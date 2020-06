Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b92edf53-2840-442f-a751-b3c0e14149fc","c_author":"Németh András","category":"gazdasag","description":"Európa legnagyobb gazdasága példát mutat a világnak: a kemény lobbiharc közepébe csöppent német kormány végül olyan gazdasági mentőtervet fogadott el, amely a „zöld újjáépítés” felé viszi az országot. Fejlesztik például a tömegközlekedést, és csak a hibrid és elektromos járművek vásárlói kapnak ártámogatást.","shortLead":"Európa legnagyobb gazdasága példát mutat a világnak: a kemény lobbiharc közepébe csöppent német kormány végül olyan...","id":"20200607_A_zold_jovo_fele_mutat_a_nemet_gazdasagmentesi_terv","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b92edf53-2840-442f-a751-b3c0e14149fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5dc5d026-5320-49a5-9aa5-5e0f9743ae2f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200607_A_zold_jovo_fele_mutat_a_nemet_gazdasagmentesi_terv","timestamp":"2020. június. 07. 17:00","title":"Nagyot koppant a német ipari lobbi: a berlini gazdaságmentő csomag zöld irányba megy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a04c4745-b64d-4ec5-ab98-6d9cec99d5f3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Öttel nőtt a gyógyultak száma, kettővel az áldozatoké, miközben hat embernél mutatták ki a fertőzést.","shortLead":"Öttel nőtt a gyógyultak száma, kettővel az áldozatoké, miközben hat embernél mutatták ki a fertőzést.","id":"20200608_koronavirus_fertozottek_szamok_covid_jarvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a04c4745-b64d-4ec5-ab98-6d9cec99d5f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"961ff507-6b93-4c3d-b720-6dddd6692ccc","keywords":null,"link":"/itthon/20200608_koronavirus_fertozottek_szamok_covid_jarvany","timestamp":"2020. június. 08. 08:41","title":"Eggyel csökkent az aktív koronavírus-fertőzöttek száma, ketten haltak meg tegnap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"366a3284-d643-4fc3-b379-9531ed58c9fb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A jármű Elon Musk tömegközlekedési projektjéhez kell, ami egy repülőteret szolgálna ki.","shortLead":"A jármű Elon Musk tömegközlekedési projektjéhez kell, ami egy repülőteret szolgálna ki.","id":"20200607_12_szemelyes_fold_alatt_suhano_kisbuszt_fejleszthet_a_Tesla","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=366a3284-d643-4fc3-b379-9531ed58c9fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af1f3e8c-9d9d-437d-a7e2-0c911afda353","keywords":null,"link":"/cegauto/20200607_12_szemelyes_fold_alatt_suhano_kisbuszt_fejleszthet_a_Tesla","timestamp":"2020. június. 07. 12:54","title":"12 személyes, föld alatt suhanó kisbuszt fejleszthet a Tesla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20144718-2c78-45b9-8469-9fbd8d98627b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Több hónapos bizonytalanság után döntöttek a svájciak, hogy szeptemberben nem tartják meg a világ egyik legfontosabb képzőművészeti vásárát.

","shortLead":"Több hónapos bizonytalanság után döntöttek a svájciak, hogy szeptemberben nem tartják meg a világ egyik legfontosabb...","id":"20200606_Elmarad_az_Art_Basel_","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=20144718-2c78-45b9-8469-9fbd8d98627b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a242f62-a55b-4a51-85a2-a0971d57fc0c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200606_Elmarad_az_Art_Basel_","timestamp":"2020. június. 06. 14:56","title":"Elmarad az Art Basel ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b00db5fd-d39c-4c12-9970-35d9b8d5eeff","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy újfajta antitest-terápiával gyógyítaná meg azokat a vírusfertőzötteket az AstraZeneca, akik a betegség korai szakaszában járnak.","shortLead":"Egy újfajta antitest-terápiával gyógyítaná meg azokat a vírusfertőzötteket az AstraZeneca, akik a betegség korai...","id":"20200608_antitest_terapia_koronavirus_beteg_kezeles_vakcina_astrazeneca","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b00db5fd-d39c-4c12-9970-35d9b8d5eeff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"840e6073-0bf7-409b-8e0d-46e2d31575c2","keywords":null,"link":"/tudomany/20200608_antitest_terapia_koronavirus_beteg_kezeles_vakcina_astrazeneca","timestamp":"2020. június. 08. 09:33","title":"Különleges új kezelésen dolgoznak, amely segíthet a koronavírus-betegeken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2180dc0d-2e25-4953-998d-96f0ecf5dc59","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A német kormányt nem vonták be Németországot érintő amerikai csapatkivonással összefüggő döntésekbe.\r

\r

","shortLead":"A német kormányt nem vonták be Németországot érintő amerikai csapatkivonással összefüggő döntésekbe.\r

\r

","id":"20200607_Neemet_illetekes_Nagyon_zavaro_hogy_az_USA_nem_nem_szolt_a_nemetorszagi_csapatkivonasrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2180dc0d-2e25-4953-998d-96f0ecf5dc59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"827f2e22-ba33-4e0a-8a8e-1d6eb4261615","keywords":null,"link":"/vilag/20200607_Neemet_illetekes_Nagyon_zavaro_hogy_az_USA_nem_nem_szolt_a_nemetorszagi_csapatkivonasrol","timestamp":"2020. június. 07. 22:36","title":"Német illetékes: Nagyon zavaró, hogy az USA nem nem szólt a németországi csapatkivonásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b27e683e-632c-49bd-a54d-567531f633d3","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A lakók is visszatérhettek otthonaikba. ","shortLead":"A lakók is visszatérhettek otthonaikba. ","id":"20200607_Mar_meg_is_semmisitettek_a_bajai_tarsashaz_udvaran_talalt_granatot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b27e683e-632c-49bd-a54d-567531f633d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64c38fee-3939-408f-bf92-ca04e22cd6eb","keywords":null,"link":"/itthon/20200607_Mar_meg_is_semmisitettek_a_bajai_tarsashaz_udvaran_talalt_granatot","timestamp":"2020. június. 07. 14:15","title":"Már meg is semmisítették a bajai társasház udvarán talált gránátot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49a7abc1-d9cf-47df-abea-e954e252326d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A brit kormány indoklása szerint az intézkedés célja annak megakadályozása, hogy az immár visszavonulóban lévő nagy-britanniai koronavírus-járvány a külföldről behurcolt fertőzések miatt ismét fellángoljon. ","shortLead":"A brit kormány indoklása szerint az intézkedés célja annak megakadályozása, hogy az immár visszavonulóban lévő...","id":"20200607_Hetfotol_kethetes_karantenba_kell_vonulniuk_a_kulfoldrol_NagyBritanniaba_erkezoknek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=49a7abc1-d9cf-47df-abea-e954e252326d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c71072f-2aa4-48a9-90cc-65b0437e18b0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200607_Hetfotol_kethetes_karantenba_kell_vonulniuk_a_kulfoldrol_NagyBritanniaba_erkezoknek","timestamp":"2020. június. 07. 12:02","title":"Hétfőtől kéthetes karanténba kell vonulniuk a külföldről Nagy-Britanniába érkezőknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]