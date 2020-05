Komoly hazai és nemzetközi cirkuszt spórolt volna meg Orbán Viktor miniszterelnök, ha a rendeleti kormányzásra nem határidő nélküli felhatalmazást kér a Parlamenttől, hanem belemegy abba a 90 napos keretbe, amit az ellenzék javasolt, hiszen még most is ezen belül vagyunk.

Orbán márciusban még a legrosszabb forgatókönyvvel készült, a Parlamentre nézve azzal, hogy bármikor kiszaladhat alóla a kétharmad, amely nélkül viszont bajban lett volna. Március 23-án a Parlamentben azzal érvelt,

önök, mi, mindannyian együtt 90 nap múlva sokkal rosszabb állapotban leszünk, mint most vagyunk.

© MTI / Kovács Tamás

Minél inkább lassítani tudjuk a terjedést, a baj, amiben leszünk, egyre hosszabb lesz, és az nem három hónap lesz, kedves barátaim!

A kormány lassítani akarta a járványt, annak érdekében, hogy az egészségügy elbírja a betegeket. Orbán pedig azzal számolt, ez jóval tovább tart majd 90 napnál.

Végül az ország meglepően gyorsan és olcsón megúszta a járványt, a tetőzés nagyjából akkor, május 3. körül lehetett, amikorra - bizonyára a szakemberek becslései alapján - Orbán is jósolta, most "annyira jól állunk", hogy Orbán szerint vissza is lehet adni a rendkívüli felhatalmazást. Igaz, a kezdeményező szerepet nem adta át a Parlamentnek, hiába beszélt arról, a képviselők bármelyik nap, "akár holnap" visszavehetik tőle a rendkívüli jogkört. Maga jelentette be május 15-én Belgrádban, hogy

számításai szerint a kormány május végén vissza tudja adni a parlamentnek a koronavírus-járvány miatti különleges felhatalmazást,

ami így júniusban véget is érhet. A menetrend az utóbbi napok nyilatkozatai alapján egyre tisztább: először a Parlament megszavazza a felhatalmazási törvény visszavonását (vagyis Orbán nem írhat felül korlátlan időre törvényeket), majd a kormány lefújja a veszélyhelyzetet is. Azonban nem világos, mikor, ahogy még az sem ismert, a március 11. óta elfogadott, és a veszélyhelyzet végével hatályukat vesztő rendeletek közül mit emelnek törvényi szintre, vagy akár erősítenek meg miniszteri rendeletben, tisztifőorvosi döntésekben.

© MTI / Koszticsák Szilárd

A maszk sima ügy, a parancsnokok nem annyira

Végignézve az elmúlt időszak döntéseit a kötelező maszkviselés további előírása tűnik a legsimábbnak: a járvány megelőzése érdekében ugyanis erre lehet kötelezni az embereket, ahogy - miután nem jogkorlátozás, hanem könnyítés, - maradhat a telefonos orvosi konzultáció és a receptírásra és kiváltásra kitalált egyszerűsítések is - mondja Szabó Máté, a Társaság a Szabadságjogokért szakmai igazgatója.

Az időseknek a vásárlásra fenntartott 9-12 órás sáv megtartása már kérdéses, hiszen az Szabó szerint a vállalkozások szabadságának aránytalan korlátozása is lehet. A három órás időkeret csökkentéséért már elindult a lobbizás, az Országos Kereskedelmi Szövetség főtitkára, Vámos György is arról beszélt, támogatnák a szűkítést.

Bár kormánypárti képviselők szerint rendkívüli jogrend nélkül nem lehetett volna a kijárást korlátozni, Szabó szerint ez nincs így, ő azt mondja, egy bizonyos területen élők érintkezését, mozgását normál esetben is lehet korlátozni, gazdasági társaságok irányítását viszont nem lehet átvenni. A kormány a veszélyhelyzetben 140 olyan céget azonosított be, amelyek működése létfontosságú, soknál a működés koordinálása érdekében meg is jelentek a honvédelmi irányítótörzsek még márciusban. Itt nemcsak állami, hanem magáncégekről is szó van, mint például gyógyszercégek és nagyobb kereskedelmi láncok. A Kartonpacknál ennél is tovább mentek, a céget állami felügyelet alá vonták, a vezetőséget lecserélték.

© Fazekas István

A járvány elleni védekezésre hivatkozva a kormány több szektort is megsarcolt, például a bankokat és a kiskereskedelmet. Utóbbi különadója állandósulhat, az erről szóló törvényjavaslat már a Parlament előtt van. Az önkormányzatok pedig a gépjárműadó miatt izgulhatnak: a kormány idén elvett tőlük 35 milliárdot, és erősen kérdéses, hogy jövőre visszakapják-e részüket. A jövő évi költségvetési terv egyelőre titkos, a Költségvetési Tanács véleményéből lehet csak belelátni, abban viszont a következő mondatot találtuk: