[{"available":true,"c_guid":"ee661062-6c0f-447f-89e2-6576c2d99ba4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem tudni pontosan, mire kap 600 milliárd forint fejlesztési pénzt Debrecen a következő 10 évben, vagy, hogy egyáltalán kap-e, de Kósa Lajos, a város korábbi polgármestere egy klasszikust, magát Columbo felügyelőt is megemlítette a válaszában.","shortLead":"Nem tudni pontosan, mire kap 600 milliárd forint fejlesztési pénzt Debrecen a következő 10 évben, vagy, hogy egyáltalán...","id":"20200613_Kosa_a_Columbogyilkossagokkal_magyarazta_Debrecen_rejtelyes_600_milliardjat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ee661062-6c0f-447f-89e2-6576c2d99ba4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"104b821b-3759-48c6-9753-03fe1faeb935","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200613_Kosa_a_Columbogyilkossagokkal_magyarazta_Debrecen_rejtelyes_600_milliardjat","timestamp":"2020. június. 13. 19:28","title":"Kósa Lajos Columbót emlegetve magyarázta Debrecen rejtélyes 600 milliárdját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b9c59a5-d4b3-41ee-b0d5-f8740cdc8c26","c_author":"HVG","category":"360","description":"A jordániai szállodások most is a Belvárosban terjeszkednek.","shortLead":"A jordániai szállodások most is a Belvárosban terjeszkednek.","id":"202024_most_mint_atpasszolt_belvarosi_etterem","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6b9c59a5-d4b3-41ee-b0d5-f8740cdc8c26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40a944c6-bca2-484e-b9a5-224c588d8161","keywords":null,"link":"/360/202024_most_mint_atpasszolt_belvarosi_etterem","timestamp":"2020. június. 13. 08:30","title":"Átpasszoltak egy belvárosi éttermet a NER kedvenc arab befektetőinek ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e63a241-59c5-4695-9ab6-aac2a29f4496","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy hazai tudósok részvételével zajló vizsgálat során felfedezték, hogy a kígyók hőlátó képessége segíthet a retina gyógyításában, a mechanizmus felhasználásával pedig akár a látás is visszanyerhető. ","shortLead":"Egy hazai tudósok részvételével zajló vizsgálat során felfedezték, hogy a kígyók hőlátó képessége segíthet a retina...","id":"20200613_semmelweis_egyetem_kigyok_holato_kepessege","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0e63a241-59c5-4695-9ab6-aac2a29f4496&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60d004ec-7cff-43bf-a79d-228f9499ef5b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200613_semmelweis_egyetem_kigyok_holato_kepessege","timestamp":"2020. június. 13. 10:03","title":"Akár a látás is visszanyerhető a Semmelweis Egyetem kutatóinak felfedezésével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dade2c25-d872-456a-9c71-eb4d9337c028","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A bajor gyártó vegyes hajtásláncú újdonságát az ígéretek szerint minden korábbinál ritkábban kell majd töltőre dugni.","shortLead":"A bajor gyártó vegyes hajtásláncú újdonságát az ígéretek szerint minden korábbinál ritkábban kell majd töltőre dugni.","id":"20200614_100_kilometer_elektromosan_a_tobbit_benzinnel_ezt_tudja_a_bmw_uj_hibridje","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dade2c25-d872-456a-9c71-eb4d9337c028&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a385fd6-b1d4-494c-a875-65c0073ee941","keywords":null,"link":"/cegauto/20200614_100_kilometer_elektromosan_a_tobbit_benzinnel_ezt_tudja_a_bmw_uj_hibridje","timestamp":"2020. június. 14. 09:21","title":"100 kilométer elektromosan, a többi benzinnel: ezt tudja a BMW új hibridje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bcd2081-28f2-4535-8c02-3285b1077e6f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Recessziót és nagy munkanélküliséget jósol az Európai Bizottság és az OECD is; Budapesttől egyre több pénzt vennének el, Debrecennek 29 milliárd forintot adnak; kiderült, hogy a magyarokat zavarja a legkevésbé a korrupció. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Recessziót és nagy munkanélküliséget jósol az Európai Bizottság és az OECD is; Budapesttől egyre több pénzt vennének...","id":"20200614_Es_akkor_debrecen_budapest_oecd_gdp_korrupcio_vasut","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9bcd2081-28f2-4535-8c02-3285b1077e6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57f28e31-d6ac-41c7-9f03-ea9258ecc8ea","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200614_Es_akkor_debrecen_budapest_oecd_gdp_korrupcio_vasut","timestamp":"2020. június. 14. 07:00","title":"És akkor Debrecenben kezdett épülni a magyar jövő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"664a29c9-ee1e-4221-814b-b19c2d932bc8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Cigánypecsenyézéssel, velencei kalmározással, Cordon Negro pezsgővel gúnyolódik a tüntetéseken Facebook-posztjában Wintermantel Zsolt.","shortLead":"Cigánypecsenyézéssel, velencei kalmározással, Cordon Negro pezsgővel gúnyolódik a tüntetéseken Facebook-posztjában...","id":"20200613_Bedobok_egy_feketet__igy_reagal_egy_fideszes_expolgarmester_az_elnyomas_miatti_tuntetesekre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=664a29c9-ee1e-4221-814b-b19c2d932bc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbe042e4-1a8f-4ce3-9fca-e76b786e6d0e","keywords":null,"link":"/itthon/20200613_Bedobok_egy_feketet__igy_reagal_egy_fideszes_expolgarmester_az_elnyomas_miatti_tuntetesekre","timestamp":"2020. június. 13. 15:54","title":"Bedobok egy feketét – így reagál egy fideszes expolgármester az elnyomás miatti tüntetésekre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42beffe0-70b7-4171-9001-8c06c66e3500","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A magyar és a lengyel vezetés keserűen csalódni fog, mert ugyan évek óta a nemzetállamok Európáját hirdetik, ám most kénytelenek rájönni, hogy a válságot csakis több együttműködés és integráció révén lehet legyűrni. Így látja a helyzetet a Kelet-Közép-Európával foglalkozó varsói kutató intézet, a Visegrád Insight elnöke a Die Weltnek.","shortLead":"A magyar és a lengyel vezetés keserűen csalódni fog, mert ugyan évek óta a nemzetállamok Európáját hirdetik, ám most...","id":"20200615_Die_Welt_Visegrad_Insight","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=42beffe0-70b7-4171-9001-8c06c66e3500&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f87ac518-2ebc-4cc7-b19b-1ba383a87c76","keywords":null,"link":"/360/20200615_Die_Welt_Visegrad_Insight","timestamp":"2020. június. 15. 07:30","title":"Die Welt: Szomorú lesz az ébredés Orbán és Kaczynski számára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80322017-0912-4f01-b32c-41e466f571c7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Akkora, mint egy nagyobb okostelefon, így valóban zsebre vágható a kínai One-Netbook cég Intel-alapú, Windows 10-es PC-je, a OneMix 1S+.","shortLead":"Akkora, mint egy nagyobb okostelefon, így valóban zsebre vágható a kínai One-Netbook cég Intel-alapú, Windows 10-es...","id":"20200614_onenebook_onemix_1s_plusz_windowsos_minipc","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=80322017-0912-4f01-b32c-41e466f571c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a812ab6-36ca-40db-be1a-ea25a317a024","keywords":null,"link":"/tudomany/20200614_onenebook_onemix_1s_plusz_windowsos_minipc","timestamp":"2020. június. 14. 08:03","title":"Akár zsebre is vághatja ezt a windowsos PC-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]