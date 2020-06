Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"29a78f1f-951f-4a85-ada6-41bcdc25b922","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Katonai repülőgépeket gyártó cseh cég került magyar tulajdonba. Az Aero Vodochody készíti azokat a kiképzőgépeket, amelyekre a térség legtöbb országának szüksége van.","shortLead":"Katonai repülőgépeket gyártó cseh cég került magyar tulajdonba. Az Aero Vodochody készíti azokat a kiképzőgépeket...","id":"20200617_tombor_repulo_repulogyar_csehorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=29a78f1f-951f-4a85-ada6-41bcdc25b922&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8474e44e-78fb-4aad-b509-69780e0bd2bd","keywords":null,"link":"/kkv/20200617_tombor_repulo_repulogyar_csehorszag","timestamp":"2020. június. 17. 16:04","title":"Csehországban vásárolt repülőgépgyárat Orbán Viktor volt tanácsadója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2b6c637-0f54-40b6-bbbb-245736612d6c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ország középső részeire csapott le a vihar, folyamatos munkában vannak több megye tűzoltói is.","shortLead":"Az ország középső részeire csapott le a vihar, folyamatos munkában vannak több megye tűzoltói is.","id":"20200617_tuzoltok_vihar_karok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d2b6c637-0f54-40b6-bbbb-245736612d6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cd6c559-05f8-4057-8847-ff5a8c890976","keywords":null,"link":"/itthon/20200617_tuzoltok_vihar_karok","timestamp":"2020. június. 17. 18:32","title":"Elárasztott házak, kidőlt fák adnak munkát a tűzoltóknak országszerte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"367a4a84-26e7-4dfe-bceb-a0d8cc39504f","c_author":"Oroszi Babett","category":"itthon","description":"Több állami szervnek és cégnek küldtünk adatigénylést, miután egy kormányrendelet lehetőséget adott nekik, hogy 15 nap helyett 45 napon belül válaszolhassanak, ha a válaszadás veszélyezteti a vészhelyzettel kapcsolatos feladataik ellátását. Az általunk megkeresettek közül egyedül a Kínai-Magyar Vasúti Nonprofit Zrt. élt ezzel a jogával. A Transparency Internationaltől megtudtuk, nekik az MLSZ toldotta meg a határidőt a vészhelyzetre hivatkozva. ","shortLead":"Több állami szervnek és cégnek küldtünk adatigénylést, miután egy kormányrendelet lehetőséget adott nekik, hogy 15 nap...","id":"20200617_A_BudapestBelgrad_vasutvonal_projektcege_es_az_MLSZ_is_a_veszhelyzetre_hivatkozva_nem_valaszol_idoben_az_adatigenylesekre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=367a4a84-26e7-4dfe-bceb-a0d8cc39504f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88caf479-c847-42e5-ae32-e336bfc98583","keywords":null,"link":"/itthon/20200617_A_BudapestBelgrad_vasutvonal_projektcege_es_az_MLSZ_is_a_veszhelyzetre_hivatkozva_nem_valaszol_idoben_az_adatigenylesekre","timestamp":"2020. június. 17. 13:58","title":"A Budapest–Belgrád vasútvonal projektcége és az MLSZ is a vészhelyzetre hivatkozva nem válaszol időben az adatigénylésekre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96d39556-50a1-4d76-bf85-2a09e0c0de5e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem csak a lakosságnál alakult ki pánikvásárlás az időközben pandémiává vált koronavírus-járvány miatt.","shortLead":"Nem csak a lakosságnál alakult ki pánikvásárlás az időközben pandémiává vált koronavírus-járvány miatt.","id":"20200618_arukeszlet_alapanyag_koronavirus_jarvany_panikvasarlas_magyar_cegek_gdp","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=96d39556-50a1-4d76-bf85-2a09e0c0de5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55686d64-77bc-448d-888b-df2ff5716f19","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200618_arukeszlet_alapanyag_koronavirus_jarvany_panikvasarlas_magyar_cegek_gdp","timestamp":"2020. június. 18. 11:34","title":"Tele vannak a raktárak, ez hónapokra visszahúzhatja a magyar gazdaságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41ff0d5f-f258-40e9-a0bd-bc35c73022b0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kétféle megjelenéssel is felbukkant a Volkswagen Tiguan méretű elektromos újdonsága.","shortLead":"Kétféle megjelenéssel is felbukkant a Volkswagen Tiguan méretű elektromos újdonsága.","id":"20200618_Volkswagen_ID4_kemfotok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=41ff0d5f-f258-40e9-a0bd-bc35c73022b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03b6cf10-1c43-4321-b95f-0a2f85098a35","keywords":null,"link":"/cegauto/20200618_Volkswagen_ID4_kemfotok","timestamp":"2020. június. 18. 10:41","title":"Láthatóan rajtra kész a Volkswagen ID.4","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44181c49-e7dd-4f69-869d-d19990f4f066","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Egy új felmérés arra mutat rá, hogy számos országban az emberek jelentős százaléka támogatná a légszennyezettség csökkentésére irányuló kormányzati fellépést és a szigorú szabályozást az egészségünk érdekében. ","shortLead":"Egy új felmérés arra mutat rá, hogy számos országban az emberek jelentős százaléka támogatná a légszennyezettség...","id":"20200618_legszennyezes_egeszsegugy","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=44181c49-e7dd-4f69-869d-d19990f4f066&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0330c1c-5bf1-4f5a-bb46-c6d8c311d5ab","keywords":null,"link":"/zhvg/20200618_legszennyezes_egeszsegugy","timestamp":"2020. június. 18. 14:43","title":"Sokak szerint nagyobb gond a légszennyezés, mint az elhízás, a dohányzás vagy a drogfogyasztás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01ba490a-b8d6-46f2-b7dc-3edb9ed087ee","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A volt kolumbiai kokainbáró 33 évet töltött börtönben az Egyesült Államokban.","shortLead":"A volt kolumbiai kokainbáró 33 évet töltött börtönben az Egyesült Államokban.","id":"20200618_Nemetorszag_Pablo_Escobar_Lehder","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=01ba490a-b8d6-46f2-b7dc-3edb9ed087ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"880e203a-c334-4bf0-a058-25359bf0ca2d","keywords":null,"link":"/elet/20200618_Nemetorszag_Pablo_Escobar_Lehder","timestamp":"2020. június. 18. 17:59","title":"Kiadták Németországnak Pablo Escobar egykori társát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a726d4b5-dec7-43c0-9998-cfaa64f56204","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Asus ROG-szériás telefonjait igen jó specifikációk jellemzik. Nem lesz ez másképp a hamarosan megjelenő újabb családtagnál sem, legalábbis a legújabb kiszivárogtatások szerint.","shortLead":"Az Asus ROG-szériás telefonjait igen jó specifikációk jellemzik. Nem lesz ez másképp a hamarosan megjelenő újabb...","id":"20200618_asus_rog_phone3_okostelefon_antutu_benchmark_eredmeny","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a726d4b5-dec7-43c0-9998-cfaa64f56204&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"267bffea-a641-4622-b6c2-800787fa4448","keywords":null,"link":"/tudomany/20200618_asus_rog_phone3_okostelefon_antutu_benchmark_eredmeny","timestamp":"2020. június. 18. 11:03","title":"Sosem látott erőgép: kiszivárgott, mekkora teljesítmény lakozik az Asus új telefonjában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]