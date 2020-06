Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e79274bf-afcc-48d3-9922-a7e313ef93f1","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az Oxfordi Egyetem megállapodott egy gyógyszergyártó céggel a koronavírus elleni vakcina gyártásáról. Az oltónyagot csak akkor kezdik el forgalmazni, ha az emberi tesztelésen is beválik.","shortLead":"Az Oxfordi Egyetem megállapodott egy gyógyszergyártó céggel a koronavírus elleni vakcina gyártásáról. Az oltónyagot...","id":"20200618_vakcia_koronavirus_nagy_britannia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e79274bf-afcc-48d3-9922-a7e313ef93f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b18ed922-7815-49c8-babe-7918d5f17b4a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200618_vakcia_koronavirus_nagy_britannia","timestamp":"2020. június. 18. 21:26","title":"Nagy-Britanniában belekezdenek a vakcinagyártásba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3217d931-e613-4616-802c-58f6a96ed4f2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Megújul az Akadémia Park melletti parkoló és környéke, a munkák június 15-től novemberig tartanak.","shortLead":"Megújul az Akadémia Park melletti parkoló és környéke, a munkák június 15-től novemberig tartanak.","id":"20200618_Karacsonyek_uj_parkolohelyeket_epitenek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3217d931-e613-4616-802c-58f6a96ed4f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"880a61b7-cf3c-4a2a-8f05-73bdbb9cdc7b","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200618_Karacsonyek_uj_parkolohelyeket_epitenek","timestamp":"2020. június. 18. 12:36","title":"Új parkolóhelyeket épít a főváros","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c9e2fa8-906d-4c66-904e-5ee8f6446fea","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag","description":"Az eddig itthon kizárólag internetes kereskedelemben érdekelt eMAG.hu megnyitotta első magyarországi üzletét – épp abban az időszakban váltanak a fizikai értékesítés felé, amikor Magyarországon is közelíti az e-kereskedelem aránya a nyugat-európai szintet.","shortLead":"Az eddig itthon kizárólag internetes kereskedelemben érdekelt eMAG.hu megnyitotta első magyarországi üzletét – épp...","id":"20200618_eMAG_online_kereskedelem_uzlet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0c9e2fa8-906d-4c66-904e-5ee8f6446fea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f56de4bf-f171-42e5-bfa2-abfba9a3daae","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200618_eMAG_online_kereskedelem_uzlet","timestamp":"2020. június. 18. 14:32","title":"Nagyot ugrott az online kereskedelem a járvány idején","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b8e18aa-56f6-4477-8ed9-6a79e110dd81","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Molnár Ferenc, Petőfi Sándor, Gobbi Hilda és Blaha Lujza is \"beült\" a nézőtérre. ","shortLead":"Molnár Ferenc, Petőfi Sándor, Gobbi Hilda és Blaha Lujza is \"beült\" a nézőtérre. ","id":"20200619_Karton_nezok_Csiki_Gergely_Szinhaz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1b8e18aa-56f6-4477-8ed9-6a79e110dd81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86b52034-c567-4621-9696-285d2a7a1d8c","keywords":null,"link":"/elet/20200619_Karton_nezok_Csiki_Gergely_Szinhaz","timestamp":"2020. június. 19. 11:44","title":"Kartonból készült nézőkkel tartják a távolságot a Csiki Gergely Színházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4a9f5f0-4a83-46e2-bbbe-1c991b279644","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Árad a romániai folyók zöme, a Temes több helyen is átszakította a gátat, Nándorhegynél pedig helikopterrel kellett kimenteni embereket. A meteorológia további heves esőket jósol.\r

\r

","shortLead":"Árad a romániai folyók zöme, a Temes több helyen is átszakította a gátat, Nándorhegynél pedig helikopterrel kellett...","id":"20200619_aradas_arviz_gatat_szaggat_a_Temes_Romaniaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b4a9f5f0-4a83-46e2-bbbe-1c991b279644&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f290edd-2394-4e7d-8e3f-c45035b3afdc","keywords":null,"link":"/vilag/20200619_aradas_arviz_gatat_szaggat_a_Temes_Romaniaban","timestamp":"2020. június. 19. 20:47","title":"Gátat szaggat a Temes Romániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92412b34-a21d-4965-b889-c760eaf6346e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Darlie fogpaszta dobozán egy blackface-t viselő fehér férfi portréja látható.","shortLead":"A Darlie fogpaszta dobozán egy blackface-t viselő fehér férfi portréja látható.","id":"20200619_fogkrem_csomagolas_darlie_colgate_felulvizsgalat_rasszizmus_blackface","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=92412b34-a21d-4965-b889-c760eaf6346e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99dd7e94-5f40-4891-ac38-5b98873bcf7c","keywords":null,"link":"/kkv/20200619_fogkrem_csomagolas_darlie_colgate_felulvizsgalat_rasszizmus_blackface","timestamp":"2020. június. 19. 13:50","title":"Rasszista tradíciót idéz a Colgate fogkrémjének csomagolása, felülvizsgálják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7deb72ff-92d5-43f0-b1c8-046c51bf243c","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Az előző évi 2,6 milliárdról.","shortLead":"Az előző évi 2,6 milliárdról.","id":"20200618_rail_cargo_hungaria_veszteseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7deb72ff-92d5-43f0-b1c8-046c51bf243c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2aa9944-c0e9-4774-8a4c-127b1f473d29","keywords":null,"link":"/kkv/20200618_rail_cargo_hungaria_veszteseg","timestamp":"2020. június. 18. 05:55","title":"3,8 milliárdra nőtt a Rail Cargo Hungaria vesztesége tavaly","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5f8bc45-fc80-4234-bf22-197ccb835de2","c_author":"HVG","category":"360","description":"Tízmillió euróval szállt be a magyar magánegészségügybe a Value4Capital nemzetközi magántőkealap és a német Ananda Impact Ventures.","shortLead":"Tízmillió euróval szállt be a magyar magánegészségügybe a Value4Capital nemzetközi magántőkealap és a német Ananda...","id":"202025_doktor24_kulfoldi_penzinjekcio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a5f8bc45-fc80-4234-bf22-197ccb835de2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"177b8064-2707-4508-91de-4b409a5f94b0","keywords":null,"link":"/360/202025_doktor24_kulfoldi_penzinjekcio","timestamp":"2020. június. 18. 14:00","title":"Milliárdokat kap külföldről Kóka János egészségügyi cége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]