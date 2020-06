Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bb79dab8-0aa2-43d5-873c-f48d747c6658","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Bloomberg értesülései szerint az Apple a WWDC 2020 fejlesztői konferencián áll majd elő a saját fejlesztésű processzoraival, melyekkel az Intel chipjeit cserélik le a Macekben. Állítólag már háromféle egység is elkészült.","shortLead":"A Bloomberg értesülései szerint az Apple a WWDC 2020 fejlesztői konferencián áll majd elő a saját fejlesztésű...","id":"20200610_apple_arm_processzor_intel_wwdc_2020_fejlesztoi_konferencia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bb79dab8-0aa2-43d5-873c-f48d747c6658&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"430a0953-5c5d-4f47-a8ac-83f3b4840bb7","keywords":null,"link":"/tudomany/20200610_apple_arm_processzor_intel_wwdc_2020_fejlesztoi_konferencia","timestamp":"2020. június. 10. 09:33","title":"Heteken belül nagy hírrel állhat elő az Apple: jön a saját processzora a számítógépekhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad9ec97d-07bf-4a24-b311-f5c7d0233933","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyar Gyógyszerészi Kamara elnöke jelezte: a gyógyszerészek is egészségügyi dolgozók a jogszabályok szerint.","shortLead":"A Magyar Gyógyszerészi Kamara elnöke jelezte: a gyógyszerészek is egészségügyi dolgozók a jogszabályok szerint.","id":"20200608_Hanko_valaszolt_Kaslernek_Minden_egeszsegugyi_dolgozonak_igertek_az_500_ezer_forintot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ad9ec97d-07bf-4a24-b311-f5c7d0233933&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1991d667-0bb3-4771-b475-6b202a7f0c44","keywords":null,"link":"/itthon/20200608_Hanko_valaszolt_Kaslernek_Minden_egeszsegugyi_dolgozonak_igertek_az_500_ezer_forintot","timestamp":"2020. június. 08. 12:00","title":"A gyógyszerészkamarai elnök emlékeztette Káslert, hogy nekik is járna az 500 ezer forint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52b16ced-3cf7-40a6-b538-e056c15e546a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kathy Sullivan első amerikai nőként tett űrsétát korábban, nemrég pedig az első nő lett, aki a Mariana-árkot is megjárta.","shortLead":"Kathy Sullivan első amerikai nőként tett űrsétát korábban, nemrég pedig az első nő lett, aki a Mariana-árkot is...","id":"20200610_urseta_mariana_arok_urhajos_kathy_sullivan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=52b16ced-3cf7-40a6-b538-e056c15e546a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6970c99-a1ba-4bb3-86ac-190fb6d7e883","keywords":null,"link":"/tudomany/20200610_urseta_mariana_arok_urhajos_kathy_sullivan","timestamp":"2020. június. 10. 10:03","title":"A NASA egykori űrhajósa lett az első nő a világon, aki elérte a Föld legmélyebb pontját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8800677-330d-4a9e-904c-7675d176a5c7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sokakat zavarhat, hogy az arcmaszk eltakarja a viselője száját, így ugyanis nem látni, ahogy a másik kommunikál vele. Ezt a problémát orvosolja az alábbi, látványos megoldás.","shortLead":"Sokakat zavarhat, hogy az arcmaszk eltakarja a viselője száját, így ugyanis nem látni, ahogy a másik kommunikál vele...","id":"20200608_szajat_orrot_eltakaro_maszk_arcmaszk_beszed_szajmozgas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a8800677-330d-4a9e-904c-7675d176a5c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c693052-faba-403c-a567-e461af733d33","keywords":null,"link":"/tudomany/20200608_szajat_orrot_eltakaro_maszk_arcmaszk_beszed_szajmozgas","timestamp":"2020. június. 08. 