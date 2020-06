Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1899b290-3358-4a16-b220-0e50ab83cc4c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Érdekes módszerrel igyekszik elejét venni a felhasználói túlkapásoknak egy amerikai netszolgáltató. Ha egyetlen ember is többet tölt le a kelleténél, egy egész közösség bűnhődik miatta.","shortLead":"Érdekes módszerrel igyekszik elejét venni a felhasználói túlkapásoknak egy amerikai netszolgáltató. Ha egyetlen ember...","id":"20200610_cox_communications_lassu_internet_letoltes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1899b290-3358-4a16-b220-0e50ab83cc4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f742299-74e8-493d-bb79-e238caeffcbb","keywords":null,"link":"/tudomany/20200610_cox_communications_lassu_internet_letoltes","timestamp":"2020. június. 10. 13:03","title":"Egy amerikai szolgáltató a környék összes internetezőjét lassítja, ha valaki nagyon sokat tölt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe83ac02-b458-4e60-9bb6-bd4956ed1915","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy kicsivel tovább nőtt a GKI fogyasztói bizalmi indexe, de még mindig nagyon rossznak látják az emberek a gazdaság jövőképét.","shortLead":"Egy kicsivel tovább nőtt a GKI fogyasztói bizalmi indexe, de még mindig nagyon rossznak látják az emberek a gazdaság...","id":"20200611_gki_bizalmi_index_inflacio_munka","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fe83ac02-b458-4e60-9bb6-bd4956ed1915&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cb81328-6a04-43d2-afbf-42fccb455242","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200611_gki_bizalmi_index_inflacio_munka","timestamp":"2020. június. 11. 05:15","title":"A munkanélküliségtől félnek a magyarok a leginkább, nagyon rossznak látják a gazdaság jövőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ace96b73-ab7a-4bb8-bc42-d795ecaeaf00","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A stockholmi ügyészség szerint a \"Skandia Man” néven ismertté vált, 2000-ben öngyilkosságot elkövetett Stig Engström lőtte agyon több mint három évtizeddel ezelőtt a népszerű szociáldemokrata kormányfőt, Olof Palmét. A merénylő azért vett pisztolyt a kezébe, mert nem értett egyet a miniszterelnök politikájával. A bizonyítékok közvetettek, a gyilkos fegyvert továbbra sem találják.","shortLead":"A stockholmi ügyészség szerint a \"Skandia Man” néven ismertté vált, 2000-ben öngyilkosságot elkövetett Stig Engström...","id":"20200610_olof_palme_gyilkossag_svedorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ace96b73-ab7a-4bb8-bc42-d795ecaeaf00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"361271bd-5ce8-4100-8727-400ef401c539","keywords":null,"link":"/vilag/20200610_olof_palme_gyilkossag_svedorszag","timestamp":"2020. június. 10. 14:30","title":"Egy nap alatt a rendőrség látókörébe került, mégis 34 év kellett, hogy kimondják: ő ölte meg Olof Palmét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0edcfcf-d741-404c-9ea6-80430816cff5","c_author":"HVG","category":"360","description":"A denevérekhez hasonlóan tájékozódhatnak a vakok és gyengénlátók egy amerikai sorstársuk, Fernando Albertorio találmánya révén. ","shortLead":"A denevérekhez hasonlóan tájékozódhatnak a vakok és gyengénlátók egy amerikai sorstársuk, Fernando Albertorio...","id":"202023_latas_visszhanggal_csuklobol_megoldhato","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f0edcfcf-d741-404c-9ea6-80430816cff5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95a52fd2-36e5-4452-bedf-14532dda3c4e","keywords":null,"link":"/360/202023_latas_visszhanggal_csuklobol_megoldhato","timestamp":"2020. június. 10. 10:00","title":"Hatalmas segítség lehet a vakoknak a magyarul is tudó Sunu","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"caa5769f-10b8-4df9-a73c-dac92aec991f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kínai Contemporary Amperex Technology a cég vezetője szerint olyan új, az elektromos autókba szánt akkumulátort fejlesztett, ami hatszor tovább bírja, mint a most használt változatok.","shortLead":"A kínai Contemporary Amperex Technology a cég vezetője szerint olyan új, az elektromos autókba szánt akkumulátort...","id":"20200610_akkumulator_elettartama_elektromos_auto_catl","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=caa5769f-10b8-4df9-a73c-dac92aec991f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf7af57c-74e7-44f3-837d-30d2912c260a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200610_akkumulator_elettartama_elektromos_auto_catl","timestamp":"2020. június. 10. 09:03","title":"16 évig is jó lehet: állítólag kész az új aksi, amelyre még Elon Musk is felkapta a fejét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df51e296-7779-492a-b34e-ded53426906c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Július elsejétől napi 1000 járatot indít a légitársaság.","shortLead":"Július elsejétől napi 1000 járatot indít a légitársaság.","id":"20200609_jaratmodositas_Ryanair_Dara_Brady","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=df51e296-7779-492a-b34e-ded53426906c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6138fede-d315-45c6-94ec-c58b45e266fd","keywords":null,"link":"/kkv/20200609_jaratmodositas_Ryanair_Dara_Brady","timestamp":"2020. június. 09. 15:02","title":"Két hónapig nem kell fizetni a járatmódosításokért a Ryanairnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7b1a66b-8747-442c-866b-0dff8865e37d","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A szél a vulkáni hamut Ecuador legnépesebb városa, Guayaquil irányába fújta.","shortLead":"A szél a vulkáni hamut Ecuador legnépesebb városa, Guayaquil irányába fújta.","id":"20200609_vulkan_koronavirus_ecuador","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c7b1a66b-8747-442c-866b-0dff8865e37d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"880778bd-6eed-400f-915a-a4d93067aa79","keywords":null,"link":"/tudomany/20200609_vulkan_koronavirus_ecuador","timestamp":"2020. június. 09. 21:10","title":"Kitört egy vulkán a koronavírus miatt nehéz helyzetben levő Ecuadorban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7544c66-41c1-4ce7-8021-c44a6f2a2bd2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"László Imre szerint a kormányhivatal megszegte hivatali kötelességét és visszaélést követett el.","shortLead":"László Imre szerint a kormányhivatal megszegte hivatali kötelességét és visszaélést követett el.","id":"20200609_ujbuda_polgarmester_fovarosi_kormanyhivatal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c7544c66-41c1-4ce7-8021-c44a6f2a2bd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8313f1a-0746-4e05-ad8b-30be29651a26","keywords":null,"link":"/itthon/20200609_ujbuda_polgarmester_fovarosi_kormanyhivatal","timestamp":"2020. június. 09. 15:55","title":"Újbuda polgármestere feljelentette a Fővárosi Kormányhivatalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]