Idén májusban 829 négyzetkilométer esőerdőt irtottak ki Brazília területén. „A totális katasztrófa forgatókönyvével nézünk szembe Amazóniában" Hosszú sorok álltak az északkelet-olaszországi Friuli Venezia Giulia tartományból Szlovénia irányában a két ország közötti első határátkelő megnyitásán szombaton, miközben június 15-től az olaszok Franciaországba, Németországba, Görögországba, Svájcba és Ausztriába is szabadon utazhatnak. Olaszország és Szlovénia megnyitotta az első közös határátkelőt A tulajdonost keresik a svájci hatóságok. Valaki vonaton felejtett néhány aranyrudat Svájcban Ha már a Microsoft saját Chromium-alapú Edge böngészőjét ajánlja a felhasználóknak, a Google sem tesz másként: azt javasolja, hogy inkább a Chrome-ot használják. Inkább hozzám gyere: egymástól csábítgatja a felhasználókat a Google és a Microsoft Csak egészséges ember mehet látogatóba, de maszkban kell lennie és tartania kell a két méteres távolságot. Feloldották a látogatási tilalmat a kórházakban kórházakban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29dd2f47-b053-4cc9-9760-9fba3d203f26","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Miközben a legtöbb kompakt szabadidő-autó láttán leginkább csak ásítani van kedvünk, addig a franciák készítettek egy olyan crossovert, mely így, vagy úgy, de minden négyzetcentiméterén izgalmas. Miközben a legtöbb kompakt szabadidő-autó láttán leginkább csak ásítani van kedvünk, addig a franciák készítettek egy olyan crossovert, mely így, vagy úgy, de minden négyzetcentiméterén izgalmas. Túl szép, hogy igaz legyen? Unatkozni nincs idő: teszten a DS 3 villanyautó A gyűjteményre, amely egy New York-i alapítvány tulajdona, legfeljebb bruttó 6,1 millió dollárt (csaknem 2 milliárd forint) lehet költeni. Megveszi André Kertész fotógyűjteményét a magyar állam Görögország és Ciprus hatékonyan kezelte a koronajárványt, ám mindkét országban attól tartanak, ez nem segít majd rajtuk, amikor a turizmus összeomlik. Jöjjenek - könyörögnek a görögök. Cipruson egyesek azt számolják, inkább ne jöjjenek, mert kevesek miatt nyitva tartani még nagyobb csőd lenne. Mediterrán körképünk jön a görög életérzés kedvelőinek. Szokásos vendégszeretet, szokatlan görcsösség a görög és ciprusi strandokon