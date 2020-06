Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6fecc2db-7ff7-4c24-8de8-4619691b4c93","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Többször is elmondta már a történetét az MSZP videójában feltűnő nő, de mentőápolóként még nem mutatkozott be. ","shortLead":"Többször is elmondta már a történetét az MSZP videójában feltűnő nő, de mentőápolóként még nem mutatkozott be. ","id":"20200608_nemeth_athina_mentoapolo_vagy_nem","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6fecc2db-7ff7-4c24-8de8-4619691b4c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73aad7e6-b27e-4755-8695-13083d7e87f6","keywords":null,"link":"/itthon/20200608_nemeth_athina_mentoapolo_vagy_nem","timestamp":"2020. június. 08. 14:00","title":"OMSZ: Nem igazi mentős, aki elhunyt betegekről beszélt az MSZP videójában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fd257bd-fd23-477b-bb0b-d7893f50f4a2","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A járvány miatti gazdasági intézkedések kommunikációjával indokolták, hogy másfélszeresére nőtt a jegybank kommunikációs feladatainak értéke.","shortLead":"A járvány miatti gazdasági intézkedések kommunikációjával indokolták, hogy másfélszeresére nőtt a jegybank...","id":"20200608_szaraz_istvan_mnb_nhp_kommunikacio_kozbeszerzes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fd257bd-fd23-477b-bb0b-d7893f50f4a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa87abde-97a9-45ad-8ad4-e062b3878b2d","keywords":null,"link":"/kkv/20200608_szaraz_istvan_mnb_nhp_kommunikacio_kozbeszerzes","timestamp":"2020. június. 08. 13:54","title":"2,9 milliárd forintért irányítja a volt Origo-tulajdonos cége az MNB kommunikációját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86a5d967-bc69-4148-8d47-36795926dd0c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az egész EU-ban a magyarok munkában töltött ideje nőtt a második legtöbbet.","shortLead":"Az egész EU-ban a magyarok munkában töltött ideje nőtt a második legtöbbet.","id":"20200608_munka_magyarok_eu_munkaido","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=86a5d967-bc69-4148-8d47-36795926dd0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c955e233-69e5-4f3e-b9ac-602bd6d12ae7","keywords":null,"link":"/kkv/20200608_munka_magyarok_eu_munkaido","timestamp":"2020. június. 08. 11:50","title":"Öt évvel tovább dolgozik egy átlagos magyar most, mint 2010-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3249001f-6a4b-49d1-b240-1c2231af985e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Elon Musk máris átcsoportosította az erőforrásokat arra a projektre, ami szerinte a legfontosabb lesz a SpaceX számára a következő években. Felpöröghet a Starship fejlesztése, amivel a világűrt is meghódíthatjuk.","shortLead":"Elon Musk máris átcsoportosította az erőforrásokat arra a projektre, ami szerinte a legfontosabb lesz a SpaceX számára...","id":"20200608_elon_musk_spacex_starship_csillaghajo_urhajo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3249001f-6a4b-49d1-b240-1c2231af985e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4580e0a5-8edc-4c90-80da-55377ffa9df1","keywords":null,"link":"/tudomany/20200608_elon_musk_spacex_starship_csillaghajo_urhajo","timestamp":"2020. június. 08. 13:33","title":"Kiadta a parancsot Elon Musk: erre kell most a legjobban figyelni a SpaceX-nél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4298a2aa-aeb8-4baf-a3e8-a9a7d3f51de4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lázár János neve is felvetődött új szövetségi elnökként a teniszezőknél, de egyelőre a járványhelyzetre hivatkozva halasztják a tisztújítást.","shortLead":"Lázár János neve is felvetődött új szövetségi elnökként a teniszezőknél, de egyelőre a járványhelyzetre hivatkozva...","id":"20200608_tenisz_mtsz_kozgyules_lazar_jarvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4298a2aa-aeb8-4baf-a3e8-a9a7d3f51de4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7856368-b335-4978-9a37-c55edcf3b824","keywords":null,"link":"/itthon/20200608_tenisz_mtsz_kozgyules_lazar_jarvany","timestamp":"2020. június. 08. 09:04","title":"Egy ideig nem lesz új elnöke a nagy bajban lévő teniszszövetségnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b47e94c3-7ccf-4542-813b-b87a40020622","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Az idei év végére a tavalyi utasforgalom felével, 8-9 millió utassal számol a Budapest Airport. ","shortLead":"Az idei év végére a tavalyi utasforgalom felével, 8-9 millió utassal számol a Budapest Airport. ","id":"20200605_Ferihegy_utasforgalma_csak_3_ev_mulva_erheti_el_a_jarvany_elotti_volument","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b47e94c3-7ccf-4542-813b-b87a40020622&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb2fab39-e6b6-4d30-be05-2bb37dc4454f","keywords":null,"link":"/kkv/20200605_Ferihegy_utasforgalma_csak_3_ev_mulva_erheti_el_a_jarvany_elotti_volument","timestamp":"2020. június. 08. 09:43","title":"Ferihegy 3 év múlva térhet teljesen magához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c73eb38-fd83-452c-afc6-93c55be2256e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új weboldal indult az 5G-ről és a technológiához köthető előnyökről az 5G Koalíció közreműködésével a Digitális Jólét Program keretében. Az 5G.hu célja a hiteles és pontos tájékoztatás.","shortLead":"Új weboldal indult az 5G-ről és a technológiához köthető előnyökről az 5G Koalíció közreműködésével a Digitális Jólét...","id":"20200609_5g_halozat_elonyei_5g_koalicio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8c73eb38-fd83-452c-afc6-93c55be2256e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6161191-cd53-40d2-a694-c1f104441a9b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200609_5g_halozat_elonyei_5g_koalicio","timestamp":"2020. június. 09. 16:03","title":"Állami tájékoztató oldal indult az 5G-ről és az igazi hatásairól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21b14624-b431-4436-adeb-97b5298fcbb7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Havi részletfizetéses konstrukciókat vezet be termékeinél az Apple. A könnyítést csak azok vehetik majd igénybe, akik rendelkeznek a cég hitelkártyájával.","shortLead":"Havi részletfizetéses konstrukciókat vezet be termékeinél az Apple. A könnyítést csak azok vehetik majd igénybe, akik...","id":"20200608_iphone_macbook_reszletfizetes_apple_card_hitelkartya","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=21b14624-b431-4436-adeb-97b5298fcbb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed36f58f-9646-40f4-8793-75eeaf122b65","keywords":null,"link":"/tudomany/20200608_iphone_macbook_reszletfizetes_apple_card_hitelkartya","timestamp":"2020. június. 08. 15:03","title":"Részletre is elad majd iPhone-okat és MacBookokat az Apple, de nem mindenkinek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]