Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4c26d783-e3e9-4b91-b409-3d5fd5fb5a59","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ráadásul lebomlóak is, így az eldobható maszkok nem szennyezik a környezetet sem.","shortLead":"Ráadásul lebomlóak is, így az eldobható maszkok nem szennyezik a környezetet sem.","id":"20200611_Atlatszo_szajmaszkokat_dob_piacra_egy_svajci_ceg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4c26d783-e3e9-4b91-b409-3d5fd5fb5a59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4682c8e9-3e83-4555-aa52-fc0d7c8bf4ad","keywords":null,"link":"/kkv/20200611_Atlatszo_szajmaszkokat_dob_piacra_egy_svajci_ceg","timestamp":"2020. június. 11. 16:19","title":"Átlátszó szájmaszkokkal rukkolt elő egy svájci cég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d334168-e629-4ea4-8574-76725ff2fe83","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez az új családi autó alig 3,6 másodperc alatt lő ki álló helyzetből 100-as tempóra.","shortLead":"Ez az új családi autó alig 3,6 másodperc alatt lő ki álló helyzetből 100-as tempóra.","id":"20200611_621_loeros_sportkombikent_tamad_az_uj_5os_BMW","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5d334168-e629-4ea4-8574-76725ff2fe83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be1d0ef0-c86b-4568-a8a0-9449ce1c5968","keywords":null,"link":"/cegauto/20200611_621_loeros_sportkombikent_tamad_az_uj_5os_BMW","timestamp":"2020. június. 11. 09:21","title":"621 lóerős sportkombiként támad a megújult 5-ös BMW","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba57ccc3-9519-4905-a993-7dde86a0522a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Több mint 14 százalékkal több autót adtak el, mint egy évvel korábban. ","shortLead":"Több mint 14 százalékkal több autót adtak el, mint egy évvel korábban. ","id":"20200611_Kinaban_nott_az_autoeladas_majusban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ba57ccc3-9519-4905-a993-7dde86a0522a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aada7c46-853d-4144-b4a5-6be7e2f35e9a","keywords":null,"link":"/cegauto/20200611_Kinaban_nott_az_autoeladas_majusban","timestamp":"2020. június. 11. 15:14","title":"Újra elkezdtek autót vásárolni Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95073548-6429-4b81-a840-32f44fb373cc","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az OMSZ azt kéri, hogy 11 és 15 között kerüljék a napozást, mert 15-20 perc alatt leéghetnek.","shortLead":"Az OMSZ azt kéri, hogy 11 és 15 között kerüljék a napozást, mert 15-20 perc alatt leéghetnek.","id":"20200611_uv_sugarzas_riasztas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=95073548-6429-4b81-a840-32f44fb373cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a547c958-0b25-4582-a864-d6d9e23ab06c","keywords":null,"link":"/elet/20200611_uv_sugarzas_riasztas","timestamp":"2020. június. 11. 20:34","title":"Nagyon erős UV-sugárzás várható pénteken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9b864b3-6539-4336-a450-7ff299d385d4","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Arra kérik a parlamenti képviselőket, hogy ne asszisztáljanak ahhoz, hogy ideológiai alapon kivéreztessék a hazai színházi és filmes képzés egyetlen, 155 éves múltra visszatekintő állami intézményét.","shortLead":"Arra kérik a parlamenti képviselőket, hogy ne asszisztáljanak ahhoz, hogy ideológiai alapon kivéreztessék a hazai...","id":"20200611_Tiltakoznak_a_szinmuveszeti_egykori_hallgatoi_az_egyetemet_ert_vadak_ellen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d9b864b3-6539-4336-a450-7ff299d385d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de45374e-8a4a-44b5-8299-d6b9d3b6538d","keywords":null,"link":"/kultura/20200611_Tiltakoznak_a_szinmuveszeti_egykori_hallgatoi_az_egyetemet_ert_vadak_ellen","timestamp":"2020. június. 11. 11:13","title":"Tiltakoznak a színművészeti egykori hallgatói az egyetemet ért vádak ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f17dcc20-9b26-46b0-9fc5-14757ef17e34","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Valamivel készül a HTC, legalábbis meghirdetett egy eseményt. Az eddigi kiszivárogtatások azonban nem adnak reményt nagy bejelentésre.","shortLead":"Valamivel készül a HTC, legalábbis meghirdetett egy eseményt. Az eddigi kiszivárogtatások azonban nem adnak reményt...","id":"20200611_htc_desire_20_pro_bemutato_junius_16","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f17dcc20-9b26-46b0-9fc5-14757ef17e34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b790999-aafd-40ad-ac43-db6c2e4cd1ff","keywords":null,"link":"/tudomany/20200611_htc_desire_20_pro_bemutato_junius_16","timestamp":"2020. június. 11. 14:03","title":"Mentse el ezt dátumot, kéri a HTC","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a22104fd-c29c-40bc-8877-f6981836ac13","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tuberkulózis elleni oltás elméletileg 12 éves korig biztosít védettséget, de utána is lehet immunerősítő hatása.

","shortLead":"A tuberkulózis elleni oltás elméletileg 12 éves korig biztosít védettséget, de utána is lehet immunerősítő hatása.

","id":"20200610_Nem_vedi_az_idoseket_a_koronavirustol_az_ujszulottkori_BCGoltas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a22104fd-c29c-40bc-8877-f6981836ac13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4764507-4444-47da-9bdb-773248854850","keywords":null,"link":"/tudomany/20200610_Nem_vedi_az_idoseket_a_koronavirustol_az_ujszulottkori_BCGoltas","timestamp":"2020. június. 10. 18:53","title":"Nem védi az időseket a koronavírustól az újszülöttkori BCG-oltás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1899b290-3358-4a16-b220-0e50ab83cc4c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Érdekes módszerrel igyekszik elejét venni a felhasználói túlkapásoknak egy amerikai netszolgáltató. Ha egyetlen ember is többet tölt le a kelleténél, egy egész közösség bűnhődik miatta.","shortLead":"Érdekes módszerrel igyekszik elejét venni a felhasználói túlkapásoknak egy amerikai netszolgáltató. Ha egyetlen ember...","id":"20200610_cox_communications_lassu_internet_letoltes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1899b290-3358-4a16-b220-0e50ab83cc4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f742299-74e8-493d-bb79-e238caeffcbb","keywords":null,"link":"/tudomany/20200610_cox_communications_lassu_internet_letoltes","timestamp":"2020. június. 10. 13:03","title":"Egy amerikai szolgáltató a környék összes internetezőjét lassítja, ha valaki nagyon sokat tölt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]