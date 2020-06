Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3903c4ff-d519-448a-94b8-bea064758615","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A nemzetközi bérmunkák előkészítésénél tart a magyar filmipar.","shortLead":"A nemzetközi bérmunkák előkészítésénél tart a magyar filmipar.","id":"20200615_filmipar_film_forgatas_jarvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3903c4ff-d519-448a-94b8-bea064758615&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3f16a66-7787-4c0f-b74e-7b5f5af0c39b","keywords":null,"link":"/kkv/20200615_filmipar_film_forgatas_jarvany","timestamp":"2020. június. 15. 07:41","title":"Tízmilliárdokat nyerhet a magyar filmipar, ha gyorsan újraindulnak a forgatások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65393047-a62c-4118-bdbc-b98e6ea615d8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Több jogvédő szervezet is hevesen bírálta az új szabályokat.","shortLead":"Több jogvédő szervezet is hevesen bírálta az új szabályokat.","id":"20200616_USA_menedekkerelem_Mexiko_szabalyok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=65393047-a62c-4118-bdbc-b98e6ea615d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b0c6de5-881d-473d-8f63-d687b4d1a1c4","keywords":null,"link":"/vilag/20200616_USA_menedekkerelem_Mexiko_szabalyok","timestamp":"2020. június. 16. 06:09","title":"Szigorít az USA: meghallgatás nélkül is elutasíthatják a menedékkérelmeket a jövőben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc591875-e5db-421e-a80a-c15140c37e77","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag","description":"Környezeti szempontból és az állatvédők szemszögéből is igencsak támadható a selyem. Már van olyan divatcég, amelyik felhagyott a forgalmazásával, ám van egy probléma: kistermelők millióinak megélhetése kerülhet veszélybe.","shortLead":"Környezeti szempontból és az állatvédők szemszögéből is igencsak támadható a selyem. Már van olyan divatcég, amelyik...","id":"20200616_selyem_fenntarthatosag_kornyezetiterheles_energia_divatipar_textilipar_ruhazatiipar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fc591875-e5db-421e-a80a-c15140c37e77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a058018-0b89-4dfc-bb5f-8ccfca3b5b23","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200616_selyem_fenntarthatosag_kornyezetiterheles_energia_divatipar_textilipar_ruhazatiipar","timestamp":"2020. június. 16. 18:00","title":"A bőr után a selyem lehet az új közellenség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a82a7e0-f4d6-481c-a222-3207760c66e6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Bútorvásárláskor a legtöbben valószínűleg annak drukkolnak, hogy minden beférjen a kocsiba. Pedig arról is gondoskodni kell, hogy rögzítve legyenek a csomagok.","shortLead":"Bútorvásárláskor a legtöbben valószínűleg annak drukkolnak, hogy minden beférjen a kocsiba. Pedig arról is gondoskodni...","id":"20200616_Lapraszerelt_butor_a_kocsiban_veszely","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7a82a7e0-f4d6-481c-a222-3207760c66e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39814c5d-c39d-447b-b0df-fcc02866e5ef","keywords":null,"link":"/cegauto/20200616_Lapraszerelt_butor_a_kocsiban_veszely","timestamp":"2020. június. 16. 14:05","title":"Ilyen, amikor elszabadulnak a lapra szerelt bútorok a kocsiban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc5c3c7e-212e-4fa2-8566-5529ecf066d4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Országhatáron belül oldaná meg az űrrakéta-fejlesztést és -építést Ausztrália. Az Eris nevű eszközt a tervek szerint 2022-ben lőnék fel először.","shortLead":"Országhatáron belül oldaná meg az űrrakéta-fejlesztést és -építést Ausztrália. Az Eris nevű eszközt a tervek szerint...","id":"20200615_ausztralia_urraketa_eris_hibrid_raketa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cc5c3c7e-212e-4fa2-8566-5529ecf066d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65595c3d-7510-44a4-be19-f2774d9f6f72","keywords":null,"link":"/tudomany/20200615_ausztralia_urraketa_eris_hibrid_raketa","timestamp":"2020. június. 15. 15:03","title":"Saját űrrakétát épít Ausztrália, speciális üzemanyag-rendszert kaphat az Eris","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe711c1a-a4d5-4a7e-aa4f-9e638b7b012a","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"„Az első csatát megnyertük, ez a győzelem a zsákban van” – így értékelte a koronavírus elleni védekezés első ütemének végét Orbán Viktor. De a védekezés során a miniszterelnök több csatát is felvállalt, aminek a célja egyértelmű volt: politikai ellenfeleivel próbált meg leszámolni.","shortLead":"„Az első csatát megnyertük, ez a győzelem a zsákban van” – így értékelte a koronavírus elleni védekezés első ütemének...","id":"20200616_Orban_mindenkire_lott_aki_mozgott_es_a_koronavirust_is_eltalalta","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fe711c1a-a4d5-4a7e-aa4f-9e638b7b012a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cda3e46-e793-40cf-a294-cb4f30b69601","keywords":null,"link":"/itthon/20200616_Orban_mindenkire_lott_aki_mozgott_es_a_koronavirust_is_eltalalta","timestamp":"2020. június. 16. 06:30","title":"Orbán mindenkire lőtt, aki mozgott, és a koronavírust is eltalálta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afa115b8-d3fd-4c2d-8d87-c0de93d0a415","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A magyar áfa továbbra is rekorder, de a foglalkoztatást terhelő közterhek is igen magasak Magyarországon – derül ki a Mazars 21 országot felölelő régiós kutatásából.","shortLead":"A magyar áfa továbbra is rekorder, de a foglalkoztatást terhelő közterhek is igen magasak Magyarországon – derül ki...","id":"20200616_mazars_adokulcs_2020_adobrosura","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=afa115b8-d3fd-4c2d-8d87-c0de93d0a415&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e890ee20-fa07-4665-b5be-7f9bfb87c8ac","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200616_mazars_adokulcs_2020_adobrosura","timestamp":"2020. június. 16. 16:20","title":"Ha alacsony a fizetése, rosszul jár, hogy Magyarországon adózik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25883c5f-35a9-4520-8685-4f249572f817","c_author":"Vándor Éva","category":"360","description":"Franciaország az utolsó pillanatig várt a határnyitással, de most már biztos: akinek a Riviéra kell, megkapja idén is. Egyelőre nehéz megmondani, mennyit változott Nizza az elmúlt hónapok során. Nehéz időszakon vannak túl.","shortLead":"Franciaország az utolsó pillanatig várt a határnyitással, de most már biztos: akinek a Riviéra kell, megkapja idén is...","id":"20200615_Nizza_a_jarvany_alatt_a_mult_sebeit_is_jobban_erezte_de_kesz_a_visszateresre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=25883c5f-35a9-4520-8685-4f249572f817&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cdea98a-8126-4f8b-808b-20337d4d43a7","keywords":null,"link":"/360/20200615_Nizza_a_jarvany_alatt_a_mult_sebeit_is_jobban_erezte_de_kesz_a_visszateresre","timestamp":"2020. június. 15. 16:00","title":"Nizza a járvány alatt a múlt sebeit is jobban érezte, de kész a visszatérésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]