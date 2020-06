Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1c744739-9109-4a7c-ab7c-d613337702e6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A katolikus egyház extra cafeteriát vagy jutalmat ad a szociális területen dolgozóknak, a reformátusok még nem döntöttek a konkrét összegről, a főváros egyszeri 100 ezer forintos juttatásra adott forrást az intézményvezetőknek.","shortLead":"A katolikus egyház extra cafeteriát vagy jutalmat ad a szociális területen dolgozóknak, a reformátusok még nem...","id":"20200610_felmillio_jutalom_egyhazak_kasler_miklos_fovaros","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1c744739-9109-4a7c-ab7c-d613337702e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b1299a0-dca7-4667-ad0c-29c1bd329a0d","keywords":null,"link":"/itthon/20200610_felmillio_jutalom_egyhazak_kasler_miklos_fovaros","timestamp":"2020. június. 10. 11:48","title":"Az egyházak és a főváros saját forrásból ad jutalmat az idősotthonok dolgozóinak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d64186e1-e04a-4db6-b43c-7a1081dbc612","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"Több mint négy évtizeden át dolgozott a 2018-ban elhunyt Demján Sándor állandó üzlettársaként, és közben ő is bekerült a leggazdagabb magyarok közé. A Gránit Pólus elnöke a HVG-nek elmondta véleményét a mostani kormányközeli vállalkozókról és arról is, hogy szerinte mikor lesz esélye az ellenzéknek Orbán Viktorral szemben. Portréinterjú Nyúl Sándorral.","shortLead":"Több mint négy évtizeden át dolgozott a 2018-ban elhunyt Demján Sándor állandó üzlettársaként, és közben ő is bekerült...","id":"202023_nyul_sandor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d64186e1-e04a-4db6-b43c-7a1081dbc612&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"207f5c2f-f2b2-44c6-91a7-9137cd293ca2","keywords":null,"link":"/360/202023_nyul_sandor","timestamp":"2020. június. 09. 13:00","title":"Nyúl Sándor: \"Demján bizalmas barátom volt, ismertem mindkét arcát\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce66c8a4-9788-4901-8665-991bcf59e3e2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Xiaomi CAS néven bukkant fel egy orosz oldalon az a mobil, ami állítólag a júliusban érkező Xiaomi Mi CC10 egyik változata lesz. Ha hihetünk a pletykáknak, 108 megapixeles kamerával és 120x-os digitális zoommal érkezik a telefon.","shortLead":"Xiaomi CAS néven bukkant fel egy orosz oldalon az a mobil, ami állítólag a júliusban érkező Xiaomi Mi CC10 egyik...","id":"20200609_xiaomi_cas_okostelefon_108_megapixeles_kamera_120x_digitalis_zoom","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ce66c8a4-9788-4901-8665-991bcf59e3e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"901fd774-911c-489c-910c-74ea314dfe2a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200609_xiaomi_cas_okostelefon_108_megapixeles_kamera_120x_digitalis_zoom","timestamp":"2020. június. 09. 11:03","title":"120x-os digitális zoom kerülhet a Xiaomi új telefonjába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8e8e98e-c83f-491e-a86b-c721b98e1df6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Korózs Lajos továbbra is csak az illusztrációként felhasznált képek miatt kér elnézést, a felelősséget a nőre hárítja, akinek saját elmondása szerint nem ellenőrizte a hátterét. A nőről a héten kiderült, állításával ellentétben nem dolgozott mentőként, annál a cégnél sem, amit a 24.hu-nak megnevezett. ","shortLead":"Korózs Lajos továbbra is csak az illusztrációként felhasznált képek miatt kér elnézést, a felelősséget a nőre hárítja...","id":"20200610_Korozs_Lajos_nem_ker_bocsanatot_a_videoban_nyilatkozo_magat_apolonak_kiado_not_hibaztatja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c8e8e98e-c83f-491e-a86b-c721b98e1df6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10fe4917-8bf9-4e4b-9289-149687e21e17","keywords":null,"link":"/itthon/20200610_Korozs_Lajos_nem_ker_bocsanatot_a_videoban_nyilatkozo_magat_apolonak_kiado_not_hibaztatja","timestamp":"2020. június. 10. 18:06","title":"Korózs a magát mentőnek kiadó nőt hibáztatja a botrányos videó miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4179fda3-1041-4a46-9b0d-458d5a18e03e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Facebookon keresztül keresett autó híre úgy tűnik eljutott az illetékesekhez is. ","shortLead":"A Facebookon keresztül keresett autó híre úgy tűnik eljutott az illetékesekhez is. ","id":"20200609_Meglett_a_pilisszentlaszloi_orvos_autoja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4179fda3-1041-4a46-9b0d-458d5a18e03e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a97d274b-1721-4b87-9d02-0b9387aee890","keywords":null,"link":"/cegauto/20200609_Meglett_a_pilisszentlaszloi_orvos_autoja","timestamp":"2020. június. 09. 10:48","title":"Megtalálták a pilisszentlászlói orvos autóját, amit eszközeivel együtt loptak el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76fb4e71-72f6-49fc-b005-c5ce38cf77b4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kommentárt készítenek hozzá, hogy ellensúlyozzák a filmben láthatóakat. A BBC is ugyanezért törölte a Little Britain-t.","shortLead":"Kommentárt készítenek hozzá, hogy ellensúlyozzák a filmben láthatóakat. A BBC is ugyanezért törölte a Little Britain-t.","id":"20200610_elfujta_a_szel_hbo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=76fb4e71-72f6-49fc-b005-c5ce38cf77b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b1a9740-ba70-4179-80c6-d7b05e522ec4","keywords":null,"link":"/elet/20200610_elfujta_a_szel_hbo","timestamp":"2020. június. 10. 11:04","title":"A HBO Max levette az Elfújta a szélt, mert rasszistán ábrázol szereplőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6b5774c-bc54-4e66-8adc-1593a6543800","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Tizenhárom ország állampolgárai előtt nyitotta meg repülőtereit a sziget.","shortLead":"Tizenhárom ország állampolgárai előtt nyitotta meg repülőtereit a sziget.","id":"20200609_koronavirus_jarvany_ciprus_utazas_hatarnyitas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e6b5774c-bc54-4e66-8adc-1593a6543800&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acf1f01a-236c-4de3-aec0-51cb72ae7f6d","keywords":null,"link":"/itthon/20200609_koronavirus_jarvany_ciprus_utazas_hatarnyitas","timestamp":"2020. június. 09. 12:31","title":"Már a magyarok is utazhatnak Ciprusra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cf1d6c8-5245-4ae6-88c3-3ba0183e622a","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"Miközben a kormány büszke a sikeres járványkezelésre, a külföldi befektetőkkel szemben olyan vehemenciával védekezik, mint a legnagyobb krízissel küzdő uniós tagállam.","shortLead":"Miközben a kormány büszke a sikeres járványkezelésre, a külföldi befektetőkkel szemben olyan vehemenciával védekezik...","id":"202023__befektetokontroll__jarvanyurugy__jogi_aggaly__olasz_virtus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8cf1d6c8-5245-4ae6-88c3-3ba0183e622a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df9a7f31-d870-4baa-ba11-8345a1bb270f","keywords":null,"link":"/360/202023__befektetokontroll__jarvanyurugy__jogi_aggaly__olasz_virtus","timestamp":"2020. június. 09. 07:00","title":"Palkovics László mondhatja meg, ki vásárolhat céget Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]