Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"db46d789-d3ca-4c52-9c69-3c844df9e064","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nehéz számszerűsíteni, mekkora anyagi kárt okoz közvetlenül a klímaváltozás. A kutatók legújabb módszerei szerint a klímaváltozás következtében kialakuló Harvey hurrikán legalább 67 milliárd dolláros kárt okozott. ","shortLead":"Nehéz számszerűsíteni, mekkora anyagi kárt okoz közvetlenül a klímaváltozás. A kutatók legújabb módszerei szerint...","id":"20200612_klimavaltozas_idojarasi_szelsoseg_harveyhurrikan_globalisfelmelegedes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=db46d789-d3ca-4c52-9c69-3c844df9e064&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54918fca-b63a-4b8a-b492-d82d78a57cfa","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200612_klimavaltozas_idojarasi_szelsoseg_harveyhurrikan_globalisfelmelegedes","timestamp":"2020. június. 17. 13:31","title":"Árcédulát raktak a klímaváltozás miatti időjárási szélsőségekre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1808fae8-9058-4d96-b6ed-9659cf2384ab","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az aktív fertőzöttek száma ezer alá csökkent. ","shortLead":"Az aktív fertőzöttek száma ezer alá csökkent. ","id":"20200616_Mindossze_egy_uj_fertozott_van_ket_beteg_meghalt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1808fae8-9058-4d96-b6ed-9659cf2384ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"330f1378-6b24-49cd-b0a2-89d45af815fc","keywords":null,"link":"/itthon/20200616_Mindossze_egy_uj_fertozott_van_ket_beteg_meghalt","timestamp":"2020. június. 16. 08:56","title":"Mindössze egy új koronavírus-fertőzött van, két beteg meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cec9e9a3-672c-4466-9a3e-90d95eb38ea4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A cseh fotós, Daniel Ščerba-Elza a cseh hegyekből fotózta le a Szlovákia felett a lévő vihart, így sikerült lencsevégre kapnia a különleges égi jelenséget.","shortLead":"A cseh fotós, Daniel Ščerba-Elza a cseh hegyekből fotózta le a Szlovákia felett a lévő vihart, így sikerült lencsevégre...","id":"20200617_szlovakia_vihar_voros_liderc_egi_jelenseg_daniel_scerba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cec9e9a3-672c-4466-9a3e-90d95eb38ea4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3277682-9fa1-4179-bfe8-35c6af14555f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200617_szlovakia_vihar_voros_liderc_egi_jelenseg_daniel_scerba","timestamp":"2020. június. 17. 15:03","title":"Fotók: Vörös lidérceket fotóztak a viharban Szlovákia felett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87d3001a-b10c-4cfb-b99e-77d0c851e4ce","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nikola Mitrović jól van a klubja szerint. A balesetért a kisbusz sofőrjét okolják, aki komoly sérüléseket szenvedett.","shortLead":"Nikola Mitrović jól van a klubja szerint. A balesetért a kisbusz sofőrjét okolják, aki komoly sérüléseket szenvedett.","id":"20200615_sorokpolanyi_baleset_zte_Nikola_Mitrovic","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=87d3001a-b10c-4cfb-b99e-77d0c851e4ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"252e9ba5-838a-454d-8b3a-63a1374e8462","keywords":null,"link":"/cegauto/20200615_sorokpolanyi_baleset_zte_Nikola_Mitrovic","timestamp":"2020. június. 15. 20:25","title":"Súlyos baleset részese lett a ZTE egy focistája, Audival tört össze egy mozgóboltot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c54da1a-e922-4f51-ae39-5aecccabdf7d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A mesterséges intelligencia elől semmi sem maradhat rejtve: akár HD minőségű képet is készíthet egy pixeles felvételből.","shortLead":"A mesterséges intelligencia elől semmi sem maradhat rejtve: akár HD minőségű képet is készíthet egy pixeles felvételből.","id":"20200616_duke_egyetem_mesterseges_intelligencia_homalyos_kepek_elesitese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3c54da1a-e922-4f51-ae39-5aecccabdf7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a74778f-0349-436c-adfc-042b2fa5a081","keywords":null,"link":"/tudomany/20200616_duke_egyetem_mesterseges_intelligencia_homalyos_kepek_elesitese","timestamp":"2020. június. 16. 09:03","title":"Szinte hihetetlen, milyen képeket csinál elmosódott fotókból a mesterséges intelligencia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d21915ed-0af6-41cc-be03-2f009c0f2a6c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Rendszeressé válik a szélsőséges időjárás, sőt ugyanarra a településre napokon keresztül többször is lecsaphat a vihar. ","shortLead":"Rendszeressé válik a szélsőséges időjárás, sőt ugyanarra a településre napokon keresztül többször is lecsaphat a vihar. ","id":"20200616_biztositok_viharkar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d21915ed-0af6-41cc-be03-2f009c0f2a6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"750b530b-e931-4342-9dc1-3a2e87370e0f","keywords":null,"link":"/kkv/20200616_biztositok_viharkar","timestamp":"2020. június. 16. 10:39","title":"Egy hónap alatt egymilliárd forintnyi kártérítést is fizethetnek a biztosítók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03360144-d2c5-470e-a097-7646771c1c30","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Két ellenzéki politikus fogva tartását hosszabbították meg; egyikük tüntetni akart, a másik pedig aláírásokat gyűjtött, hogy valódi ellenzéki jelöltek is indulhassanak az elnökválasztáson.","shortLead":"Két ellenzéki politikus fogva tartását hosszabbították meg; egyikük tüntetni akart, a másik pedig aláírásokat gyűjtött...","id":"20200615_feheroroszorszag_fogva_tartott_ellenzekiek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=03360144-d2c5-470e-a097-7646771c1c30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd545a4e-c618-4660-80f1-40c3329b2d87","keywords":null,"link":"/vilag/20200615_feheroroszorszag_fogva_tartott_ellenzekiek","timestamp":"2020. június. 15. 21:30","title":"Indoklással sem fárad a fehérorosz bíróság, úgy tartanak fogva ellenzéki politikusokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49b47dad-36f3-4a62-9f52-fa8c2726a0e0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kétszáz méteren zúdult a vágányokra sár és víz Nagymaros és Szob között, bizonytalan időre leállt a forgalom.","shortLead":"Kétszáz méteren zúdult a vágányokra sár és víz Nagymaros és Szob között, bizonytalan időre leállt a forgalom.","id":"20200617_Sarlavina_Nagymaros_szob_vonat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=49b47dad-36f3-4a62-9f52-fa8c2726a0e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e1e0ec0-d803-46ad-938c-aa47d795bd1a","keywords":null,"link":"/cegauto/20200617_Sarlavina_Nagymaros_szob_vonat","timestamp":"2020. június. 17. 15:32","title":"Sárlavina zúdult a sínekre, nem járnak a vonatok Nagymarosnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]