnan_ered_az_egy_perc_nema_csend","timestamp":"2020. június. 04. 16:00","title":"Honnan ered az egy perc néma csend?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55810a07-3f35-49ae-8bec-5ef1b6aeb1bf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nemi alapú hátrányos megkülönböztetés korábban is komoly problémát jelentett a munkahelyeken, ami a koronavírus-járvány alatt bevezetett intézkedések miatt fokozódott – derült ki az Amnesty International kutatásából. ","shortLead":"A nemi alapú hátrányos megkülönböztetés korábban is komoly problémát jelentett a munkahelyeken, ami...","id":"20200603_munkaado_munkavallalo_koronavirus_varandos_nok_amnesty_international_hatranyos_megkulonboztetes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=55810a07-3f35-49ae-8bec-5ef1b6aeb1bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1df731e0-6fb0-4c5a-9b7d-1e3c76492c93","keywords":null,"link":"/itthon/20200603_munkaado_munkavallalo_koronavirus_varandos_nok_amnesty_international_hatranyos_megkulonboztetes","timestamp":"2020. június. 03. 10:10","title":"Időzített bombaként tekintenek a várandós nőkre a munkaadók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29606cbb-1b4c-45d2-a143-bc741e5d5ce7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Miután mindenkinek átadták, ott maradt egy pluszban, ami ezután a külügyminiszter nyakába került.","shortLead":"Miután mindenkinek átadták, ott maradt egy pluszban, ami ezután a külügyminiszter nyakába került.","id":"20200604_szijjarto_peter_aranyerem_magyar_kupa_donto_budapest_honved","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=29606cbb-1b4c-45d2-a143-bc741e5d5ce7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46583f75-f7b5-430a-a51d-a2e525afb6e7","keywords":null,"link":"/itthon/20200604_szijjarto_peter_aranyerem_magyar_kupa_donto_budapest_honved","timestamp":"2020. június. 04. 11:31","title":"Szijjártó is kapott érmet a kupadöntő után Csányitól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"451942b4-6291-4f9f-b787-b70e64f50a4c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Bűnnek nevezte a rasszizmust és a kirekesztést a vallási vezető, ami felett nem lehet szemet hunyni.","shortLead":"Bűnnek nevezte a rasszizmust és a kirekesztést a vallási vezető, ami felett nem lehet szemet hunyni.","id":"20200603_ferenc_papa_george_floyd","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=451942b4-6291-4f9f-b787-b70e64f50a4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccc9644f-2864-4acd-8249-cced002de9aa","keywords":null,"link":"/vilag/20200603_ferenc_papa_george_floyd","timestamp":"2020. június. 03. 16:19","title":"Ferenc pápa imádkozik George Floydért és a rasszizmus áldozataiért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0cdc7967-7c0a-4627-b9bd-d171ebb9d36d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Péntek reggeltől szabad az átjárás, korlátozások nélkül léphetnek át egymás országainak területére a magyar, a cseh, az osztrák és a szlovák állampolgárok.","shortLead":"Péntek reggeltől szabad az átjárás, korlátozások nélkül léphetnek át egymás országainak területére a magyar, a cseh...","id":"20200604_koronavirus_jarvany_hatarnyitas_ausztria_csehorszag_szlovakia_szijjarto_peter","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0cdc7967-7c0a-4627-b9bd-d171ebb9d36d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33bc3d4c-8f0a-4818-bb4d-e7ca88306296","keywords":null,"link":"/itthon/20200604_koronavirus_jarvany_hatarnyitas_ausztria_csehorszag_szlovakia_szijjarto_peter","timestamp":"2020. június. 04. 21:45","title":"Szijjártó bejelentette: nyílik az osztrák határ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"346bcfbe-1857-4321-a2db-d28dfb470b11","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Terézváros és Pestszentlőrinc-Pestszentimre polgármestere is felhívást intézett a lakossághoz.","shortLead":"Terézváros és Pestszentlőrinc-Pestszentimre polgármestere is felhívást intézett a lakossághoz.","id":"20200603_Ismet_patkanyveszely_tobb_budapesti_keruletben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=346bcfbe-1857-4321-a2db-d28dfb470b11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c962b2c-2f30-449b-ad14-2287bdccd91f","keywords":null,"link":"/itthon/20200603_Ismet_patkanyveszely_tobb_budapesti_keruletben","timestamp":"2020. június. 03. 14:45","title":"Újra patkányveszély van Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f30e0b2e-5402-4691-870b-5a976553f7a8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Volkswagen Arteon a német márka talán leglátványosabb modellje jelenleg.","shortLead":"A Volkswagen Arteon a német márka talán leglátványosabb modellje jelenleg.","id":"20200603_Megujul_a_Volkswagen_kirakatautoja_es_jon_belole_a_kombi_is","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f30e0b2e-5402-4691-870b-5a976553f7a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2ce3671-383c-42a1-bdc0-f6e99a562c1f","keywords":null,"link":"/cegauto/20200603_Megujul_a_Volkswagen_kirakatautoja_es_jon_belole_a_kombi_is","timestamp":"2020. június. 03. 14:55","title":"Megújul a Volkswagen kirakatautója, és jön belőle a kombi is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]