12:33","title":"Elkészült az arcmaszk, ami kicsit emberibbé teszi a mostani világot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1188e832-39d7-453a-9b9f-4c81b701b19e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem talált kivetnivalót a doppingellenőrzéseket végző Magyar Antidopping Csoport munkájában a Richard McLaren kanadai jogászprofesszor által vezetett nyomozócsoport. E testület jelentése szól arról, hogy Aján Tamás elnök zsarnoki módon irányította a Nemzetközi Súlyemelő-szövetséget.","shortLead":"Nem talált kivetnivalót a doppingellenőrzéseket végző Magyar Antidopping Csoport munkájában a Richard McLaren kanadai...","id":"20200608_magyar_antidopping_csoport_tiszeker_agnes_mclaren_jelentes_nemzetkozi_sulyemelo_szovetseg_ajan_tamas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1188e832-39d7-453a-9b9f-4c81b701b19e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc2cbeb4-9ff9-476f-a6bc-545b03b66605","keywords":null,"link":"/itthon/20200608_magyar_antidopping_csoport_tiszeker_agnes_mclaren_jelentes_nemzetkozi_sulyemelo_szovetseg_ajan_tamas","timestamp":"2020. június. 08. 16:00","title":"Tiszeker az Aján-botrány után: „Ízekre szedték a tevékenységünket”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ec98e14-9810-4eb4-8857-fe988e7d011d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormánnyal való egyeztetésen négy javaslatot képvisel majd a főpolgármester, amiket az önkormányzatokkal egyeztetve fogalmaztak meg. A taxisok tarifájához nem nyúlna a főváros.\r

","shortLead":"A kormánnyal való egyeztetésen négy javaslatot képvisel majd a főpolgármester, amiket az önkormányzatokkal egyeztetve...","id":"20200609_karacsony_javaslatok_kormany_targyalas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9ec98e14-9810-4eb4-8857-fe988e7d011d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"733e91cc-ea5c-44e0-9624-5aaad9409dab","keywords":null,"link":"/itthon/20200609_karacsony_javaslatok_kormany_targyalas","timestamp":"2020. június. 09. 16:17","title":"Karácsony az önkormányzatok sarcolásának kompenzálását várja a kormánytól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01b3bd3b-16d8-480f-9c8d-0ed40bc8f522","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Csak úgy léphetnek be a külföldről érkezők az Egyesült Királyságba, ha két hétre karanténba vonulnak – írja elő egy friss brit kormányrendelet. Ez viszont kétségbe ejti a légitársaságokat, hiszen a hétfőtől hatályos rendelet miatt sokan meggondolják majd, hogy nekivágjanak egy utazásnak – akár Nagy-Britanniába vagy onnan el. ","shortLead":"Csak úgy léphetnek be a külföldről érkezők az Egyesült Királyságba, ha két hétre karanténba vonulnak – írja elő...","id":"20200609_Beperelhetik_a_brit_kormanyt_a_karanten_miatt_a_legitarsasagok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=01b3bd3b-16d8-480f-9c8d-0ed40bc8f522&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fe9698f-aee4-4846-ad7d-2773241acfb6","keywords":null,"link":"/kkv/20200609_Beperelhetik_a_brit_kormanyt_a_karanten_miatt_a_legitarsasagok","timestamp":"2020. június. 09. 11:52","title":"Beperelhetik a brit kormányt a karantén miatt a légitársaságok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1588a67-27ee-48ba-8943-cde0eb41e970","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A koronavírus-járvány hatása egész messzire gyűrűzik. Olyannyira, hogy egy friss elemzés szerint kevesebb okoskiegészítő fog fogyni a vártnál.","shortLead":"A koronavírus-járvány hatása egész messzire gyűrűzik. Olyannyira, hogy egy friss elemzés szerint kevesebb...","id":"20200609_viselheto_eszkozok_eladasok_2020_koronavirus_jarvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a1588a67-27ee-48ba-8943-cde0eb41e970&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee52011c-a206-4759-b65b-5f620fb850fe","keywords":null,"link":"/tudomany/20200609_viselheto_eszkozok_eladasok_2020_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. június. 09. 12:03","title":"Az órákkal kitolt a koronavírus, a fülhallgatók talán megússzák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]