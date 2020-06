Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"60c3f87f-481f-435a-a9f6-29d4477fcf91","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Akár a kínai maszkgyártók 95 százaléka is csődbe mehet még idén, hiszen a hazai kereslet radikálisan csökken és bár külföldön továbbra is óriási a kereslet, de nehéz megkapni a szükséges export- és importengedélyeket.","shortLead":"Akár a kínai maszkgyártók 95 százaléka is csődbe mehet még idén, hiszen a hazai kereslet radikálisan csökken és bár...","id":"20200609_Amilyen_gyors_volt_a_kinai_maszkgyartas_tundoklese_oly_gyors_a_bukasa_is","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=60c3f87f-481f-435a-a9f6-29d4477fcf91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c27da079-cb42-40c4-8e9c-41797bb45836","keywords":null,"link":"/kkv/20200609_Amilyen_gyors_volt_a_kinai_maszkgyartas_tundoklese_oly_gyors_a_bukasa_is","timestamp":"2020. június. 09. 14:29","title":"Amilyen gyors volt a kínai maszkgyártás tündöklése, oly gyors a bukása is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0d8e251-9c39-4396-8501-cd6ede44383e","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Botrányos üzengetéssé fajult a magyar kormánypárt néppárti felfüggesztésének ügyét vizsgáló testület két tagjának vitája. Wolfgang Schüssel és Herman von Rompuy eredetileg azon vesztek össze, ki miatt oszlottak fel és hagyták abba a munkát, de a szóváltásból az is kiderült, esélytelen, hogy a Fidesz kizárásáról a közeljövőben bármilyen döntés szülessen. ","shortLead":"Botrányos üzengetéssé fajult a magyar kormánypárt néppárti felfüggesztésének ügyét vizsgáló testület két tagjának...","id":"20200610_Fidesz_nepparti_bolcsek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d0d8e251-9c39-4396-8501-cd6ede44383e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"041efac7-7ef7-4c03-a07e-b7d510304fa0","keywords":null,"link":"/itthon/20200610_Fidesz_nepparti_bolcsek","timestamp":"2020. június. 10. 17:00","title":"Orbán miatt teregették ki a szennyest a Néppártban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"330fb081-e2b3-4b8d-b776-475befe503a9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A TASZ másodfokon is megnyerte a pert a portállal szemben, amelynek még sérelemdíjat is fizetnie kell.\r

","shortLead":"A TASZ másodfokon is megnyerte a pert a portállal szemben, amelynek még sérelemdíjat is fizetnie kell.\r

","id":"20200610_Origo_TASZ_civil_tunteto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=330fb081-e2b3-4b8d-b776-475befe503a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca773000-edc5-4c10-9da9-1221570d73e7","keywords":null,"link":"/itthon/20200610_Origo_TASZ_civil_tunteto","timestamp":"2020. június. 10. 15:38","title":"Az Origónak bocsánatot kell kérnie a civil tüntetőktől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d061087-6ebb-40e8-902c-492bb1c156e7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mostantól nincsenek új autók a márka magyar honlapján. ","shortLead":"Mostantól nincsenek új autók a márka magyar honlapján. ","id":"20200609_Hivatalos_Kivonul_a_Lada_Magyarorszagrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7d061087-6ebb-40e8-902c-492bb1c156e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42e7f323-8099-4aec-8ee9-51a5e93a8c7c","keywords":null,"link":"/cegauto/20200609_Hivatalos_Kivonul_a_Lada_Magyarorszagrol","timestamp":"2020. június. 09. 10:19","title":"Hivatalos: Kivonul a Lada Magyarországról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fe2a859-c74c-4cae-ba36-53e35e8fdfed","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Az eddigi szigor azt eredményezte, hogy feleannyi mezőgazdasági idénymunkás érkezett Németországba, mint amennyire szükség lett volna, most lazítanak.","shortLead":"Az eddigi szigor azt eredményezte, hogy feleannyi mezőgazdasági idénymunkás érkezett Németországba, mint amennyire...","id":"20200610_nemet_mezogazdasag_kelet_europaiak_jarvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3fe2a859-c74c-4cae-ba36-53e35e8fdfed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"feedd545-466d-4d7e-b0e4-e4e543ef0fea","keywords":null,"link":"/kkv/20200610_nemet_mezogazdasag_kelet_europaiak_jarvany","timestamp":"2020. június. 10. 19:01","title":"Annyira kellenek a német mezőgazdaságnak a kelet-európaiak, hogy lazítanak a járványügyi szabályokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ef2e5ff-b727-40f6-918b-8b2ad48b9016","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Felhőszakadás és zivatar miatt egyes szintű figyelmeztetés van érvényben sok helyen.","shortLead":"Felhőszakadás és zivatar miatt egyes szintű figyelmeztetés van érvényben sok helyen.","id":"20200610_idojaras_felhoszakadas_zivatar_napsutes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7ef2e5ff-b727-40f6-918b-8b2ad48b9016&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3409e889-2043-4e91-900b-aa922f5900ae","keywords":null,"link":"/itthon/20200610_idojaras_felhoszakadas_zivatar_napsutes","timestamp":"2020. június. 10. 06:00","title":"Szinte bárhol jöhet egy zivatar szerdán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"beccccc0-e4b0-49ab-ac61-fde36e83a726","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egy hosszú hétvégés eseményt szerveznek. ","shortLead":"Egy hosszú hétvégés eseményt szerveznek. ","id":"20200609_Fesztival_helyett_Ordogkatlan_Napok_lesznek_oktoberben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=beccccc0-e4b0-49ab-ac61-fde36e83a726&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cacffc53-d3b2-4ed2-9180-1c6918797248","keywords":null,"link":"/kultura/20200609_Fesztival_helyett_Ordogkatlan_Napok_lesznek_oktoberben","timestamp":"2020. június. 09. 11:04","title":"Fesztivál helyett Ördögkatlan Napok lesznek októberben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48920a30-ad7b-4e8e-afbd-6faa57a4fdec","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Operettszínház közös megegyezéssel távozott ügyvezető igazgatójáról több volt dolgozó is azt állította, hogy arrogáns volt és szexista megjegyzéseket tett.","shortLead":"Az Operettszínház közös megegyezéssel távozott ügyvezető igazgatójáról több volt dolgozó is azt állította...","id":"20200610_operettszinhaz_kiss_b_atilla_kriza_zsigmond_zaklatas_megalazas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=48920a30-ad7b-4e8e-afbd-6faa57a4fdec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38fb2a7f-77f9-4c32-8fe3-5327a7384832","keywords":null,"link":"/itthon/20200610_operettszinhaz_kiss_b_atilla_kriza_zsigmond_zaklatas_megalazas","timestamp":"2020. június. 10. 16:33","title":"Az Operettszínház igazgatója szerint „rávetült a gyanú árnyéka” a szexizmussal vádolt ügyvezetőre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]