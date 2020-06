Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"09418b9c-b257-4bcd-b3a5-1b2f47a2c2b2","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Csak el kell forgatni 90 fokkal – indokolta a Duma Aktuál a címben tett állítást. Litkai Gergelynek sikerült megszereznie egy titkos kormányzati prezentációt, amiből kiderül, hogyan készül a kormány magyart küldeni a versenypályára és az űrbe. ","shortLead":"Csak el kell forgatni 90 fokkal – indokolta a Duma Aktuál a címben tett állítást. Litkai Gergelynek sikerült...","id":"20200608_Duma_Aktual_magyar_urhajos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=09418b9c-b257-4bcd-b3a5-1b2f47a2c2b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94e9ef34-041d-4e17-b548-0a8482f31a62","keywords":null,"link":"/360/20200608_Duma_Aktual_magyar_urhajos","timestamp":"2020. június. 09. 19:00","title":"Duma Aktuál: Az új magyar Forma–1-es pilóta legyen űrhajós is! ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01b3bd3b-16d8-480f-9c8d-0ed40bc8f522","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Csak úgy léphetnek be a külföldről érkezők az Egyesült Királyságba, ha két hétre karanténba vonulnak – írja elő egy friss brit kormányrendelet. Ez viszont kétségbe ejti a légitársaságokat, hiszen a hétfőtől hatályos rendelet miatt sokan meggondolják majd, hogy nekivágjanak egy utazásnak – akár Nagy-Britanniába vagy onnan el. ","shortLead":"Csak úgy léphetnek be a külföldről érkezők az Egyesült Királyságba, ha két hétre karanténba vonulnak – írja elő...","id":"20200609_Beperelhetik_a_brit_kormanyt_a_karanten_miatt_a_legitarsasagok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=01b3bd3b-16d8-480f-9c8d-0ed40bc8f522&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fe9698f-aee4-4846-ad7d-2773241acfb6","keywords":null,"link":"/kkv/20200609_Beperelhetik_a_brit_kormanyt_a_karanten_miatt_a_legitarsasagok","timestamp":"2020. június. 09. 11:52","title":"Beperelhetik a brit kormányt a karantén miatt a légitársaságok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"972a4032-fc05-4248-a67c-480aa2ae0e06","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Fontos, vitatott kérdést tisztázott egy jogvédelmi iroda. ","shortLead":"Fontos, vitatott kérdést tisztázott egy jogvédelmi iroda. ","id":"20200608_Hol_merhet_szabalyosan_sebesseget_a_rendorseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=972a4032-fc05-4248-a67c-480aa2ae0e06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be926907-c4ac-447e-b25a-fea8529630e6","keywords":null,"link":"/cegauto/20200608_Hol_merhet_szabalyosan_sebesseget_a_rendorseg","timestamp":"2020. június. 08. 17:10","title":"Hol és hogyan mérhet szabályosan sebességet a rendőrség?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dadeac2b-9902-4200-a483-21b4b4532b87","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A bíróság még nem jegyezte be a posztra.","shortLead":"A bíróság még nem jegyezte be a posztra.","id":"20200609_jakab_peter_sneider_tamas_jobbik_elnok_birosag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dadeac2b-9902-4200-a483-21b4b4532b87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7dfc84cb-3908-4332-a351-fdb203e404c1","keywords":null,"link":"/itthon/20200609_jakab_peter_sneider_tamas_jobbik_elnok_birosag","timestamp":"2020. június. 09. 07:05","title":"Papíron még nem Jakab Péter a Jobbik elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ec98e14-9810-4eb4-8857-fe988e7d011d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormánnyal való egyeztetésen négy javaslatot képvisel majd a főpolgármester, amiket az önkormányzatokkal egyeztetve fogalmaztak meg. A taxisok tarifájához nem nyúlna a főváros.\r

","shortLead":"A kormánnyal való egyeztetésen négy javaslatot képvisel majd a főpolgármester, amiket az önkormányzatokkal egyeztetve...","id":"20200609_karacsony_javaslatok_kormany_targyalas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9ec98e14-9810-4eb4-8857-fe988e7d011d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"733e91cc-ea5c-44e0-9624-5aaad9409dab","keywords":null,"link":"/itthon/20200609_karacsony_javaslatok_kormany_targyalas","timestamp":"2020. június. 09. 16:17","title":"Karácsony az önkormányzatok sarcolásának kompenzálását várja a kormánytól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"818d6a30-4410-4bfc-ab1d-cb6a8cc29767","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Energiaklub elemzése szerint a Nemzeti Energia- és Klímaterv pont környezeti szempontból nem fenntartható, és teljesen hiányoznak belőle a környezeti és a társadalmi szempontok. A mostani klímatervvel valószínűleg meg se fogjuk közelíteni a 2050-re kitűzött zéró kibocsátást. ","shortLead":"Az Energiaklub elemzése szerint a Nemzeti Energia- és Klímaterv pont környezeti szempontból nem fenntartható, és...","id":"20200609_Mult_szazadi_ertekeket_vesne_kobe_a_klimaterv","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=818d6a30-4410-4bfc-ab1d-cb6a8cc29767&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f21d76c-2448-4eb9-aa91-325c99cf64f9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200609_Mult_szazadi_ertekeket_vesne_kobe_a_klimaterv","timestamp":"2020. június. 09. 11:26","title":"Az Energiaklub megvizsgálta a kormány klímatervét, és nagyon nem tetszik neki, amit látott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a0739b4-a677-4492-9d3b-04c06dc2c4ce","c_author":"Hamvay Péter","category":"kultura","description":"A Magyar Nemzeti Múzeum őszre hatalmas nemzetközi kiállítást tervez, az első római ezüst tárgyak már el is indultak Olaszországból, de a Louvre és a British Museum is ad kölcsön a 400 millió forintba kerülő tárlathoz.","shortLead":"A Magyar Nemzeti Múzeum őszre hatalmas nemzetközi kiállítást tervez, az első római ezüst tárgyak már el is indultak...","id":"20200609_Kiderul_mennyit_er_a_Seusokincs","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0a0739b4-a677-4492-9d3b-04c06dc2c4ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17eb47e3-1fcc-41f1-b65c-27dddc204b01","keywords":null,"link":"/kultura/20200609_Kiderul_mennyit_er_a_Seusokincs","timestamp":"2020. június. 09. 20:00","title":"400 milliós budapesti kiállításon derül ki, hogy mennyit ér a Seuso-kincs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e02d4856-0b78-4251-b153-210a5f7970cf","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A közösségi oldalt 1,2 milliárd forintra büntette a versenyhivatal, a GVH-elnök szerint Zuckerbergék „határidőben és önként” fizettek. A hivatal döntését ugyanakkor vitatják.","shortLead":"A közösségi oldalt 1,2 milliárd forintra büntette a versenyhivatal, a GVH-elnök szerint Zuckerbergék „határidőben és...","id":"20200610_gvh_buntetes_birsag_facebook","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e02d4856-0b78-4251-b153-210a5f7970cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a4d1b3f-0fc1-4ec6-8acb-341b8cc90a33","keywords":null,"link":"/kkv/20200610_gvh_buntetes_birsag_facebook","timestamp":"2020. június. 10. 12:00","title":"Milliárdos büntetést fizetett a GVH-nak a Facebook","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]