[{"available":true,"c_guid":"cf1f5725-e000-464b-b2c0-9bf08c81560e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egészségügy újranyitása helyett a nyaralók helyes újranyitásáról beszélt az országos tiszti főorvos az operatív törzs szerdai tájékoztatóján. Arról is beszélt, hogyan kell helyesen port törölgetni. \r

","shortLead":"Az egészségügy újranyitása helyett a nyaralók helyes újranyitásáról beszélt az országos tiszti főorvos az operatív...","id":"20200610_muller_cecilia_koronavirus_egeszsegugy_atalakitas_nyaralo_portorles","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cf1f5725-e000-464b-b2c0-9bf08c81560e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abc6aa30-54ac-4a6c-9746-5eee812a0cd0","keywords":null,"link":"/itthon/20200610_muller_cecilia_koronavirus_egeszsegugy_atalakitas_nyaralo_portorles","timestamp":"2020. június. 10. 12:44","title":"Az utóbbi idők 5 legjobb perce Müller Cecíliától – videó ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"681b793f-aa79-4e0a-962e-83f22f7ec116","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az Európai Bizottság jelentése szerint a magyarországi fürdővizek több mint kétharmada kiváló minőségű","shortLead":"Az Európai Bizottság jelentése szerint a magyarországi fürdővizek több mint kétharmada kiváló minőségű","id":"20200608_Magyarorszag_furdoviz_minoseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=681b793f-aa79-4e0a-962e-83f22f7ec116&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa4bc8bb-e03b-4f48-aec8-c0f49d3a1ab7","keywords":null,"link":"/elet/20200608_Magyarorszag_furdoviz_minoseg","timestamp":"2020. június. 08. 18:31","title":"Elkészült az európai fürdővizek rangsora, tíz magyar helyen rossz a minőség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59cadedc-ddbf-4719-be5a-ec2587da5076","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tette mindezt kihangosított mikrofonba, a Groupama Arénában rendezett összbírói értekezleten. ","shortLead":"Tette mindezt kihangosított mikrofonba, a Groupama Arénában rendezett összbírói értekezleten. ","id":"20200609_Fovarosi_Torvenyszek_elnok_level_Hando_Tunde","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=59cadedc-ddbf-4719-be5a-ec2587da5076&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"779a5e70-074c-4b45-b712-b4a1be6a117e","keywords":null,"link":"/itthon/20200609_Fovarosi_Torvenyszek_elnok_level_Hando_Tunde","timestamp":"2020. június. 09. 09:32","title":"A Fővárosi Törvényszék elnöke letagadta, hogy levélben hálálkodott volna Handó Tündének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6b5774c-bc54-4e66-8adc-1593a6543800","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Tizenhárom ország állampolgárai előtt nyitotta meg repülőtereit a sziget.","shortLead":"Tizenhárom ország állampolgárai előtt nyitotta meg repülőtereit a sziget.","id":"20200609_koronavirus_jarvany_ciprus_utazas_hatarnyitas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e6b5774c-bc54-4e66-8adc-1593a6543800&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acf1f01a-236c-4de3-aec0-51cb72ae7f6d","keywords":null,"link":"/itthon/20200609_koronavirus_jarvany_ciprus_utazas_hatarnyitas","timestamp":"2020. június. 09. 12:31","title":"Már a magyarok is utazhatnak Ciprusra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbe63c9d-094f-4cd0-93da-4d3d712a6a58","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az IBM vezetője, Arvind Krishna az amerikai Kongresszusnak küldött levelet arról, miért állnak le az arcfelismerő technológia fejlesztésével, és miért kellene ezt más cégeknek is megtenniük.","shortLead":"Az IBM vezetője, Arvind Krishna az amerikai Kongresszusnak küldött levelet arról, miért állnak le az arcfelismerő...","id":"20200609_ibm_arcfelismero_szoftver_arcfelismeres_emberi_jogok_megfigyeles","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cbe63c9d-094f-4cd0-93da-4d3d712a6a58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec206c2d-0c01-4005-bcf0-bc87cc42eca3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200609_ibm_arcfelismero_szoftver_arcfelismeres_emberi_jogok_megfigyeles","timestamp":"2020. június. 09. 08:33","title":"Leáll az arcfelismerő szoftver fejlesztésével az IBM, mert az sértheti az emberi jogokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca83cad9-9d6e-4fba-854e-d3dd672e80c2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A vadászok felháborodtak, a szolgáltatást hirdető szerint csak azért támadják őket, mert sok lett egyesek szabadideje.\r

\r

","shortLead":"A vadászok felháborodtak, a szolgáltatást hirdető szerint csak azért támadják őket, mert sok lett egyesek...","id":"20200610_Muvadaszattal_nyujt_alibit_a_felrelepesekhez_egy_vadasztarsasag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ca83cad9-9d6e-4fba-854e-d3dd672e80c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe18eb3b-d873-4ed1-8eb5-760709e063db","keywords":null,"link":"/elet/20200610_Muvadaszattal_nyujt_alibit_a_felrelepesekhez_egy_vadasztarsasag","timestamp":"2020. június. 10. 09:10","title":"Félrelépésekhez nyújt alibit egy vadásztársaság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"beccccc0-e4b0-49ab-ac61-fde36e83a726","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egy hosszú hétvégés eseményt szerveznek. ","shortLead":"Egy hosszú hétvégés eseményt szerveznek. ","id":"20200609_Fesztival_helyett_Ordogkatlan_Napok_lesznek_oktoberben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=beccccc0-e4b0-49ab-ac61-fde36e83a726&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cacffc53-d3b2-4ed2-9180-1c6918797248","keywords":null,"link":"/kultura/20200609_Fesztival_helyett_Ordogkatlan_Napok_lesznek_oktoberben","timestamp":"2020. június. 09. 11:04","title":"Fesztivál helyett Ördögkatlan Napok lesznek októberben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46fbaff2-8012-4b6c-8fce-a17510962945","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hiba lenne abban bízni, hogy az önvezető autók megjelenésével teljesen megszűnhetnek a közlekedési balesetek.","shortLead":"Hiba lenne abban bízni, hogy az önvezető autók megjelenésével teljesen megszűnhetnek a közlekedési balesetek.","id":"20200609_a_remeltnel_kevesebb_balesetet_elozhetnek_meg_az_onvezeto_autok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=46fbaff2-8012-4b6c-8fce-a17510962945&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ab826b6-9ad6-4bdf-8270-9fec6cd8a8b1","keywords":null,"link":"/cegauto/20200609_a_remeltnel_kevesebb_balesetet_elozhetnek_meg_az_onvezeto_autok","timestamp":"2020. június. 09. 06:41","title":"A reméltnél kevesebb balesetet előzhetnek meg az önvezető autók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]